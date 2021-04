Fast 40 Künstler in Spinnerei-Halle 12: Am Samstag beginnt das Projekt „Chow Chow“

Leipzig

Manchmal ist Baulärm Musik. In Halle 12 der Spinnerei summen Akkuschrauber. Leitern klappern. Stimmengewirr, Lachen. Es tut sich was, sagt die Geräuschkulisse. Die normalerweise für Gäste reservierte Werkschauhalle stand leer. Gäste und Pandemie, das geht nicht zusammen. „Da haben wir beschlossen, sie selbst zu bespielen, als Startzeichen“, sagt Elke Hannemann von der Galerie Eigen+Art. Arne Linde von ASPN ergänzt: „Es ist schön und wichtig, mal wieder physisch zusammenzuarbeiten.“

Am Samstag geht es los, von 11 bis 18 Uhr sind alle Galerien in der Spinnerei geöffnet, zum Teil mit neuen Ausstellungen, dazu die Werkschauhalle, in der 14 Galerien bis 22. Mai die Arbeiten von fast 40 Künstlerinnen und Künstlern zeigen. Die Plätze in der Halle, die in den kommenden Monaten saniert werden soll, wurden verlost.

Schnelltests im Café Mule

Uwe K. Günther vom Laden für Nichts an der Skulptur „Jade für Jede“ und den Bildern „Alles Bunte ist Bildung“ von Manfred Peckl. Quelle: André Kempner

„Chow Chow“ ist der muntere Titel der Werkschau als gemeinsames Projekt der Spinnerei-Galerien. Sie soll virtuell eröffnet werden. Der Besuch ist wie der der Galerien über das inzwischen bewährte Click & Meet möglich mit negativem Schnelltest (qualifizierte Selbstauskunft). Termine müssen über die einzelnen Galerien vereinbart, Schnelltests im Café Mule am Eingang gemacht werden.

Es wird bunt in Halle 12: Von Christoph Ruckhäberle ist unter anderem ein riesiges Bodenbild mit den Formen und Farben zu sehen, die man von ihm kennt. Seine Galerie Kleindienst zeigt außerdem Malerei von Annika Kleist: Kleider, Vorhänge, Pflanzen auf einem alten Waschtisch. Filigran, feinstofflich. Ganz anders der Auftritt der in Brüssel arbeitenden Anastasia Bay, die Laetitia Gorsy von She BAM! in die Spinnerei geholt hat: Große Gesten, runde Formen, Malerei mit Wucht. Ein kraftvolles Spiel mit ägyptischer Mythologie.

Künstler aus China

Josef Filipp vor den Bildern von Sebastian Hosu und Rui Zhang“ Quelle: André Kempner

Archiv Massiv führt gewissermaßen antizyklisch in den Frühling. Auf dem Boden liegt Laub. Daraus erheben sich an den Wänden Gemälde von Philipp Kummer. Er zeigt surreale Düsternis mit seltsamer Flora und Fauna, dazu menschenähnliche Figuren ohne Gesicht, mit unklarer Beschäftigung. Eigen+Art präsentiert Fotos des Chinesen Li Qing: Häuser ohne baulichen Kontext, historistisch angehauchte Statements eher reicherer Besitzer in Metropolen-Randgebieten. Gleichzeitig malt Li Qing eher traditionell, mit den Holzfenstern weggebaggerter alter Häuser als Bildrahmen. Tragisch-komisch leuchten historische Brüche und ideologische Konflikte auf.

Josef Filipp zeigt mit Rui Zhang ebenfalls einen Künstler aus China, den er neben Malerei von Sebastian Hosu stellt. In einem Separé ist die sehr eigenartige Kunst von Klara Meinhardt aus Leipzig zu sehen. Sie nutzt das 1842 entwickelte fotografische Verfahren der Cyanotypie, auch Eisenblaudruck genannt.

Klara Meinhardts Lichtabdrucke

Bild von Klara Meinhardt. Quelle: André Kempner

Dafür wird die Leinwand mit einer chemischen Lösung präpariert. Werden darauf lichtundurchlässige beziehungsweise transparente Gegenstände gelegt, entsteht bei der Belichtung ein Fotogramm, ein Lichtabdruck. Die verdeckten Flächen bleiben hell, während der Rest mit dem Sonnenlicht reagiert und die Blaufärbung annimmt. Meinhardt erschafft so collagenartige Welten, in denen sich Körper, geometrische Muster, Pflanzen und andere Formen überlagern.

Einfach mal blau machen, das würde man in diesen Wochen gerne.

Info: „Chow Chow“: bis 22.5. in der Werkschauhalle 12 (Spinnereistraße 7). Geöffnet am 24. April, 11–18, ansonsten Fr, Sa 13-18 Uhr. Um den ersten Mai Sonderöffnungszeiten mit Sa 11–18, So 11–16 Uhr. Besuch nach Anmeldung über die Galerien der Spinnerei (telefonisch und per Mail), negativer Schnelltest oder qualifizierte Selbstauskunft erforderlich, Schnelltests können im Café Mule gemacht werden; www.spinnereigalerien.de

Von Jürgen Kleindienst