„Fake“ – ein neuer Roman über reale und digitale Abgründe

Leipzig

Für Sophia und Jan sah alles gut aus: Sie sind jung, träumen von einer Weltreise und beruflichem Erfolg. Doch dann kommt Max, und alles ändert sich. Besonders Sophia muss sich mit dem Schrei-Kind herumschlagen und schleppt sich zwischen Wut, Verzweiflung und kleinen Glücksmomenten unausgeschlafen durch einen plötzlich langweilig gewordenen Alltag.

Ihre aussichtsreiche Karriere bei Daimler unterbricht sie für die Elternzeit, auch Jans Laufbahn als Journalist stockt eher, als dass sie anläuft.

Digitales Frustventil

Eher zufällig entdeckt Sophia dann ein Ventil für ihren Frust: das Internet. Dort ist sie schon bald als Troll unterwegs und wird geradezu süchtig danach, ihre Wut und Verzweiflung mit immer neuen Identitäten in Foren und diversen Chatrooms auszulassen.

Was als kleine Abwechslung begann, schlägt schon bald Wellen – auch in der realen Welt. Gleichzeitig ist Jan mit falscher Identität im Internet unterwegs und verstrickt sich in Lügen mit fatalen Folgen. Daraus entspinnt sich ein spannender Plot.

Blick auf Mutterschaft

Erzählt wird dieser aus wechselnder Ich-Perspektive von Jan und Sophia, wobei ihre Perspektive den größeren Teil einnimmt. Geburt, Schwangerschaftsstreifen und entzündete Brustwarzen sind dabei ebenso Thema wie ihre Überforderung und Versagensängste als Mutter.

Dem männlichen Autor gelingt diese Perspektive mit einem nicht glorifizierenden Blick auf Mutterschaft überraschend authentisch.

Nah dran an der Gegenwart

Rudkoffsky verhandelt in seinem Roman viele aktuelle Themen und Diskurse: Pegida, rechte Gewalt und Pressefeindlichkeit, Hass im Netz und den Zwiespalt zwischen Kind und Karriere. In diesem Sinne ist „Fake“ ein Gegenwartsroman, der aktuelle Phänomene literarisch aufgreift und daraus eine unterhaltsame Geschichte entwickelt, die spannend zu lesen ist.

Das gilt allerdings nicht unbedingt für seine Sprache, die mit vielen holzschnittartigen Vergleichen auf Dauer etwas langweilt.

Frank Rudkoffsky: Fake. Roman. Voland & Quist; 240 Seiten, 20 Euro

Von Lilly Günthner