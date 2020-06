Leipzig

Fast 30 Jahre hat Wolf-Dieter Jacobi (54) für den MDR gearbeitet, seit 2011 als Fernsehdirektor. Jetzt verlässt er überraschend den Sender. „Nach so vielen sehr intensiven und erfolgreichen Jahren ist es ein guter Zeitpunkt, sich noch mal neu zu orientieren und im Leben auch andere Prioritäten zu setzen. Ich bin dem MDR und Intendantin Karola Wille dankbar für tolle gemeinsame Jahre, in denen wir viele erfolgreiche Projekte umgesetzt haben“, sagte er laut Mitteilung des MDR vom Dienstag.

Bereits am Mittwoch übernimmt seine bisherige Stellvertreterin Angela Tomschke kommissarisch die Leitung der Programmdirektion Leipzig. Jacobi verlasse den Sender, „um sich neuen beruflichen Aufgaben widmen zu können“, wie es hieß. Dabei, so ist im Funkhaus zu hören, sollen auch private Gründe ein Rolle gespielt haben.

Mitarbeiter von der „gemeinsamen Entscheidung“ überrascht

Gemeinsam mit MDR-Intendantin Karola Wille habe Jacobi am Dienstag die erste Präsenzsitzung des zuständigen Programmausschusses seit Beginn der Corona-Pandemie genutzt, um den zuständigen Gremienmitgliedern persönlich die „gemeinsame Entscheidung“ mitzuteilen, teilte der MDR mit. Eine Entscheidung, die dem Vernehmen nach auch viele Mitarbeiter überraschte.

Wille dankte Jacobi für dessen Verdienste um den Sender und erklärte, er habe in all den Jahren „immer wieder Impulse gesetzt und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns konsequent auf digitalem Kurs befinden“.

Amtszeit ging eigentlich noch bis Oktober 2021

Jacobi wurde 1965 in Borna geboren und volontierte ab 1984 in der Sportredaktion des DDR-Fernsehens. Bis 1990 studierte er in Leipzig Journalistik und wurde im Anschluss Sportreporter beim Deutschen Fernsehfunk (DFF). 1992 wechselte Jacobi zum MDR, wurde Sport-Ressortleiter im Landesfunkhaus und arbeitete unter anderem für den „Sachsenspiegel“. Ab 2005 war Jacobi Redaktionsleiter Sport der MDR-Fernsehdirektion und unter anderem Chef des ARD/ZDF-Teams bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Seit 2004 kommentierte er „Boxen im Ersten“.

Seine Amtszeit als Fernsehdirektor ging eigentlich noch bis Oktober 2021.

