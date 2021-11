Dem Kämpfer für ein geeintes Demokratisches Deutschland zum Gedenken“ – das steht auf einer Tafel an der Marktseite des Alten Rathauses in Leipzig. Erinnert wird neben dem Durchgang zum Naschmarkt an Robert Blum (1807–1848), der vom Balkon des Alten Rathauses aus seine Mitbürger in einer flammenden Rede „Verlasst den Boden des Gesetzes nicht!“ für demokratische Ideale entzündete. Und die aufgebrachten Massen – nach Schüssen durch das Militär mit sieben Toten und zahlreichen Verletzten – im August 1845 sogar beruhigen konnte. Hinter der Gedenktafel am Alten Rathaus wurde eine Urne mit Erde aus seinem Grab in Wien versenkt. In Brigittenau nahe Wien hatten ihn österreichische Jäger am 9. November 1948 hingerichtet. Damals war er gerade einmal 41 Jahre alt. Er wollte mit der ersten Kompanie des bürgerlichen Elitekorps das revolutionäre Wien verteidigen. In der Thomaskirche gab es eine Trauerfeier für ihn.

Nach Leipzig war Blum gekommen, um hier ab 1832 als Theatersekretär und Kassenassistent am Leipziger Theater zu arbeiten. 1844 erwarb Blum das ihm bis dahin verwehrte Leipziger Bürgerrecht, nachdem er ein Haus in der heutigen Dohnanyistraße kaufte, welches allerdings im Jahre 1910 abgerissen wurde. In Leipzig entwickelte sich Blum zum Volkstribun, zum politischen Visionär und leidenschaftlichen Parlamentarier. Er gehört auch zu den Herausgebern der „Sächsischen Vaterlandsblätter“. Blum wird 1845 Stadtverordneter. Im März 1948 zieht er als demokratischer Politiker ins Frankfurter Vorparlament, welches die Nationalversammlung vorbereiten sollte.

In der Ausstellung „Moderne Zeiten“ des Stadtgeschichtlichen Museums im zweiten Obergeschoss des Alten Rathauses wird an Blum erinnert – dort ist auch sein Porträt zu sehen. In Leipzig gibt es heute eine Robert-Blum-Straße im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf, einen Platz in Wiederitzsch sowie eine Robert-Blum-Schule, ein Berufliches Schulzentrum mit sonderpädagogischem Profil, in der Rosenowstraße.

Ralf Zerbacks im Leipziger Lehmstedt Verlag erschienene Robert-Blum-Biografie ist derzeit vergriffen.