Thomas F. Schneider hat zahlreiche Bücher zur Kriegs- und Antikriegsliteratur im 20. Jahrhundert und zur Exilliteratur veröffentlicht. Seine Forschungsschwerpunkte sind Erich Maria Remarque sowie die Darstellung von modernen Kriegen in den Medien. Im Interview spricht der Wissenschaftler über den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Wahrnehmung in den Medien.

Ein Krieg hat begonnen. Ist dieser anders als andere Kriegsanfänge?

In meinen Augen nicht. Im Vorfeld konnte man ja eine Dämonisierung beider Seiten in den Medien beobachten. Die entsprechenden Narrative der Enthumanisierung des potenziellen Gegners wurden adressiert. Wie in allen Kriegen des 20. und 21. Jahrhunderts bedurfte es zuerst einer Vorbereitung der Bevölkerung, um überhaupt so etwas wie ein Feindbild herzustellen. Das ist in den vergangenen Wochen mit erstaunlicher Geschwindigkeit geschehen.

Jetzt hat auch eine große, internationale Öffentlichkeit an diesen medialen Vorbereitungen teilgenommen.

Das war auch in den meisten anderen kriegerischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit so. Die Kriegsvorbereitungen richten sich an mehrere Adressaten: an die eigene Bevölkerung, die dazu bewegt werden soll, eine mögliche militärische Aktion zu unterstützen und auch an die Bevölkerung im Ausland, wo eine Legitimation hergestellt werden soll, um militärische Aktionen durchführen zu können.

Heute funktioniert so etwas nicht ohne die sozialen Medien. Macht das Kriegsvorbereitungen nicht komplizierter?

Wir haben es heute mit einer ganz anderen Geschwindigkeit in der Verbreitung von Nachrichten zu tun als etwa zum Beginn des Ersten Weltkriegs. In der Struktur hat sich allerdings nichts geändert.

Als Germanist beschäftigen Sie sich intensiv mit der literarischen Verarbeitung von Kriegen vor allem des 20. Jahrhunderts. Hat es da in den letzten Dekaden einen Wandel gegeben?

Bereits viel Literatur zum Donbass-Konflikt erschienen

Nein. Kriegsliteratur beschäftigt sich vor allem mit dem persönlichen Erleben von Beteiligten. Das wird jetzt auch wieder so sein – und zwar auf beiden Seiten. Zum Donbass-Konflikt etwa gibt es schon viele Texte von russischen und auch von ukrainischen Autoren. Im Vordergrund steht dabei meist die persönliche Perspektive.

Matthias Claudius hat vor bald 250 Jahren ein berühmtes Gedicht über den Krieg geschrieben. Schon seine ersten Worte „’s ist Krieg! ’s ist Krieg!“ bringen seine Fassungslosigkeit zum Ausdruck. Gibt es eine Tradition in der Kriegsliteratur, um Worte zu ringen, wo eigentlich Worte fehlen?

Es ist schwierig, da eine Gemeinsamkeit zu finden. Zum Beginn des Ersten Weltkrieges sind Zehntausende von Gedichten entstanden, in denen sich Menschen zum Krieg geäußert haben. Damals gab es einen großen Anteil in der Bevölkerung, der durchaus kriegsbegeistert war. Da wir es heute aber alle für unmöglich gehalten haben, dass sich – nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts – ein Krieg auf europäischem Boden wiederholen könnte, ist momentan sicher Fassungslosigkeit angebracht.

Ist der Ausbruch des Krieges in der Ukraine etwas, das Sie im Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum aktuell zum Thema machen?

Verarbeitung von Kriegen in unterschiedlichen Medien

Sicherlich. Aber zunächst müssen auch wir uns erstmal sammeln und darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Wir beschäftigen uns im Friedenszentrum vor allem mit der Verarbeitung von Kriegen in unterschiedlichen Medien. Das braucht etwas zeitlichen Abstand.

Wie ist das mit der Verarbeitung von Krieg in unterschiedlichen Medien? Steht die Literatur da immer an erster Stelle?

Auch da haben wir durch die sozialen Medien eine neue Situation. Vieles wird dort schneller thematisiert. Bis Romane oder Filme entstehen, dauert es.

Sie sind Herausgeber des Jahrbuchs „Krieg und Literatur“. Das hat sich auch mit dem Thema Krieg in Comic und Graphic Novel beschäftigt. Sind das neue Formate im Umgang mit dem Thema Krieg?

Nein, gar nicht. Solange es Comics gibt, wird der Krieg auch thematisiert. Wenn man Comics als sequentielle Kunst bezeichnet, gehen Kriegsdarstellungen zurück bis in die Antike. Es hat immer das Bedürfnis von Menschen gegeben, den Krieg in Bildern darzustellen.

Schriftsteller nicht immer gegen den Krieg

Schriftsteller wollen vor dem Krieg warnen ...

... nicht unbedingt. Es gibt gerade in der deutschen Literatur eine lange gegenteilige Tradition. Da wurde Krieg als Mittel politischen Handelns durchaus akzeptiert und propagiert. In der Weimarer Republik waren die Pazifisten eindeutig in der Minderheit. Das sollte man nicht vergessen. Durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs hat sich das allerdings geändert.

Worauf käme es an, wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller über diesen neuen Krieg schreiben würden?

Zur Person Thomas F. Schneider ist Leiter des Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrums von Stadt und Universität Osnabrück. Er ist mit Claudia Junk Herausgeber des Jahrbuchs „Krieg und Literatur“ und lehrt Neue Deutsche Literatur an der Universität Osnabrück. Seine Forschungsschwerpunkte sind Erich Maria Remarque sowie die Darstellung von modernen Kriegen in den Medien.

Gerade in der Tradition von Remarque gesehen wäre es wichtig, dass man das Schicksal des einzelnen Menschen nicht vergisst. Und zwar auf beiden Seiten. Man sollte nicht in alte Muster verfallen, die dann auch auf die Stigmatisierung anderer Nationen hinauslaufen.

Von Ronald Meyer-Arlt