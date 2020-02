Faber: Schweizer Singer-Songwriter kommt ins Haus Auensee

Leipzig

Der Sänger Faber (26) hat zu einer ganz eigenen Ausdrucksform gefunden. Der Zürcher intoniert mit rauchiger Stimme bittersüße, abgründige Songs. Da singt eine alte Seele in einem jungen Körper. In seinem zweiten Album „I fucking love my life“ treffen französische Chansons und italienische Schlager auf Balkanrhythmen, Blues und Folk. Olaf Neumann sprach mit dem selbstbewussten Faber alias Julian Pollina über Wut, Tränen und Gesang.

Welche Entwicklung haben Sie von Ihrem Debüt „Sei ein Faber im Wind“ bis zum neuen Album „I fucking love my life“ genommen?

Es ist eine Weiterführung dessen, was wir bisher gemacht haben. Es sind neue Elemente da. Es ist feiner und ein bisschen schlauer, und in den Songs sind keine großen Melodiebögen. Es war sehr mühsam, die Platte zu machen, weil ich vom ersten Album ziemlich verwöhnt war. Diesmal haben wir sechs Wochen gebraucht. Als ich sie endlich fertig glaubte, habe ich gemerkt, dass ich noch einmal an die Songs ran musste.

Woran lag das?

Es hing damit zusammen, dass ich die Platte selber produzieren wollte, aus persönlichen Gründen aber nicht die Kraft und aus technischen Gründen nicht das Knowhow dazu hatte.

Und als die Platte dann endlich fertig war, haben Sie erleichtert gesagt: „I fucking love my life“?

Nein, nein. So richtig fertig fühlt es sich auch jetzt noch nicht an. Ich habe auf den letzten Drücker noch Sachen geändert. „I fucking love my life“ kommt aus dem ganzen Jahr 2018. Wenn das jemand so sagen muss, dann stimmt etwas nicht. Wer zu viel lacht, ist nicht besonders glücklich. Mir ging es sehr schlecht, aber wir haben das gekonnt ignoriert und mit erhobenen Armen geschrien, wie sehr wir unser Leben lieben.

Haben Sie sich ausgebrannt gefühlt?

2018 war in jeder Hinsicht ein schwieriges Jahr für mich – von Arbeit über Familie bis hin zu Liebe. Das merke ich aber erst jetzt so richtig.

In „Das Boot ist voll“ schlüpfen Sie in die Rolle eines besorgten Wutbürgers. Wie fühlt es sich an, die Parolen der Wutbürger zu singen?

Grundsätzlich werde ich immer etwas los, wenn ich meine Lieder singe. Das ist, als würde ich zum Psychologen gehen oder Sport machen. Nicht, dass es mir danach gut ginge, aber es ist schon ein Ventil. Ich möchte nicht behaupten, dass diese Therapie gerade bei mir super funktioniert, aber ohne sie wäre es wahrscheinlich schlimmer.

Haben Sie schon einmal eine Therapie gemacht?

Das ist mir jetzt zu persönlich!

Wenn Sie ein Thema stark berührt, entsteht dann ein Text?

Es gibt auch viele Themen, die mich berühren können, ohne dass ich einen Text darüber schreibe. Aber natürlich schreibe ich über Sachen, die mich berühren, sonst würde ich mir das nicht antun.

Entstehen Ihre Texte im Kopf oder sprudeln sie aus Ihnen heraus

Manchmal sammle ich Ideen oder Sätze über Jahre. Und wenn ich dann die Worte angeordnet habe, kommt ganz viel von alleine. Phrasierung finde ich sehr cool. Ein Vers muss sich überhaupt nicht am Schluss reimen, sondern es reimt sich irgendwo.

Warum haben Sie den drastischen Refrain bei „Das Boot ist voll“ nachträglich verändert?

Das Ziel war nicht, den Text abzuschwächen, sondern ihn stärker zu machen, indem das Thema nicht von mittelguten Schlagworten überschattet wird. Zweitens war es eine Ausdrucksweise, die da eigentlich nichts zu suchen hatte. Ich benutze zuweilen bewusst Schimpfworte, aber nur da, wo es auch sein muss. Alles andere wäre beschönigt.

Haben sich Leute durch die Zeilen „Geh auf die Knie, wenn ich dir mein’ Schwanz zeig’/ Nimm ihn in den Volksmund, blau und rein“ provoziert gefühlt?

Auf jeden Fall. Aber sie haben sich auch durch die geänderte Version provoziert gefühlt. Es wurde aus jeder politischen Richtung sehr viel auf mich geschossen.

Gibt es in der Kunst Tabus?

Es ist wie bei Witzen: Man darf über alles Witze machen, aber es kommt auf den Witz an.

Haben Sie sich das Spiel mit der Provokation von den Populisten abgeschaut?

Kann sein, ja. Es ist aber Musik und nicht Politik. Wäre ich Politiker, würde ich nicht sagen, was ich in dem Song sage. Musik hat eine ganz andere Aufgabe. Fairerweise muss man sagen, das Lied ist kein konstruktiver Beitrag zu dem europäischen Problem. Aber es ist ein Ausdruck von Wut.

Von Olaf Neumann