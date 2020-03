Farben glühender Seelen: Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin in Wiesbaden

Wiesbaden

Ihre Augen leuchten wie Lava. Keine Frage: Marianne von Werefkin (1860–1938) ist tonangebend, eine Hohepriesterin der Kunst, die mit ihrer Bildung beeindruckte wie mit ihren extravaganten Hüten. Das Pendant im Entree der Wiesbadener Ausstellung „Lebensmenschen“ ist Alexej von Jawlensky (1864–1941): Ein entschlossener Kopf, stiernackig, ohne eine Spur von Selbstzweifel, ganz eins mit dem Kaleidoskop der Farben, die sein Gesicht ausmachen.

Selbstbeschwörung von Stärke

Werefkins Porträt ist wie eine Selbstbeschwörung von Stärke, die sie 1910 wohl auch nötig hat: Für Jawlensky gab die begabte Repin-Schülerin die eigene Malerei auf, um ihm in unkonventionellem Zusammenleben den Weg zum Gipfel moderner Kunst zu ebnen. Mit ihrer generösen Zaren-Pension konnte das russische Künstlerpaar im brodelnden München der Jahrhundertwende auf großem Fuße leben. Doch Jawlensky, als Filou bekannt, hat Werefkins blutjunges Dienstmädchen geschwängert. 1910 ist Andreas acht und Jawlensky vernarrt in das begabte Kind. Zwölf Jahre später, nach der Oktoberrevolution, ist die Baronin hoffnungslos verarmt und Jawlensky wird, um den Sohn zu legitimieren, in Wiesbaden seine Mutter Helene Nesnakomoff heiraten. Doch damit ist für Werefkin eine rote Linie überschritten. Sie sieht Jawlensky nie wieder. 1938 stirbt sie in Ascona. Gelähmt greift Jawlensky – Ironie des Schicksals – vier Wochen vor ihrem Tod das letzte Mal zum Stift. Er wird sein Bett bis zum Lebensende 1941 nicht mehr verlassen.

Im Farbenrausch explodierende Malerei

Zum ersten Mal beleuchtet eine gemeinsame Retrospektive, die auf Lebensstationen in St. Petersburg, München, in der Schweiz und Wiesbaden ausgerichtet ist, das Schaffen dieses über 27 Jahre eng verbundenen Paares – zur Zeit ist sie aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Die beiden Künstler gaben der Moderne des 20. Jahrhunderts Impulse: Jawlensky mit seiner im Farbenrausch explodierenden Malerei, Werefkin im Vordenken avantgardistischer Kunst. 1907, zehn Jahre nach ihrer Selbstaufgabe, erfand sie sich, wie die Ausstellung belegt, als Malerin neu. Zwischen dem realistischen Selbstbildnis der unbekümmerten 33-Jährigen in der Matrosenbluse und ihrem „Biergarten“ liegen Welten.

Stimmungsgeladene Landschaften

In ihren neuen Bildern erzählt Werefkin Geschichten von Schicksalsergebenheit, Verlorenheit und Leere. Ihre unverbildeten Kompositionen sind von symbolistischem Kolorit, in dem Rot, Violett und Blau dominieren. Werefkin gelingt es, die Bildkräfte über strikt geführte Linien aufzufangen, später wird der Raum sehr viel tiefer, die Formbewegung fließender. Nur selten sind ihre stimmungsgeladenen Landschaften menschenleer, zumeist inspiriert sie das Leben hart Arbeitender, die in Gleichmaß klaglos ihre Bürde tragen. Auch in Werefkins Werk ist das ertragreiche Miteinander der Malsommer im Bayrischen Murnau spürbar, als sich Jawlensky und Werefkin mit Wassily Kandinsky und Gabriele Münter auf der Suche nach der Essenz des Sichtbaren gegenseitig anspornten.

In Farben übersetzt

Jawlenskys Entfaltung lässt sich in der Schau nachvollziehen, von eleganten impressionistischen Ansätzen bis zu seinen letzten spirituell durchsetzten Meditationen. Unverkennbar ist seine Faszination für Gauguin, van Gogh, Matisse, die Fauves. In der Bretagne gelang ihm 1906 der Durchbruch: Er schaffte es, die Landschaft „entsprechend meiner glühenden Seele in Farben zu übersetzen“. Das ist das Geheimnis seiner Kunst. Es artikuliert sich in der expressiven Farbigkeit seiner Murnauer Landschaften wie in den farbig lodernden Frauenköpfe, den Spanierinnen, Turandots und Barbarbarenfürstinnen, in seinen Stillleben, in denen die Kontur die Farbe bändigt, in der Geistigkeit seiner mystischen und später ins Zeichenhafte driftenden abstrakten Köpfe. Auch seine Kunst wurde in Nazi-Deutschland mit dem Verdikt „entartet“ in Verruf gebracht.

Künstlerischer Gewinn einer konfliktreichen Partnerschaft

Die großartige Wiesbadener Ausstellung umreißt die Ambivalenz aber auch den grandiosen künstlerischen Gewinn einer konfliktreichen Partnerschaft. Die letzten Schleier werden sich nicht lüften lassen. Dem wird wohl auch die Verklärung der Liebe zwischen Jawlensky und Helene nicht gerecht, die aus zeitlicher Distanz anklingt. Was bleibt, ist die Magie der Bilder von zwei Menschen, in deren Leben individuelle Tragik und die martialischen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts tiefe Spuren hinterließen.

Lebensmenschen, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2; bis 12. Juli, geöffnet Di, Do 10–20 Uhr, Mi, Fr 10–17 Uhr , Sa, So 10–18 Uhr, in der Ausstellung: Film „Lebensmenschen“, 60 min. Wegen Covid-19 ist die Ausstellung zunächst bis 19. 4. geschlossen

Von Ingrid Leps