Leipzig

Vom Erfolg waren die Kabarettisten selbst überrascht. Denn die Zweifel überwogen: Kann das Publikum über die Pandemie lachen? Und vor allem: Will es das? Es wollte. Und deshalb war das Programm „Die fabelhafte Welt der Pandemie“ ihr „bislang erfolgreichstes Stück“, wie André Bautzmann sagt, der mit Robert Günschmann, Jan Mareck und Martin Joost auf der Bühne des Central Kabaretts zurück ist. Vor knapp einem Jahr war Premiere. Die ursprünglich geplante „Fabelhafte Welt der Amnesie“ blieb zunächst liegen, feierte im Oktober Premiere und verschwand nach drei Auftritten im Lockdown.

Innerhalb einer Woche haben jetzt beide Welten quasi zweite Premieren gefeiert, denn sie teilen zum einen den Umstand, dass mehr als die Hälfte der Texte aktualisiert wurde. „Zeit war ja“, sagt Robert Günschmann, der die meisten geschrieben hat. Zum anderen liegen Lockdown und das Bedürfnis, ihn zu vergessen, nahe beieinander. So nahe, wie Heinrich und Herbert beieinander auf der Bank sitzen, die sich in beiden Programmen durch Erinnerungslücken granteln.

Gelungene Talkshow-Parodie in der „Fabelhaften Welt der Pandemie“

Talkshow-Parodie mit Robert Günschmann, André Bautzmann und Jan Mareck (v.l.) in „Die fabelhafte Welt der Pandemie“. Quelle: André Kempner

Und beide Male setzt Regisseur Tom Bailey auf das Prinzip der bunten Mischung. Soli wechseln mit Szenen zu zweit und zu dritt. Zu viert stehen sie auf der Bühne, wenn die fabelhafte Band zum Einsatz kommt mit Mareck an den Tasten, Joost am Schlagzeug und Günschmann an der Gitarre. Mit eigenen Texten reflektieren bekannte Hits der 30er („Ein Feind, ein guter Feind“), 70er, 80er und das Beste von gestern das Heute.

Humor der Bewältigung der Krise mit manchmal albernen Mitteln. Sexualisierter Sprachwitz trifft auf Wortverspieltheit im Comedy-Kostüm. In der Welt der Pandemie misst Humorologe Tristan Kosten den R-Wert, den Reaktionswert des Publikums. Er liegt so knapp unter dem Soll, dass alle noch mal wiederkommen müssen. Der fabelhaften Stimmung nach zu urteilen ist das nicht auszuschließen.

Tödliche Freiheit in der „fabelhaften Welt der Amnesie“

Am besten spielt dieses Ensemble, wenn real mögliche Situationen eine Windung weiter gedreht werden. Das Absurde liegt ja nah. In der Talkshow-Parodie mit näselndem Politiker, verzweifeltem Wissenschaftler und von sich selbst begeistertem Moderator Markus Schwanz geht es um einen ausgebrochenen Tiger. Keiner weiß etwas, aber alle reden drüber. Hilft Händewaschen? Ja, aber nicht gegen Tiger. Nützt ein Mundschutz? Ja, wenn es ein Maulkorb ist, der vom Tiger getragen wird. Gilt Mindestabstand? Ja, und zwar 1,5 Kilometer. Hier markiert R die „Reduktionszahl“ der Bevölkerung.

Forrest-Gump-Zitate spicken den Monolog des kleinen Covid. Die Verzweiflung eines Lehrers im Video-Schooling wird später in der Verzweiflung einer Kanzlerin bei der Video-Konferenz mit den Ministerpräsidenten gespiegelt, während sie Inzidenz-Grenzwerte würfelt. Der Maskendeal – „Verboten ist doch nur, was ich verbiete. Wozu bin ich denn in der CDU?“ – ist noch gar nichts gegen den Impfstoffpoker, bei dem sich Ursula von der Leyen gegen die USA, Großbritannien und Russland verzockt.

Vergiss Corona. In der „Fabelhaften Welt der Amnesie“ kann Kaiser Karl IV. nicht bis III zählen und wirft ein blaues Vögelchen hinter sich – ein Vorgang, den man heute als Twittern kennt. Er wird von Graf Friedrich von Merz überzeugt, ein Hilfsprogramm für Pferde statt für Künstler aufzulegen: „Kein Mensch braucht Bücher. Darauf kann man nicht reiten.“ Thema, Tempo, Timing greifen ineinander im Restaurant „Zur Freiheit“, wo der Gast mit dem Leben zahlt. Beim Beleidigen kommt es auf den Kontext an, bei „Amnesy International“ aufs Verdrängen, bei Doppelmoral und Ungerechtigkeit aufs Verschweigen. So lässt sich’s lachen. Ab 2022 dann in der „Fabelhaften Welt der Therapie“.

Info: Die fabelhafte Welt der Amnesie. Besser ist’s, man vergisst’s: am 12.6., 29.6., 10.7., 15.7., 23.7., 6.8. (jeweils 19.30 Uhr), 20.6. und 4.7. (18 Uhr); Die fabelhafte Welt der Pandemie. Nicht ohne meinen Mundschutz: am 22.6., 1.7., 17.7., 30.7., 7.8. (jeweils 19.30 Uhr) am 3.7. (15 Uhr) , 11.7. und 29.8. (18 Uhr); Central Kabarett, Markt 9 in Leipzig; wer Karten für beide Programme kauft, bekommt 20 Prozent Rabatt; alle Termine und Anmeldung unter Tel. 0341 52903052, www.centralkabarett.de.

