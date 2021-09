Fachkräftemangel im Filmland Sachsen – Diskussion im Leipziger Mediencampus

Leipzig

Ist Sachsen Filmland? Fragezeichen überflüssig – befand der regionale Filmverband in seinem 30. Jahr und titelte resolut die letzte Rederunde zu seinem Netzwerktag am Donnerstag: Das Filmland Sachsen. Alles klar also auf Leipzigs Mediencampus Villa Ida. Peter Dinges zählte dann auch gleich auf: Dreh- und Produktionsort mit einer Festival-Landschaft, Filmförderung und dem Mitteldeutschen Rundfunk als ARD-Sendeanstalt. Der Vorstand der Filmförderungsanstalt (FFA) ist unverdächtig, Eigenlob zu verteilen. Er hat Deutschland als Ganzes im Blick - mit Amtssitz an der Spree.

Fachleute müssen mitgebracht werden

Oliver Schenks Amtssitz liegt an der Elbe. In Dresden. Er ist so etwas wie Sachsens Medienminister, hat gerade beim Dreh der MDR/rbb-Krimi-Serie „Lauchhammer“ zugesehen – und verblüfft gehört: Vor Ort fehlen nicht nur qualifizierte Absperrkräfte. Auch andere Fachleute müssen mitgebracht werden. Ins Filmland Sachsen. Das Problem: Nach wie vor fehlen Profis hinter der Kamera in der Region. Trotz aller Bemühungen. Eine weitere ist inzwischen in Sicht: Sachsens Filmakademie in Görlitz.

Die Finanzierung im Haushalt steht, kündigte Oliver Schenk an. Auch mehr Geld für die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), bei dem man hofft, die Länder-Gesellschafter Sachsen-Anhalt und Thüringen ziehen nach. Von 800 000 Euro auf zwei Millionen, so Dirk Panter, der SPD-Fraktionschef im sächsischen Landtag, steigt die Unterstützung für Festivals und Institutionen, zu denen die Verbände gehören. Womit die Mitarbeiter-Bezahlung besser wird.

Seit Januar Programmdirektor des MDR in Leipzig: Klaus Brinkbäumer Quelle: André Kempner

Die allgemeine Zufriedenheit kippte dann allerdings rasch. Der MDR geriet – wieder mal – ins Fadenkreuz. Dass es Klaus Brinkbäumer traf, war einfach Pech. Er ist schließlich erst seit Januar Programmdirektor. Was Oliver Schenk noch konziliant eine Frage der Auftragspolitik umschrieb, holte umgehend Joachim Günther, Vorsitzender des Filmverbandes, in den Ring: „Es ist nicht egal, wohin der Auftrag geht.“ Beispiel: der hallesche „Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande“, produziert von filmpool fiction, nein, nicht aus Halle, sondern aus Köln. 42film aus Halle war lediglich der ausführende Produzent.

Weniger Geld für regionale Produzenten

Flossen 2012 vom MDR 73 Prozent der Mittel an regionale Produzenten, waren es 2020 nur noch 49 Prozent. „Ich bin frustriert, so kann das nicht weitergehen“, sagte Dirk Panter. In der Leitungsebene sei es klar, dass regionale Produzenten unterstützt werden müssten, betonte Joachim Günther, auf redaktioneller Ebene weniger: „Da brauchen wir eine Entwicklungs-Strategie.“ Klaus Brinkbäumer: „Die Redaktionen wissen, dass wir Stoffe regional verankern wollen – mit Produzenten von hier.“ Über Pitchings und Treffs versuche man, in einen Austausch zu kommen. „Aber wenn die Ufa Berlin mit einem guten Stoff aus der Region zu uns kommt, sollen wir den dann ablehnen?“ Gesucht seien aktuell beim Ersten gute Geschichten für den Mittwoch sowie Ideen für Webserien für 30- bis 49-Jährige. Da meldete sich irgendwann Maria Kempken von Black Elephants Films und stellte die Frage aller Fragen: Wie schaffe ich es als kleine Firma, eine Serie mit großem Budget zu machen? Eine richtige Antwort für den Weg durch dieses Nadelöhr wusste keiner.

Netflix-Serien aus Sachsen? Warum nicht.

Auch nicht Wolf Osthaus, der als Netflixs Director Public Policy jene Plattform vertrat, die im globalen Serien-Universum der Champion ist. Serien aus Sachsen? Warum nicht, wenn sie weltweit von Interesse sind. Allerdings, so Osthaus, geht Netflix (80 Mitarbeiter in Deutschland) derzeit wieder mehr auf Spielfilme zurück – mit Eigenproduktionen als Sahnehäubchen: 27 in diesem Jahr.

Von Norbert Wehrstedt