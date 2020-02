Falco-Darsteller Michael Patrick Simoner samt Band in Leipzig

Leipzig

„Muss ich denn sterben, um zu leben?“ – Diese Zeile aus dem posthum veröffentlichten Falco-Hit „Out of the Dark“ geht immer noch unter die Haut. Vor 22 Jahren, im Februar 1998 starb die Wiener Pop-Ikone bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Am Sonntagabend sollte er von Michael Patrick Simoner und Band für gut zwei Stunden wieder zum Leben erweckt werden: „Falco – The Show“ lockte die treue Fangemeinde des „Falken“ in den großen Gewandhaussaal. Letztendlich blieben die Ränge allerdings recht lückenhaft besetzt.

Frühstart

Das Spektakel beginnt ohne große Umschweife. Kaum sind die Saaltüren zu, dröhnt nach kurzem Intro schon eines der berühmtesten Riffs der Falco-Ära aus den Lautsprechern. „Rock Me Amadeus“ – der gefeierte Song aus dem Jahr 1985 ist bis heute der einzige deutschsprachige Titel, der es bis an die Spitze der amerikanischen Billboard-Charts schaffte. Beinah ein wenig schade, dass dieser Trumpf gleich zu Beginn gezogen wird, das Publikum ist nämlich noch nicht ganz warmgelaufen und braucht noch ein wenig Anlauf, bis es den animierenden Aufforderungen des Falco-Darstellers Simoner angemessen zu folgen bereit ist.

Recht nah am Original

Simoner, der seine Double-Karriere ebenfalls 1985 begann, erscheint im authentischen Outfit mit roter Zirkusjacke, schwarzer Sonnenbrille und dunklen streng rückwärts gekämmtem ölig glänzendem Haar. Die lässige Körpersprache, die leichte Arroganz und der berühmte Wiener Falco-Tonfall zeichnen insgesamt ein Bild, das dem unsterblichen Original schon recht nah kommt.

„Du mochst des guat“

Der Falke selbst, der eigentlich Johann Hölzel hieß und sich zu seinem Künstlernamen vom damaligen DDR-Skispringer Falko Weißpflog hat inspirieren lassen, soll Simoners Imitation mit den Worten „Oida du bist a Beidl, oba du mochst des guat“ abgesegnet haben.

Mitreißend und stimmungsvoll

Nur stimmlich hängt der gelernte Friseur seinem großen Vorbild um einiges hinterher. Nichtsdestotrotz schafft es Simoner, die bekannten Klassiker wie „Vienna Calling“, „Egoist“ und natürlich den „Kommissar“, der als Geburtsstunde des deutschsprachigen Rap in die Popgeschichte einging, mitreißend und stimmungsvoll an die Masse zu bringen. Der Skandalsong „Jeanny“ ist der gewünschte Zugabehöhepunkt.

Background-Sängerin im Vordergrund

Musikalische wie vokale Unterstützung bekommt er dabei von seiner starken, fünfköpfigen Band ( Freddi Lubitz,Bass, Chris Vega, Gitarre, Axel von Steinbiss, Keybords, Jens Golücke, Drums). Backgroundsängerin Steffi Barth, die auch einige Vordergrund-Momente bekommt, stiehlt dem Falco-Verschnitt gesanglich sogar teilweise die Show.

Simoner ist vorwiegend Entertainer – aber das mit Erfolg: Vor allem nach der Pause – nach dem Genuss von Sekt, Wein und Bier – ist das Publikum wach und lässt seinen Spaß offen raus. Man erhebt sich von den bequemen Sitzen, die Leute tanzen, feiern und singen laut mit. Die Falco-Fans sind auf ihre Kosten gekommen.

Von André Sperber