Leipzig

Die Meldung klingt drastisch: Vier von fünf Veranstaltungsbetrieben, so teilte die Kommunikationsagentur Gloria Mundi kürzlich mit, hätten angesichts der jüngsten Corona-Maßnahmen mit einer „akuten Stornowelle“ seitens Veranstaltern und Künstlern zu kämpfen. Eine Umfrage der Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft habe ergeben, dass sich die Umsatzverluste allein unter den 1000 teilnehmenden Betrieben auf fast 100 Millionen Euro summiere.

Gefälle zwischen Groß und Klein

In Sachsen, mit der seit vergangener Wochen greifenden 2G-Regelung inklusive Maskenpflicht, Abstandsgebot und maximal halber Kapazität, müssten die Absagen umso zahlreicher sein – so die naheliegende Vermutung. Und in der Tat vermeldeten im Laufe der vergangenen Tage einige Livespielstätten – unter anderem das Geyserhaus und das Werk 2 –, dass mehrere Termine im November nicht wie geplant stattfinden könnten. Auffällig ist jedoch, das zeigen Gespräche mit den Häusern, vor allem ein Gefälle zwischen großen und kleinen Veranstaltungsbetrieben.

Fangen wir beim größten an: der Arena, wo die Lage – noch – vergleichsweise entspannt ist. Im Zuge der neuen Regeln gab es hier bislang lediglich eine Verschiebung (Olaf Schubert), eine Absage (ein Basketballspiel), ein dritter Termin steht auf der Kippe. Das Credo im Hause sei, geplante Veranstaltungen durchzuführen und nur im Notfall zu verschieben, anstatt sie ganz abzusagen, so Geschäftsführer Philipp Franke. Dass es eine erneute Welle von Absagen gebe, treffe zumindest nicht auf die Arena zu.

Oper und Gewandhaus kaum betroffen

Auch im Gewandhaus könne man angesichts von drei abgesagten Terminen bis Ende des Jahres nicht von einer Welle sprechen, sagt Dirk Steiner. Bei zweien erfolgt dieser Schritt, da mehr Karten verkauft wurden, als die Kapazität nun zulasse; bei der dritten handele es sich um die „Bergmannsweihnacht“ mit gut 100 Darstellern im Raum verteilt – regelkonform ging das einfach nicht. Bei den anderen Veranstaltungen sei die Umstellung von 3G auf 2G hingegen unproblematisch gewesen. Aus der Oper heißt es derweil, dass es überhaupt keine Absagen gegeben habe.

Anders sieht das bei mittelgroßen und kleineren Locations aus. Ausfälle gibt es zwar auch dort weniger als befürchtet, zumindest aktuell. Dafür ist die nächste Verschiebewelle mit aller Macht angerollt. Bei Mawi Concert, die sowohl als Veranstalter aktiv sind als auch das Haus Auensee und die Parkbühne betreiben, heißt es, dass man sich weiterhin bemühe, eher zu verschieben anstatt abzusagen.

So seien manche ursprünglich für 2020 geplante Veranstaltungen inzwischen auf 2023 verlegt worden. Das klappe aber eben nicht in allen Fällen, so Geschäftsführerin Silke Ehrlich, jüngst etwa beim fürs vergangene Wochenende geplanten „Gothic meets Klassik“-Festival. Auch hier wurden mehr Karten verkauft als nun Plätze zur Verfügung standen. „Und das wird wohl auch noch einige andere Veranstaltungen betreffen“, meint sie.

Felsenkeller: 90 Prozent verschoben oder abgesagt

Aus dem Felsenkeller hingegen hört man eine erschreckende Zahl: Seit den neuen Einschränkungen seien gut 90 Prozent aller geplanten Termine geplatzt. Das betreffe sämtliche Veranstaltungen im kleineren Saal, denn dort könnten nach aktuellen Regeln nur 20 Personen Einlass erhalten, aber auch viele im großen Saal, so der Chef Jörg Folta. Immerhin: Zum größten Teil handelt sich um Verschiebungen und nicht um Absagen.

Doch für Florian Schetelig, Veranstaltungsmanager im Geyserhaus, wo es nun ebenfalls drei Verschiebungen gab, macht das in der Praxis kaum einen Unterschied: „Man muss ehrlicherweise sagen, dass die Konzerte dann einfach nicht stattfinden.“ Bis zum Verschiebungstermin hätte es schließlich vielleicht schon weitere Auftritte der Künstler geben können. Erschwerend hinzu kommt die laut Schetelig aktuell schlicht nicht vorhandene Planungsgrundlage für die kommenden Monate.

Hoffnung 2G+?

Folgt nach einem Sommer mit Lichtblicken nun also ein umso düsterer Winter? Dafür sprechen nicht nur die Stimmen aus Leipzig, sondern auch eine Aussage des RIFEL-Instituts, das Daten zur Veranstaltungsbranche erhebt. Demnach lag die Auslastung der Branche Anfang November bei nur 40 Prozent. Daher wird die Forderung umso lauter, entsprechende Hilfsprogramme zu verlängern – aktuell sollen die zum 31. Dezember auslaufen.

„Wir wären auch notfalls bereit, von unseren Besuchern die Vorlage eines aktuellen negativen Schnelltests zu verlangen, also ,2G plus’ anzuwenden“, so Jens Michow vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Könnte dies zumindest den mittleren und kleinen Spielstätten helfen, wenn damit wieder die volle Auslastung möglich sein sollte? „Absolut“, meint zumindest Folta mit Blick auf seinen Felsenkeller. Bei Großveranstaltungen ist jedoch fraglich, ob dies bei 8000 oder mehr Besuchern nicht noch mehr Probleme macht, als es sie ohnehin schon gibt.

Von Christian Neffe