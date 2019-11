Fabelhafter Gewandhaus-Debütant Lahav Shani dirigiert Ives, Mahler, Gruber und Weill

Leipzig

Aus dem Nichts lässt Lahav Shani die Streicher hervorschimmern. Unwirklich, körperlos und doch beängstigend intensiv. Es ist dies zu Beginn der Großen Concerte dieser Woche, bei denen der Israeli im Gewandhaus debütiert, das kosmische Hintergrundrauschen für die Frage aller unbeantworteten Fragen, für Charles Ives’ „The Unanswered Question“.

Kaum zehn Minuten, in denen der Streicher-Flaum die ruhige Trompete ebenso trägt wie die zunehmend erregt ins Nichts laufenden Erwiderungen der Holzbläser.

Schönheit und Seele

Es gibt nicht viele Werke, die so unmittelbar sprechen wie diese Miniatur vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Weil hier Musik ganz bei sich ist. Hier geht es um das, was nur sie sagen kann. Um Schönheit, um die Seele – und auch um den Intellekt. All das balanciert Shani wie selbstverständlich aus. Dabei hat der Dirigent auf den ersten Blick nicht viel zu tun. Doch soll Ives’ Idee Ereignis werden, muss jemand so ruhig, so souverän, so uneitel die locker geführten Fäden zusammenhalten wie dieser junge Könner. Mit 30 ist er Chef in Rotterdam, im kommenden Jahr wird er es als Nachfolger Mehtas beim Israel Philharmonic Orchestra.

Größte Kunst

Shani ist ein Zuhörer. Eine Fähigkeit, die ihm bei Mahlers Rückert-Liedern zupass kommt, bei denen er Matthias Goerne begleitet. Wie der Dirigent seinen Ives aus der Stille aufbaut, beginnt die intensive Wärme dieses Baritons zu leuchten, bevor sie noch zu hören ist. Wie Goerne den „linden Duft“ die Luft durchschmeicheln lässt, wie er in „Liebst Du um Schönheit“ in sanfte Verzückung sich steigert, in „Blicke mir nicht in die Lieder“ das Geheimnis verteidigt, fahl der „Welt abhanden gekommen ist“ und „Um Mitternacht“ das Ende sanft begrüßt, das ist im Gravitationsfeld von Wort und Ton die denkbar größte Kunst. Und wie Lahav Shani das Gewandhausorchester dazu positioniert, wie es Mahlers flexible Metren lebendig macht, Goernes virtuosem Umgang mit den Registern Nuancen gegenüberstellt, Reflexe, Kontraste, Farben, das ist Begleitung auf Augenhöhe.

Lausbuben-Musik

Nach der Pause ist Shani am Pult als Tänzer gefragt: HK Grubers „Manhattan Broadcasts“ schrieb der 76-jährige Gewandhaus-Komponist 1962 als 17-Jähriger, „Radio City“ zwei Jahre später „Tammany Hall“. „Lausbuben-Musik“ nennt er das. Doch ist da mehr, tragen der Swing der „Radio City“ und das lateinamerikanische Gewand der „Tammany Hall“ den Nerz nach innen, muss die treibenden Rhythmen, überraschenden Harmonien, unwiderstehlichen Melodiefetzen beiseite schieben, wer die Kunstfertigkeit und Intelligenz sehen will, mit der HK Gruber schon als Teenager seine Musik organisierte. Man kann es aber auch lassen – und darum hat dieser Komponist, obschon er noch lebt, keine Probleme mit dem Publikum.

Knapp formuliert

Kurt Weill auch nicht mehr. Seine zweite Sinfonie

wurde 1934 im Exil in Amsterdam uraufgeführt. Damals stand Bruno Walter am Pult, als Jude frisch geschasster Gewandhauskapellmeister. Ein großer Erfolg war die Uraufführung nicht, und die Zweite geriet in Vergessenheit. Zu unrecht, denn die knapp formulierte Musik, die ihren Reiz aus der Kombination, aus der Ziellosigkeit ihrer Bestandteile gewinnt, aus Motorik und Elegie, Song und Marschmusik, vermag noch immer zu begeistern. Vorausgesetzt am Pult steht ein Feuerkopf wie Shani, der jeden Ton auf Händen zum Publikum trägt, dennoch den Überblick wahrt und auch Werken aus der zweiten Reihe größte Sorgfalt angedeihen lässt. Dann klappt’s auch mit den Leipzigern.

Weitersagen!

Es ist wieder nicht voll im Gewandhaus. Aber voller als in der Vorwoche – und es geht auch zur Pause niemand. Stattdessen gellt Jubel durch den Saal. Und wenn jetzt noch Besucher den Daheimgebliebenen erzählen, was für einen schönen Abend sie mit dieser neuen Musik hatten, die zwischen knapp 120 und gut 50 Jahre alt ist, wird’s demnächst noch besser.

HK Gruber im Gewandhaus

24. November, 18 Uhr: Lieder von Gruber und Eisler; Sinfonietta Leipzig, HK Gruber (Gesang und Leitung)

26., 27., 29. März: Großes Concert mit Werken von Gruber, Wagner und Bruckner; Gewandhausorchester, A. Nelsons

7., 8. Mai: Großes Concert mit Werken von Gruber und Strauss; H. Hardenberger, Gewandhausorchester, A. Nelsons

10. Mai: Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ , Grubers „Frankenstein“; HK Gruber, Sinfonietta L., H. Hardenberger

Von Peter Korfmacher