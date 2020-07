Leipzig

Das „Jahrbuch Sucht“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen warnt: Der Alkoholkonsum der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ist gefährlich hoch. Und ohne Zahlen bemühen zu wollen, kann man getrost konstatieren: Deutschland ist ein einziger Trinkerpark! Eine Monarchie, regiert von König Alkohol. Durch dessen Reich reist jetzt das Berliner Musiktheaterkollektiv Glanz& Krawall. Am Wochenende gastiert es in Leipzig.

„ Trinkerpark“ haben die Künstler ihre Traveling Medicine Show genannt, mit der sie in zwei klapprigen Vans als Großfamilie Rausch (Slogan: „Rausch (f)or Life!“) durchs Land touren, um die „beste Erfindung seit Bier“ unter die Leute zu bringen. Nämlich die Elixiere der Kunst, die bekanntlich das Zeug haben, zugleich ernüchtern und berauschen zu können. Freitag und Samstag gastiert „ Trinkerpark“ als Schaubühnen-Open-Air-Gastspiel am Felsenkeller.

Anzeige

Perfekte Showkulisse

Dass der Zugang durch den Biergarten erfolgt, hätten sich Glanz&Krawall-Regisseurin Marielle Sterra und Dramaturg Dennis Depta nicht besser ausdenken können. Das gilt auch für den Supermarkt im Hintergrund. Perfekte Kulisse für eine Show, die Depta so beschreibt: „Wir wollen was verkaufen und dann abhauen. Alle fallen aus den Autos – und zack, sind wieder alle weg.“

Weitere LVZ+ Artikel

Nun, um etwas mehr geht’s dann schon in „ Trinkerpark“. Ein Impuls für das Stück ist dabei die seltsame Diskrepanz, dass Alkohol zwar schlecht für die Volksgesundheit, aber zugleich gut für die Volkswirtschaft ist. „Trinken ist ein Exzess, den der Staat gern erlaubt“, sagt Depta. „Man darf trinken oder sogar saufen, solange man arbeits- und leistungsfähig bleibt.“

Trinken um zu funktionieren

Die nächste Frage wäre natürlich die, ob es des Trinkens nicht sogar oft bedarf, um diesen Dauerleistungsmodus unserer Leistungsgesellschaft (er)tragen zu können. Sterra: „Die Lebenssituation vieler Menschen heute hat ja oft mit Selbst-Disziplinieren und Funktionieren-Müssen zu tun. Aber man will und kann nicht immer funktionieren. Das produziert Aggressionen und Frustrationen.“ Es gibt beim Trinken manchmal diesen anarchischen Moment: dass man auf die Vereinbarung pfeift und plötzlich das rauslässt, was unter der Oberfläche gärt. Und das kann ja auch ein dramatischer, theatralischer Moment sein. Man wird erleben, wie „ Trinkerpark“ auch damit spielt.

Hinzu kommt ein anderer Aspekt: Trinken als soziales Ritual der Zusammengehörigkeit. „Wir haben im Vorfeld Workshops mit Jugendlichen gemacht. Die sagen ganz klar: Trinken muss sein, wenn du dazu gehören willst“, erzählt Sterra. „Das gilt auch zunehmend für Mädchen, selbst wenn deren Trinken gesellschaftlich immer noch weit moralisierender reflektiert wird, als das bei Jungs der Fall ist.“

Zwischen Songs und Szenen

Was von „ Trinkerpark“ genau zu erwarten ist, beschreibt Depta als „tollen schlechten Zirkus“ mit viel Musik auf Heimorgel, Gitarre, Saxofon und Klarinette oder Kinderinstrumenten. Ausreichend, um eine stilistische Bandbreite von Singer-Songwriting bis Elektronik abzudecken; taumelnd zwischen Songs und Szenen, zwischen Gesundheit und Exzess.

Die Frage, wie kontrolliert geplant diese Familie Rausch dabei taumelt oder wie hoch insgesamt der Improvisationsanteil in der Show sein wird, beantwortet Sterra mit einem schön trockenen „Kommt darauf an, wie viel schief geht“. Depta fügt hinzu: „Es ist ja in Leipzig unser erster Auftritt unter Corona-Bedingungen. Ich hoffe, es wird ultra-absurd. Die Show, die scheitert, ist die Show die gelingt.“

Freitag und Samstag, jeweils 20.15 Uhr am Felsenkeller ( Karl-Heine-Straße 32), Karten kosten wahlweise 25/15/9 Euro. Mehr auf www.schaubuehne.com.

Von Steffen Georgi