Extrem ansteckend: das Hamster-Virus

Leipzig

Als der Deutsche am Montag aus unruhigen Träumen erwachte, war er noch immer nicht infiziert. Da kann sich dann schon mal Angst in Enttäuschung verwandeln. Vor allem, wenn man das Wochenende damit verbracht hat, Drogerien und Discounter leerzukaufen für den Fall, dass ...

Ja, für welchen Fall eigentlich? Dass ein halbes Jahr der Strom ausfällt? Dass der Dorfbach den Aldi flutet? Dass Lebensmittellaster von marodierenden Nordrhein-Westfalen ausgeraubt werden und nichts mehr bei den Leuten ankommt, was sie in einen Topf werfen können?

Ganz neue Möglichkeiten

Endlich haben die Deutschen eine Vision: die volle Vorratskammer. So lässt sich dem Corona-Virus etwas Gutes abgewinnen. Fürs Politpersonal ist so eine Epidemie zwar ohne Reiz, denn es kann sich nicht in Gummistiefeln auf einen brechenden Deich stellen, um Helfer-Hände zu schütteln, bis Hornhaut wächst. Fürs Volk aber ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.

Biete Seife , suche Reis

Wenn in absehbarer Zeit der eine Haushalt auf einer halben Tonne Nudeln sitzen bleibt, ein anderer im Reis zu ersticken droht und die Gesundheitsämter eine Zunahme von Reis- und Nudelallegien melden. Wenn eine Handseifen-Reserve („Lavendel-Herbstrose“) bis unter die Decke der Zweizimmerwohnung im Familienfrieden Spuren hinterlässt, dann geht’s bereits auf Ostern zu.

Feiertage sind immer ein willkommener Anlass für Panikkäufe. Diesmal aber werden Ostermärkte zu Tauschbörsen umfunktioniert. Menschen gehen aufeinander zu, schließen Handschlagverträge, liegen einander in den Armen. Nur die Mundschutzmasken wird keiner mehr los.

Von Janina Fleischer