Taucha

Rund 2400 Menschen haben zwischen Donnerstag und Sonntag vergangener Woche das „Ancient Trance“-Festival in Taucha besucht, darunter etwa 400 Kinder. Errechnet werde diese Zahl als Summe der Festival-Tickets, die für den gesamten Zeitraum galten, plus Anzahl der durchschnittlichen Tagesbesucher, teilte Organisator Clemens Voigt am Dienstag mit. Bei der vorangegangenen Ausgabe des Festivals im Jahr 2019 waren noch rund 5000 Menschen gekommen. Kinder wurden damals noch nicht mitgezählt.

Unter den Besuchern habe es einen hohen Anteil an Geimpften und Genesenen gegeben, so Voigt. Für den Einlass war entweder ein entsprechender Nachweis vonnöten oder aber ein beglaubigter negativer Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein durfte. Viele Besucher konnten bei ihrer Ankunft bereits einen solchen Nachweis erbringen. Alternativ wurden in einem eigens dafür eingerichteten Bürgertestzentrum vor Ort auch Schnelltests angeboten. Es wurden dabei mehr als 2000 Proben genommen – allesamt negativ, wie Voigt betonte.

Von CN