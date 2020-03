Fackeln im Kunstwind: Rapper Kontra K trägt in der Arena Leipzig dick auf

Leipzig

Kontra K verabschiedet sich standesgemäß. Der Rapper, 1987 als Maximilian Diehn in Berlin geboren, schreitet zu den Klängen eines Gitarrensolos eine Treppe hoch, auf deren Stufen künstlicher Nebel wie bei „Wetten, dass ...?“ wabert, im Hintergrund leuchtet ein Vollmond. Ganz oben kniet er hin und ruft der Menge zu: „Liebt eure Liebsten und seid gute Menschen.“

Es ist das Ende eines knapp zweistündigen Auftritts am Freitagabend in der ausverkauften Arena Leipzig, bei dem es vor allem um die großen Gefühle geht. Quasi vor jedem Song des früheren Gangster-Rappers kommt ein Sinnspruch. Vor „Ikarus“ etwa heißt es: „Meine Oma hat mal zu mir gesagt: ‚Flieg nicht so hoch, kleiner Freund’“. Oder vor „Farben“: „Schneide ich dich, blutest du rot. Schneidest du mich, blute ich rot. Wir bluten alle gleich“ Oder schließlich vor der Zugaben: „Nichts ist selbstverständlich. Wenn ich mal 14 000 Zuschauer selbstverständlich finde, höre ich auf.“

Brennender Boxring

Dazu gibt es eine bombastische Show mit Pyro-Effekten wie bei Rammstein, einer gigantischen Leinwand, auf der die Videos der einzelnen Stücke laufen, und einer Band, die aus einem Gitarristen, zwei DJs und zwei Schlagzeugern besteht.

Die beiden Drummer legen sich ordentlich ins Zeug in der langen Pause, in der Kontra K von der eigentlichen Bühne zu einer Hebebühne inmitten der Menge läuft, die hochgefahren wird, während sich eine Boxring-ähnliche Staffage senkt und sich am Ende mit ihr zu einem doch sehr eindrucksvollen Bild eines brennenden Boxrings mit einem rappenden Kontra K in der Mitte vereint.

Technisch perfekt

Man kann also nicht sagen, dass sich der ehemalige Kampfsportler für sein Publikum nicht reinhängt. Dazu bedankt er sich nach jedem Song und erwähnt „ Leipzig“, so oft es geht. Technisch funktioniert alles perfekt: Jeden Ton trifft Kontra K, auch bei den Gesangseinlagen, und die Begleitband ist ebenfalls über jeden Zweifel erhaben.

Doch es stellt sich zumindest beim neutralen Besucher das Gefühl ein, dass das Ganze etwas zu glatt über die Bühne geht. Wenn Kontra K zum Beispiel fragt, wer alles aus Leipzig komme und danach erzählt, dass beim Konzert in Köln nur rund 3000 von 15 000 Besuchern aus der Domstadt gewesen seien und er jetzt beeindruckt sei, wie viele wirklich aus Leipzig kommen – dann kommt der Verdacht auf, dass er das Gleiche wohl auch am nächsten Tag beim Auftritt in Berlin erzählen wird.

Kuschelrock-Samples

Genauso wenig glaubwürdig wirkt es, wenn er nach „Alles, was sie will“ seinen Cousin auf dem Smartphone zeigt, der angeblich gerade von einer Bohrinsel zuschaue. Oder wenn er erklärt, dass Abheben bei ihm nicht möglich sei, weil er sich seiner Fanbase so nah fühle.

Oder auch die Samples von Kuschelrock-Klassikern in seinen Songs, beispielsweise „Bitter Sweet Symphony“ von The Verve bei „Soldaten 2.0“ oder Pat Benatars „Love Is a Battlefield“, dessen Melodie für „Zwischen Himmel & Hölle“ geremixt wurde. Sogar Pippi Langstrumpf wird am Ende noch gecovert. Poprap vom Feinsten wie bei Cro oder Sido.

Die Gefühle sind etwas zu dick aufgetragen, die zu großen Teilen weiblichen Besucher goutieren es dennoch mit ausdauerndem Armeschwingen und in der zweiten Hälfte mit doppelter La Ola.

„Mein Vater hat gesagt, dass man die guten Momente wertschätzen muss. Ihr habt mich wieder aufgefüllt mit guten Momenten“, gibt Kontra K seine Fans noch mit. Da wird er nicht der einzige gewesen sein.

Von Christian Dittmar