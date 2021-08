Fest der kurzen Filme: Ab Mittwoch ist Leipzig wieder „Kurzsüchtig“

Leipzig

Auch Filmfeste haben eine Geschichte. Die von „Kurzsüchtig“ fängt in Barcelona an. 2003 saß dort eine Freundesrunde zusammen. Zu der gehörte auch Mike A. Brandin. Er hatte bereits einige Kurzfilme gedreht, denen aber Öffentlichkeit fehlte. Einer aus der Runde hatte irgendwann eine kühne Idee: Lasst uns doch ein Festival machen.

So begann 2004 „Kurzsüchtig“ mit kurzen Spielfilmen. Da aber zum Eröffnungsjahrgang auch Dokfilme eingereicht worden waren, kam im Jahr darauf ein anderes Genre dazu. Ein Jahr später war die Animation mit dabei. 2012 gab es die nächste Erweiterung: Sounddesign – mit Konzept. Junge Musiker können sich bewerben, acht werden ausgewählt, erhalten alle den gleichen Film, vier, fünf Minuten lang, und haben dann zwei Monate Zeit, eine Tonspur darunter zu legen. Nun gibt es 2021 für die Tongestaltung auch einen Preis.

Immer mehr Filme konkurrieren

Festivals haben immer mit Geld zu tun. Da brauchte „Kurzsüchtig“ einige Jahre, um ins Laufen zu kommen. Anfangs war kaum etwas in der Kasse. Ein paar Sponsoren, ab Jahrgang sieben stieg die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) ein, inzwischen ist der Freistaat der Hauptgeldgeber, die Stadt Leipzig ist seit drei Jahren dabei, ab und zu die Kulturstiftung. „Kurzsüchtig“ ist halbwegs etabliert. Das heißt: Das Organisations-Büro arbeitet mit einer Vollzeitstelle ganzjährig.

Die wurde mit der Ausweitung des Festivals nötig. Gab es anfangs 30 Einreichungen, sind es heute 130 bis 170 Filme, über die eine Auswahlkommission entscheidet. Hinzu kommen fünf, sechs Virtual-Reality-Projekte. Die sind in diesem Jahr am 20. August, ab 14 Uhr, in der Spinnerei, Halle 14, zu sehen.

Festival als Schaufenster für den Filmnachwuchs

Mike A. Brandin, der ansonsten mit seiner InOne Media Dokfilme („Das Geheimnis der Vögel“) produziert, leitet „Kurzsüchtig“, das mittlerweile zum Schaufenster für den Filmnachwuchs aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt geworden ist. „Wir präsentieren unsere mitteldeutsche Szene – und wollen helfen, Netze zu knüpfen“, sagt Mike A. Brandin.

Produktionen fürs Festival dürfen bis zu 30 Minuten lang, müssen in den letzten drei Jahren entstanden sein – und ihre Macher (Regie, Kamera, Produktion, Ton und so weiter.) in Mitteldeutschland beheimatet sein. Mike A. Brandin: „Da sehen wir genau drauf.“ Ab Mittwoch ist es nun wieder so weit: „Kurzsüchtig“ beginnt und läuft bis Sonntag. Da gibt es am Ende ein Best-of-Fest. Im Herbst folgt dann noch eine Tour mit den Siegerfilmen durch kleinere mitteldeutsche Städte.

„Kurzsüchtig“ kehrt zurück ins Lindenfels

Bis letztes Jahr fand „Kurzsüchtig“ immer im April statt. Die Pandemie stoppte den 20er Jahrgang. Um ihn nicht ausfallen zu lassen, wanderte er in den August – und zog von der Schaubühne Lindenfels in den Felsenkeller um. Da gab es – mit Maske und Abstand – wenigstens 200 rasch ausverkaufte Plätze. Aus Vorsicht ging das Kurzfilm-Fest dieses Jahr gleich in den August, obwohl der ein schwieriger Monat ist: Ferienzeit. Wenn keine neue Welle kommt, soll das im nächsten Jahr wieder geändert werden.

Dafür wandert das Festival diesmal wieder zurück in die Schaubühne Lindenfels. 250 Plätze hat der große Saal, eine Maske ist nur bei Bewegung in den Räumen nötig. So sind dann ab Mittwoch (19.30 Uhr), insgesamt 29 Produktionen zu sehen – Animation (Mittwoch), Dokfilme (Donnerstag), Spielfilme (Freitag), Musik und Sounddesign (Sonnabend, 16 Uhr) sowie Experimentelles (Sonnabend, 19.30 Uhr). Daneben laufen in einem Länderschwerpunkt (Sonntag, 17 Uhr) vier Kurzfilme aus Polen, inklusive einer Diskussion mit den Filmemachern.

Mike A. Brandin war 2004 der erste Gewinner

Vor vier Jahren hat Mike A. Brandin „Kurzsüchtig“ um diese Sektion erweitert: „Ich wollte das Programm etwas aufbrechen – und darüber den Nachwuchs von hier mit der internationalen Szene in Kontakt bringen.“ Nach der Schweiz, Italien und Spanien ist Polen das vierte Land, das „Kurzsüchtig“ thematisch vorstellt.

Neu sind dieses Jahr Sonderpreise für Kamera und die Tongestaltung. Das Preisgeld konnte für die Sieger auf 750 Euro angehoben werden, bei den Virtual-Reality-Projekten liegt es bei 300 Euro. Natürlich gibt es auch wieder Publikumspreise. 2004, beim ersten Festival, landete der Einzige, der zu gewinnen war, bei Festivalchef Mike A. Brandin für seine Produktion „Die fehlende Stunde“. 15 Minuten in Schwarz-weiß, Thema: Zeitumstellung.

Info: Das Filmfestival „Kurzsüchtig“ findet vom 18. bis 22. August in der Schaubühne Lindenfels statt, Beginn ist jeweils 19.30 Uhr. Karten gibt es auf www.kurzsüchtig.de (6,60 Euro) oder an der Abendkasse (7,50 Euro). Der Pass für alle Wettbewerbe kostet 20 Euro (ermäßigt) beziehungsweise 25 Euro.

Von Norbert Wehrstedt