Fenster zur asiatischen Kunst: Aki Gallery aus Taiwan ist Gast in der Leipziger Spinnerei

Leipzig

Es ist ein recht kleiner Raum, der sich hinter der Glastür von Halle 4, Eingang B befindet. Eine Wand mit purpurnen Tönen ist der einzige Farbtupfer im sonst weiß gehaltenen Innenleben des Ausstellungsraums. Eine schmale Wendeltreppe führt in den oberen Stock. Nichts lenkt hier ab, das Auge fokussiert sich sofort und wie von selbst auf das Wesentliche: die Kunst.

2002 in Taipeh gegründet

Die AKI-Gallery wurde 2002 in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh gegründet. Sie ist eine der ersten Kunstgalerien, die sich vor allem auf die Förderung junger zeitgenössischer Künstler aus Taiwan spezialisiert hat. Seit September 2019 hat sie unter dem Namen „AKI-Gallery Leipzig Prospect“ einen Ableger in der Baumwollspinnerei.

„Unser Ziel ist es, ein Fenster zur asiatischen Kunst in Deutschland zu öffnen und für die Vielfältigkeit und Reichhaltigkeit der taiwanischen Kunst zu werben“, erklärt die Galeristin Jo Li. Leipzig scheint ihr dabei als Standpunkt für eine Gastgalerie besonders gut geeignet: „ Leipzig ist eine historische Stadt voller Kunst und Kultur. Es gibt hier eine wunderbare Balance zwischen Tradition und Moderne. Auch die Menschen sind sehr freundlich, humorvoll und gastfreundlich.“

Großen Wert auf die typisch taiwanische Gastfreundschaft legt auch AKI-Mitarbeiterin Yun-Chu Lai, die die Besucher der Ausstellung gemeinsam mit Übersetzerin Caroline Heinze gerne mit allen Informationen zu Kunst, Land und Leuten versorgt.

Bühnenwagen in der blauen Stunde

Noch bis zum 22. Februar zeigt die Galerie eine Einzelausstellung des taiwanischen Fotografen Chao-Liang Shen unter dem Titel „Stage“. Es ist die erster reine Fotoausstellung in der Galerie. Zu sehen sind die sonst von Menschenmassen umgebenen, traditionellen, bunt blinkenden Bühnenwagen, die in Taiwan zum festen Bestandteil jeglicher Festivitäten (einschließlich Beerdigungen) gehören, von einer ganz anderen Seite – nämlich menschenleer zur blauen Stunde.

Die Fotos in verschiedenen Formaten zeigen einen eindrucksvollen Kontrast: ein stiller Trubel, ein Lichterspiel in hypnotischem Farbgewand. Der eigentliche Zweck der hierzulande kaum bekannten Bühnenwagen wird auf einem Video vorgeführt, das ein Beamer im oberen Teil der Galerie an die Wand wirft. „Fotograf Shen“, so sagt Lai, „hat mit seinen Fotos nicht nur Kunstwerke geschaffen, sondern gleichzeitig auch einen Teil taiwanischer Tradition und Kultur für die Nachwelt dokumentiert und erhalten.“

Eigene unverwechselbare Kultur

Die Identität der taiwanischen Kultur spielt auch für Galeristin Jo Li eine wichtige Rolle: „ Taiwans Kultur hat zwar einen chinesischen Ursprung, aber die Politik des letzten Jahrhunderts hat zu Spannungen geführt. Daher hat Taiwan in den vergangenen 70 Jahren eine eigene unverwechselbare Kultur entwickelt, die sich stark von China unterscheidet. In europäischen Ländern ist die taiwanische Kunst bislang noch relativ unbekannt, deshalb sehen wir Leipzig als guten Ausgangspunkt für den Aufbau eines internationalen Netzwerks und als wichtige Plattform, um mit der europäischen Kunstszene aktiv in Kontakt zu treten. Aus diesem Grund denken wir auch ernsthaft darüber nach, uns langfristig in Leipzig anzusiedeln.“

Info: Die nächste Ausstellung nach „Stage“ beginnt am 29. Februar. Unter dem Titel „Energy“ werden Bilder des Künstlers Chien-Chiang Hua im japanischen Kunststil präsentiert, AKI Gallery, Spinnereistraße 7

Von André Sperber