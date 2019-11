Faber: „Jeder hat rassistische und sexistische Züge“

Leipzig

Selten ist ein Künstler für sein Debüt derart in den Himmel gelobt worden, wie der junge Zürcher Julian Polina alias Faber. Neben leidenschaftlich handgemachtem Singer-Songwriter-Pop mit Einflüssen vom Balkan bis zur Klassik sind es vor allem die so direkten wie poetischen Texte des 26-Jährigen, die es jungen Fans und Feuilletonisten gleichermaßen angetan haben. Anlässlich seines zweiten Albums „I Fucking Love My Life“ sprach er mit uns über Liebe und Likes, sexualisierte Sprache und geschönten Pop.

Ihr Debüt „Sei ein Faber im Wind“ war sehr erfolgreich. Mit welcher Haltung sind Sie das zweite Album angegangen? Haben Sie von irgendeiner Seite Druck verspürt?

Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da macht man sich selbst schon mal großen Druck. Es ist ja bei Künstlern oft so, dass das zweite Album schwierig ist. Ich hatte Glück: Das Schreiben ging ganz natürlich, problemlos wie vorher auch schon. Aber die ganze Aufnahme und Produktion war hart. Richtig mühsame Arbeit. Der Druck kommt dabei überwiegend von innen, weniger von außen. Wir sind eine sehr liberale Combo. Mir wird viel Freiraum und Zeit gelassen. Aber ich selber wollte nicht immer warten.

Auf Ihrem neuen, zweiten Album „I Fucking Love My Life“ zitieren Sie sich an einigen Stellen selbst, deuten den Umgang mit Ihnen und Ihrer Musik an. Denken Sie häufig darüber nach, wie Sie auf andere wirken?

Ja, wahrscheinlich schon. Das kann man, glaube ich, nicht nur mit sich ausmachen. Niemand möchte sich eingestehen, dass es wichtig ist, was die anderen über einen denken.

„Ich bin Musiker und kein Politiker. Aber ich bin auch Teil der Gesellschaft“

Das neue Album wirkt in einigen Momenten düsterer und nachdenklicher. Was hat Sie beschäftigt? Wo kommt der Drang her, die Dinge melancholischer zu sehen?

Das war wohl weniger ein Drang, als dass es halt so rausgekommen ist, wie es die letzten Jahre eben war. Ich habe nicht gedacht, ich will das jetzt so haben, sondern es ist so geworden. Es waren wohl etwas düsterere Jahre als am Anfang.

Auch zeitkritische und politische Themen scheinen Ihnen noch einmal wichtiger geworden zu sein …

Das war vorher auch sehr wichtig für mich. Aber man kann es nicht leugnen: Die letzten Jahre waren nicht nur für mich persönlich schwierig, sondern auch für Europa und die europäische Gesellschaft. Da haben krasse Zuspitzungen stattgefunden.

Spüren Sie eine Verantwortung, sich als Künstler dazu zu äußern?

Verantwortung spüre ich nicht. Ich bin Musiker und nicht Politiker. Aber ich bin auch Teil der Gesellschaft und möchte mich deshalb äußern. Ich finde aber nicht, dass man das muss. Das sei jedem selbst überlassen. Und um seine Meinung zu äußern, muss man ja auch erst einmal eine Meinung haben. Die hat nicht jeder.

Sexistische Texte sollen eine sexistische Gesellschaft zeigen

Ihre Texte arbeiten oft mit sexuellen Metaphern und einer sexuell aufgeladenen Sprache: Warum verwenden Sie gerade dieses Mittel zum Vermitteln Ihrer Themen?

Das kann ich so genau nicht erklären. Ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, ob das „wirklich nötig wäre“. Ich finde da auch, dass es vielleicht manchmal gar nicht „nötig“ ist. Aber wir leben auch in einer sehr sexualisierten Gesellschaft, da hat das schon seine Berechtigung. Insgesamt ist es einfach eine sehr explizite Sprache. Ich finde, dass im Pop sehr lange alles sehr geschönt wurde. Da, denke ich, ist es in Ordnung, dass das bei mir eben nicht der Fall ist. Um eine echte Welt darzustellen und nicht eine Popwelt, in der alles irgendwie sympathischer rüberkommt, als es eigentlich ist. Keine Ahnung, ob ich das immer so weiter mache, aber die letzten Jahre war es so.

Hin und wieder wird Ihnen aufgrund der Texte Sexismus vorgeworfen. Wo ist für Sie persönlich die Grenze zum Sexismus?

Es gab auf jeden Fall Sachen, die hätte ich wahrscheinlich so nicht sagen sollen. Aber viele Texte von mir sind sexistisch, weil sie eine sexistische Gesellschaft zeigen sollen. Dann ist das ein Mittel, das zum Beispiel im Falle des Songs „Top“ wie eine Art Satire funktioniert. Da wird den Leuten aufgezeigt, woran sie normalerweise sind und woran sie sich in bestimmten Situationen nicht stören. Dann gibt es andere Momente, wo ich die Sprache nicht von der satirischen Seite her benutzt habe. Da war es dann wahrscheinlich weniger gerechtfertigt. Wenn ich an mir sexistische Züge bemerke, versuche ich sofort, an denen zu arbeiten. Natürlich habe ich gewisse Bilder, so wie jeder. Weil die Gesellschaft eben lange Zeit auch genau so sexistisch war. Aber ich finde, wir sind auf jeden Fall ready, um das zu erneuern, die Bilder zu erneuern. Jeder hat rassistische und sexistische Züge, aber die sollten in unserer Gesellschaft heute nicht mehr sein. Deshalb müssen wir daran arbeiten. Ein Punkt dabei ist schon mal das Erkennen, dass man so etwas auch selber hat, obwohl man sich vielleicht moralisch überlegen fühlt. Da geht es auch um Vorurteile allgemein, wie zum Beispiel positiven oder gut gemeinten Rassismus.

Im Internet spüren die Leute keine Konsequenzen – und drehen durch

Sie haben mal gesagt: „Kunst muss polarisieren. Muss dir ins Gesicht schlagen. Es geht nicht ums Wohlfühlen.“ Bei Ihrem Song „Das Boot ist voll“ haben Sie dennoch selbst nachträglich den Text geändert, weil er Ihnen zu krass erschien. Stand da das Gewissen dem Anspruch nach Explizitheit und Kunstfreiheit im Weg?

Bis zu einem gewissen Punkt ja. Und obwohl ich das so sehe, dass das mit der Kunst so sein muss, fand ich zweitens, dass an diesem Punkt diese Sprache dann doch nicht hingehört hat. Ich sehe das eher so: Man darf alles sagen, jedes Wort. Es kommt halt nur darauf an, wann und wo. Man darf auch über alles Witze machen. Es kommt halt auf den Witz und die Situation an. Bei dem Song habe ich es nicht geändert, weil es mir zu krass war, ich finde es so nicht weniger krass. Doch die sexualisierte Sprache war da doch fehl am Platz, fand ich. Für mich ist der Song so jetzt stärker.

Wie gehen Sie allgemein mit Gegenwind um? Mit Kommentaren und Drohungen von rechts, mit Leuten, die Ihnen Vergewaltigungsfantasien vorwerfen?

Grundsätzlich leider nicht so gut. Natürlich habe ich erwartet, dass da gerade von rechts auch brutale Sachen kommen. Die sind auch gekommen, haben nicht auf sich warten lassen. Das beunruhigt einen schon ein bisschen. Aber man muss auch fairerweise sagen: Das ist halt das Internet. Wenn die Leute keine Konsequenz spüren in ihrem Handeln, dann drehen sie durch. Dann fühlen sie sich frei und anonym und schreiben, was ihnen durch den Kopf geht, ohne dass sie Angst haben, sich später dafür rechtfertigen zu müssen. Das mit diesen Vergewaltigungsvorwürfen fand ich doch sehr weit hergeholt oder wenigstens polemisch. Wenn jemand sagt „Fick deine Mutter“ denkt heute keiner: Der sagt, ich solle mit meiner Mutter Geschlechtsverkehr haben, sondern so etwas wie „verpiss dich“!

Lesen Sie auch

„Faber im vollen Felsenkeller gefeiert“ – Konzertbericht vom September 2018

„Die Winternacht duftet nach Zitronen“ – Faber mit einem Gastauftritt bei einem Konzert seines Vaters Pippo Pollina 2015 in Leipzig

Ein Teil der Vorwürfe kommt wohl daher, dass manche Hörer die Texte wörtlich nehmen und auf Sie persönlich beziehen. Dabei schlüpfen Sie in verschiedene Rollen: Wo lauschen Sie sich diese ab?

Das fällt mir gar nicht so schwer. Ich verkehre in sehr verschiedenen Kreisen, und da hört man sehr verschiedene Sachen. Ich finde das gut, dass ich nicht ein so total homogenes Umfeld habe. Das ist auch ein Abbild der Gesellschaft, die ist eben nicht homogen. Alle, die denken, die Sachen, über die ich singe, wären erfunden, tun mir irgendwie leid. Die waren dann wohl zu lange eingepfercht mit immer denselben Leuten. Es gibt halt ganz verschiedene Meinungen, und Formen, wie man sich ausdrücken kann. Im Grunde ist das alles aus dem Leben gegriffen. Nur eben nicht immer nur aus meinem.

Ein Motiv ist immer wieder: Was tun Menschen nicht alles Unsinniges, um irgendwie das Gefühl zu haben, geliebt und anerkannt zu werden. Suchen wir wirklich Liebe oder nur Aufmerksamkeit oder Likes?

Für gewisse Leute ist das wahrscheinlich oft dasselbe. Gerade in den sozialen Medien sucht man wohl mehr Bestätigung als Liebe. Die kriegt man halt durch Zahlen und ein mega-einfaches Bewertungssystem: Daumen hoch oder Daumen runter. Das ist sehr einseitig und erlaubt keine Zwischentöne. Das finde ich schwierig. Gleichzeitig merke ich das aber auch bei mir: Dieser Post hat jetzt nicht so viele Likes, dann mache ich es beim nächsten Mal anders. Das kann schon stressen. Man lässt sich leider krass davon beeinflussen.

Ihre Musik zu beschreiben, ist nicht ganz einfach, mit den allgemeinen Indie- oder Pop-Kategorien kommt man da nicht weit, auch „Singer-Songwriter“ greift zu kurz. Wie würden Sie sie nennen?

Das ist zurecht schwierig zu benennen, weil wir 2019 von überall her beeinflusst werden. Man gehört nicht nur einer Gruppe an, wie vielleicht früher. Noch in meiner Kindheit war man etwa Skater oder Hip-Hopper. Das gibt es heutzutage immer weniger. Jeder Musikstil freundet sich mit anderen an, paart sich. Und das ist auch gut so. Ich sage zu meinen Sachen auch so etwas wie Pop oder Singer-Songwriter. Aber es ist ganz verschieden, wie es wahrgenommen wird. Am einfachsten ist immer: reinhören. Die Songs sind ja auch sehr verschieden.

„Mainstream ist auf einem guten Weg“

Wie blicken Sie auf die Qualitäten und Abgründe aktueller, auch deutschsprachiger, Popmusik?

Allgemein ist der Mainstream viel spannender geworden als früher. Die letzten Sachen von Billie Eilish oder Lana Del Rey hätten früher wohl nicht denselben Effekt gehabt, wären nie so groß geworden, so abgefahren wie sie gleichzeitig sind. Mainstream ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Im Deutschsprachigen gibt es weniger Leute, aber auch Spannendes. Auf jeden Fall finde ich das eine schöne Entwicklung. Damit bin ich schon zufrieden. Ja, ich finde, Popmusik entwickelt sich gut.

Vor der großen Tour zum Album 2020 steht nun eine ausgedehnte kleine Release-Clubtour an. Was erwartet einen da?

Ich bin selbst gespannt. Wir machen das zu zweit, es wird wie früher. Das haben wir zu den letzten Wahlen in der Schweiz schon mal so ähnlich gemacht. Weil die Wahlbeteiligung da so mies ist, haben wir eine Art Wahlveranstaltung gemacht: Dein geschlossenes und unterschriebenes Wahlkuvert ist dein Eintritt zu unserer Show. Außer du bist Ausländer, dann darfst du sowieso rein. Das war in einer kleinen Bar, es war super voll und hat mega Spaß gemacht. Genau so stelle ich mir unsere Tour vor, mit einigen Specials, die wir vorbereiten.

Faber live: 26. November, Naumanns (ausverkauft); 29. Februar, Haus Auensee, Gustav-Esche-Straße 4, Vorverkauf 38,25 Euro

Von Karsten Kriesel