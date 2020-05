Fassbinder-Ikone – und viel mehr: Schauspielerin Irm Hermann gestorben

Berlin

Schönheit ist ein Fluch. Sagen Schöne. Doch was ist mit den anderen? Mit denen, die nicht gesegnet sind – und dorthin wollen, wo man gesehen wird. Vor die Kamera. Auf die Bühne. Die haben es schwer. Irm Hermann, eine, die seit der Kindheit darunter litt, nicht schön zu sein, hatte Glück.

Die Sekretärin beim ADAC München traf mit 22 bei einem Drama-Wettbewerb Rainer Werner Fassbinder. Sie hatte das Gesicht, die Gestalt, die Gestik, das mürrische Gerede, das er suchte. Für seine Asphalt-Filme. Für seine Figuren zwischen grämlichem Kleinbürger und grauer Gosse, Milieu und Vorzimmer. Schon bei seinem Kurzfilm „Der Stadtstreicher“ war Irm Hermann dabei, heilfroh dem Büroberuf entkommen zu sein.

In der Fassbinder-Familie

So kam sie in die Fassbinder-Familie, wurde Mitgründerin seines Antiteaters und lebte auch privat mit ihm zusammen – bis er zu unberechenbar und eklig wurde. Sagte sie einmal.

Sein Schatten blieb. Irm Hermann war Fassbinder-Ikone. Er hatte ihr die Rollen gegeben, die sie mit ihrer nörgeligen Stimme und den verhärmten Blicken so füllte wie nur sie es konnte. Von den Charakteren dieser blassen Dürren mit den dünnen Lippen und den kleinen Augen ging schlichtweg eine Faszination aus. Ob als unstete Elisabeth („Katzelmacher“), die mutterempörte Tochter Krista („Angst essen Seele auf“), eine Verkäuferin („Liebe ist kälter als der Tod“), eine Sekretärin („Die bitteren Tränen der Petra von Kant“), eine Polizistin („Wildwechsel“), Instettens Hausmädchen („ Effi Briest“) oder eine Krankenschwester („ Lili Marleen“), wenn Nebenrollen im Gedächtnis bleiben sollten, war Irm Hermann immer die richtige, die beste Besetzung.

Nur eine Fassbinder-Hauptrolle

Nur einmal vertraute ihr Fassbinder in über 20 Filmen mehr als das an: Sie wurde die vom betrunkenen Mann verprügelte, ihn dafür seelisch quälende Frau in einer liebelosen Ehe („Der Händler der vier Jahreszeiten“). Ein großes Stück Schauspielkunst. Auf dieses Können vertrauten nach dem Fassbinder-Bruch auch andere. Percy Adlon, der Sophie Scholls „Fünf letzte Tage“ aus der Sicht einer Mitgefangenen ( Hermann) erzählt, Loriot in „Papa ante portas“ (legendär die Zugfahrt ihrer Tante Hedwig), Werner Herzog in „Woyzeck“ (Maries Nachbarin), Max Färberböck in „Anonyma – Eine Frau in Berlin“ (Kriegswitwe).

Markante Nebendarstellerin

Immer war Irm Hermann eine markante Nebendarstellerin. Sie brachte schließlich überall ihren eigenen Ton mit – als Ordensfrau („Wallers letzter Gang“), Krankenschwester („Krauses Kur“), Finanzbeamtin („Die Affäre Semmeling“), SEK-Chefin („Ein starkes Team“), Gefängniswärterin („Letztes aus der DaDaEr“), Oma („Fack ju Göhte 3“) und Verlegertochter („Labaule & Erben“). Irm Hermann besaß dabei nicht selten eine Komik, die aus nöligem Sprechen, ironischem Tonfall und lapidarem Spiel kam. Eine Spur Biestigkeit malte kräftig mit. Sie konnte schlichtweg Texte besser machen.

Am Dienstag ist Irm Hermann, verheiratet mit dem Kinderbuchautor Dietmar Roberg (zwei Söhne), gestorben – mit 77 Jahren.

Von Norbert Wehrstedt