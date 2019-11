Fahne hoch

Leipzig

Die Fahnenstange wurde in Deutschland bislang eher vom Ende her gesehen – metaphorisch. Nun soll sie, wie die CDU bekanntlich in Leipzig beschloss, künftig bundesweit und ganz prosaisch Flagge zeigen – vor Schulen. Sollte man also nicht in Fahnenmastenfabriken investieren und zwar jetzt, bevor es alle machen? Rechnen wir kurz nach.

Stangenwald

Laut dem Online-Portal Statista gibt es in Deutschland zur Zeit 15 399 Grundschulen, 3123 Gymnasien, 2835 Förder-, 2121 Integrierte Gesamt-, 2112 Haupt- und 1854 Realschulen sowie 1878 Schularten mit mehreren Bildungsgängen. Macht zusammen 29 322 Schulen, vor denen nach Wunsch der Christdemokraten bald beständig die Bundes-, die jeweilige Landes- und die EU-Flagge wehen sollen, was wiederum insgesamt 87 966 Fahnen und Stangen ergibt.

Werte im Wind

Das „Autofahnen-Wechselset Deutschland/ CDU“, das im CDU-Shop für 3,57 Euro das Stück angeboten wird und man sicher auch irgendwo am Geländer anbringen könnte, wäre dann doch etwas ärmlich. Da muss man schon mal in Qualität investieren, damit die mit den Fahnen verbundenen Werte dauerhaft dort flattern können, wo sie doch eigentlich im Unterricht vermittelt werden sollten.

„Standard-Hissvorrichtung“

Also braucht es eine gewisse Standfestigkeit. Den „Flaggenmast aus Aluminium, zylindrisch, starr“ mit „Standard-Hissvorrichtung“ gibt es im „Fahnenmast Online Shop“ in der Sieben-Meter-Variante für 195,16 Euro. Ergibt summa summarum 17 167 444, 56 Euro für das ganze Land.

Zugegeben, das ist nicht viel. Als Investment taugt das wenig. Aber symbolpolitisch: ein echtes Schnäppchen.

Von Jürgen Kleindienst