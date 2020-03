Falsch verbunden: Das Wunder von Castelvetro di Modena

Leipzig

Eine gute Beziehung gedeiht im Zusammenspiel von Harmonie und Abgrenzung. Zu den ältesten und kompliziertesten dieser Verbindungen gehört das Verhältnis von Wasser und Wein.

Beide schließen einander aus, dennoch kann das eine zum anderen werden (Wunder) oder kommt es zu Widersprüchen zwischen Anspruch und Durst (kein Wunder). Der Möglichkeiten gibt es so viele, dass das Fach-Blatt „Falstaff“ sich um Vermittlung bemüht hat: „Welches Wasser passt zu welchem Wein?“.

Denn auch Wasser ist nicht gleich Wasser, die Mineralisierung mache den Unterschied, heißt es in Expertenkreisen, während Verbraucher die Differenz vor allem im Preis schmecken. Und eventuell zwischen still, gesprächig und laut unterscheiden.

Nah am Wasser gebaut

Wir kennen die Quelle für folgende Meldung nicht, die zu gut klingt, um klar zu sein: Statt Wasser ist in Castelvetro di Modena Wein aus dem Hahn geflossen. Genauer: Lambrusco

Ist es eine Geste der italienischen Behören, den unter Quarantäne stehenden Landsleuten den lieben langen Tag zu verkürzen? Nein. Lediglich ein technischer Defekt. Aus Versehen sei „Lebensmittelflüssigkeit (Wein)“ in die Wasserleitung geraten. Was die Frage aufwirft, wie nah am Wasser in der Emilia-Romagna die Weinkeller gebaut sind.

Statt sich zu freuen, dass in Castelvetro di Modena das Glas mal halbvoll ist, ernüchtern Entschuldigungen und Beteuerungen: Die Bevölkerung sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, es habe keinerlei Gefahren gegeben für den Organismus. Und schon wird Wasser in den Wein gegossen, bis das Glas wieder halbleer dasteht.

Von Janina Fleischer