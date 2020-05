Drive in and find out: Mit dem Auto ins Festzelt

Leipzig

Vor gut einer Woche standen wir noch am Anfang der Pandemie, wie uns allerorten erklärt wurde – jetzt befindet sich die ganze Republik im Lockerungs-Up, natürlich mit regional sehr unterschiedlichen Regelungen, was Erinnerungen an die überwunden geglaubte Kleinstaaterei hochholt. Wurde man beim Grenzübertritt einst vom Zoll erleichtert, so übernehmen das heute die Ordnungshüter, die sich nicht mehr mit so lästigen Tätigkeiten wie der Sicherung von Fußballspielen herumschlagen müssen.

400 Euro fürs Aussteigen „aus touristischem Anlass“

Gerade ins vermeintlich lässige Sachsen-Anhalt, wo sich seit dieser Woche Menschen zu fünft zusammenrotten dürfen, sollte man nicht untriftigerdings einreisen. 400 Euro darf berappen, wer das Bundesland „aus touristischem Anlass“ aufsucht. Die Durchfahrt soll erlaubt sein. Bleibt die Frage, welche Regelung greift, wenn den oder die Reisende ein dringendes Bedürfnis quält und zur Erleichterung eine für solche Fälle vorgesehene Einrichtung in touristisch reizvoller Gegend aufgesucht wird.

Drive-in-Gaudi

Das Auto immerhin ist ein sicherer Ort, sofern man sich mit den unterschiedlichen Grenzregimen vertraut gemacht hat, und es nicht verlässt. Während woanders Kino- und Musikerlebnis verkehrstauglich gemacht werden, sind die Bayern schon wieder einen Schritt weiter: Die Frühjahrs-Dult, so heißt in Landshut ein Volksfest, wird jetzt als Drive-in organisiert.

Bis die Brezel aus dem Gesicht fällt

Besucher können Mandeln und Lebkuchenherzen kaufen, durch ein großes Festzelt fahren und auf Bildschirmen Videos aus den vergangenen Jahren ansehen. Na sapperlot! Aber wie lässt sich die gute alte Wirtshausschlägerei coronakorrekt inszenieren? Einfach den Wagen des Vordermanns rammen, bis ihm die Brezel aus dem Gesicht fällt. Bußgelder werden nicht fällig. Prügeleien sind in Bayern Weltkulturerbe.

Von jkl