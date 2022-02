Feministischer Hexensabbat: She She Pop zeigt „Hexploitation“ in der Schauspiel-Residenz

Leipzig

„Hexploitation“ heißt die neue Produktion des Performancekollektives She She Pop. Wegen Krankheit musste die ursprünglich für die vergangene Woche geplante Leipzig-Premiere verschoben werden. Am Montag dann war „Hexploitation“ in der nach Corona-Maßgaben ausverkauften Schauspiel-Residenz in der Spinnerei zu erleben.

Kino, Hexen, Kapitalismus und das eigene Altern. Für ihre neue Inszenierung benutzten She She Pop zwei Filme als Ausgangspunkt: George Cukors „Das Haus der Lady Alquist“ im Original „Gaslight“ (1944) und Robert Aldrichs „What ever happened to Baby Jane?“ (1962). Letzterer ein genial-makabrer, psychotischer Thriller, in dem sich zwei alternde Hollywood-Diven (grandios: Betty Davis und Joan Crawford) in einer runtergekommen Villa das Leben gegenseitig zur Hölle machen. Ersterer ein stimmiges Schauerstück, in welchem ein eisiger Charles Boyer als schurkischer Ehemann seine Gattin (Ingrid Bergman) aufs Perfideste in den Wahnsinn zu treiben versucht.

Gaslighting und Psycho-biddy

Es sind zwei reizvolle Referenzen und Inspirationsquellen, die sich She She Pop für „Hexploitation“ ausgesucht haben: Sollte sich doch aus dem Titel „Gaslight“ in Folge der Begriff „Gaslighting“ herleiten, der eine Form psychischer Gewalt definiert, bei der das Opfer gezielt manipuliert, seiner Selbst- und Wirklichkeitswahrnehmung beraubt wird. So wie wiederum Aldrichs „Baby Jane“ Impuls für eine ganze Reihe an sogenannten Psycho-biddy oder Hagsploitation-Filmen war, in denen vornehmlich (wenn auch nicht ausschließlich) ältere Frauen als beängstigend hexenhafte Furien ihre Auftritte hatten.

Psychoterror, Gewalt gegen Frauen und Gewalt durch (unter) Frauen: Für einen Moment durfte man ja allein angesichts der filmischen Setzungen hoffen, dass „Hexploitation“ nicht nur atmosphärisch, sondern auch inhaltlich etwas riskiert. Ambivalenzen provoziert, etwa die eigenen Selbst- und Wirklichkeitswahrnehmungen eines sich dezidiert als feministisch verstehenden Theaterkollektivs unterminiert, sie spielerisch in Frage stellt, gegen den Strich des zu Erwartenden bürstet. Allein: Die Hoffnung zerschlug sich schnell.

Patriarchale Zuschreibungen

„Hexploitation“ schlägt von seinen kinematografischen Ausgangspunkten einen Bogen zu Frauenbildern und -rollen (Opfer, Hexen, Mütter) und zu den patriarchalen Zuschreibungen, denen sie entstammen: „Als Frau stecke ich in einer Erzählung, die ich nicht selbst geschrieben habe.“ Was dann in Folge auch den alternden, den „nutzlosen“ Frauenkörper aus dem Bewusstseinsfeld verbannt. Diesen wieder dorthin zu rücken, ist eine Intention der Inszenierung. Weshalb in einer Kulisse irgendwo zwischen Filmset und feministischer Hexen-WG, die drei Darstellerinnen sowie ein Darsteller, allesamt erklärtermaßen jenseits der 50, nicht nur ausgiebig reden, sondern ebenso ausgiebig ihre Körper nackt zeigen, Digi-Kamera-Close-Ups der Geschlechtsteile inklusive.

Szene aus „Hexploitation" von She She Pop. Quelle: Dorothea Tuch

Wider den Kapitalismus

Das alles geschieht natürlich wider den Kapitalismus, der sich den „Körper als Maschine denkt“ und wider die „weiblichen Selbstzweifel als Teil sexistischer Norm“. Und steuert schnurstracks zu der wahrscheinlich bei der feministischen Theoretikerin Silvia Federci entlehnten These, nach der die Hexenverfolgungen der Frühneuzeit vor allem ein gezielter Prozess der „Transformation zur Etablierung des Kapitalismus“ gewesen sei. Was wissenschaftlich Unfug ist, dafür aber perfekt ins „Hexploitation“-Konzept passt.

Ein Konzept, das den Eindruck erweckt, dass es Fragen (und das heißt auch Schuldfragen) generiert, auf die es die Antworten schon allzu lange vorher hatte. So, wie die Inszenierung, die diese Antworten dann mal diskursiv, gern pamphletistisch, aber immer frei von Ambivalenzen, vom Denkwagnis abseits der eigenen moralischen Überzeugungen, ins zu erwartende She-She-Pop-Selbst- und Wirklichkeitsbild integriert. Ein Bild, das als Gegenentwurf zur patriarchalisch strukturieren Wirklichkeitswahrnehmung fraglos legitim ist. So einseitig, starr und simpel wie dieses, ist es auf seine Art allerdings auch.

Info: Die Aufführungen am Dienstag um 20 Uhr und am Mittwoch um 16 Uhr in der Schauspiel-Residenz sind ausverkauft, evtl. Restkarten an der Abendkasse

Von Steffen Georgi