Ex-„Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer soll neuer MDR-Programmdirektor in Leipzig werden

Leipzig

Das darf man wohl einen Coup nennen: MDR-Intendantin Karola Wille will Ex-„Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer (53) als neuen Programmdirektor nach Leipzig holen. Am kommenden Montag soll der Rundfunkrat über die Personalie entscheiden. Brinkbäumer würde damit Nachfolger von Wolf-Dieter Jacobi, der den Sender Ende Juni überraschend verlassen hatte. Einen entsprechenden Bericht des Branchenmagazins „Horizont“ bestätigte am Dienstag eine Sprecherin des Mitteldeutschen Rundfunks ( MDR) gegenüber der LVZ,

Jana Brandt soll Katja Wildermuth in Halle beerben

Auch für die Nachfolge Katja Wildermuth, Programmdirektorin am MDR-Standort Halle, wurde eine Kandidatin gefunden. Wille werde die bisherige MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt vorschlagen, so die MDR-Sprecherin. Am Dienstag habe sich Brinkbäumer bereits beim Programmausschuss in Leipzig vorgestellt, Brandt werde am Mittwoch in Halle sein. Wildermuth wird Intendantin des Bayerischen Rundfunks.

MDR-Intendantin Karola Wille schlägt Klaus Brinkbäumer zur Wahl vor. Am Montag entscheidet der Rundfunkrat. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Mit dem mehrfach ausgezeichneten Brinkbäumer würde der MDR einen der profiliertesten Print-Journalisten des Landes verpflichten. Viele Jahre war er beim „Spiegel“ tätig, zwischen 2015 und 2018 als Chefredakteur. Seit 2019 schreibt der in Münster geborene Journalist, Buchautor und ehemalige Bundesliga-Volleyballspieler für „Die Zeit“, berichtete unter anderem aus den USA, wohin er zwischenzeitlich seinen Lebensmittelpunkt verlegt hatte. Sein Gesicht kennt man aus diversen Talkshows. Über journalistische TV-Erfahrung verfügt er allerdings nur bedingt. Zusammen mit Stephan Lamby drehte er die Ende Oktober im Ersten gezeigte Doku zur US-Wahl „Im Wahn – Trump und die Amerikanische Katastrophe“

Brinkbäumer steht für einen Imagewandel beim MDR

Laut „Horizont“ werde Brinkbäumer seinen Posten schon am 15. Januar antreten, sollte der Rundfunkrat zustimmen. Die Personalie lässt aufhorchen, dürfte für einen Wandel beim nach wie vor quotenstarken MDR stehen – weg vom eher ältlichen, hausbackenen Image. Ob damit auch der vorzeitige Abgang Jacobis zusammenhing – seine Amtszeit als Fernsehdirektor ging eigentlich bis Oktober 2021 – bleibt Spekulation. Es habe sich um eine „gemeinsame Entscheidung“ gehandelt, teilte der MDR im Sommer mit. Jacobi, der fast 30 Jahre für den MDR gearbeitet hatte, verlasse den Sender, „um sich neuen beruflichen Aufgaben widmen zu können“, hieß es damals.

Verließ den MDR im Sommer 2020 überraschend: Wolf-Dieter Jacobi. Quelle: MDR/ Marco Prosch

Spekulationen über Hintergründe des Jacobi-Abgangs

In dem am Dienstag veröffentlichten „Horizont“-Bericht wird Jacobi als eine Art Bremsklotz im Sender dargestellt. Das von ihm verantwortete Programm habe nicht zum „hehren Anspruch“ gepasst. Jacobi habe Reformwillige vergrault und manche Idee verhindert. Doch damit nicht genug: „Eine Illoyalität folgte der nächsten. Irgendwann war es genug“, heißt es in dem Bericht, in dem als einzige Quelle „Teilnehmer einer Sitzung der ARD-Intendanten“ genannt werden.

