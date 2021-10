Leipzig

Roter Teppich und zwei Riesen-Kandelaber vor dem Haus Dreilinden. Die Fenster im Venussaal in der ersten Etage sind weit geöffnet, daraus klingen Fanfarenstücke, die weit durch das Viertel schallen. Das ist nicht jeden Abend so an der Musikalische Komödie – nur am Donnerstagabend. Denn da wurde der große Festakt zur Wiedereröffnung des Operetten- und Musicaltheaters gefeiert. Zehn Millionen Euro sind in den vergangenen drei Jahren verbaut worden, das Haus konnte vorm Untergang gerettet und die Technik auf neuesten Stand gebracht werden.

Ein Abend des Dankens

Warum jetzt noch ein Festakt, nachdem die Wiedereröffnung bereits Anfang Mai stattfand und digital übertragen wurde? Die Antwort gaben die Festredner: „Weil es eine lange, lange Strecke zur Wiedereröffnung war und heute ein wirklicher Freudentag für die Stadt, die Kultur und den Stadtteil ist“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung. „Weil die Besucherinnen und Besucher das Haus mit Herzenswärme umschlossen haben. Und weil wir es ohne die Stadträtinnen und Stadträte und diverse Ämter der Stadt nicht geschafft hätten, dass das Volkstheater heute in neuem Glanz erstrahlt“, so Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. „Weil das Genre Operette hier eine Heimat hat und gepflegt wird wie kaum noch in Deutschland. Die Stadt hat sich die Musikalische Komödie selbst geschenkt“, so Opernintendant Ulf Schirmer. Dank an die Zuschauer, an die unermüdlich für das Haus rackernde Belegschaft, an die Bauausführenden und Handwerksfirmen – auch davon war der Abend geprägt. So hat die Tischlerei Klier, einer der ältesten Handwerksbetriebe Leipzigs, Anfang des Jahres eine Garderobe mit Eichenholz ausgestattet, Hunderte Garderobenhaken mit je zwei Schrauben befestigt. „Das war für uns ein schöner Auftrag“, so Inhaber Florian Mückel-Klier, der sein Werk nun erstmals in Nutzung sah.

Oberbürgermeister Burkhard Jung, Opernintendant Ulf Schirmer und Betriebsdirektor Torsten Rose (von links). Quelle: Andre Kempner

Hochform an guter Laune

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten ein knapp 90-minütiges Galaprogramm, das sich aus Neuproduktionen und Repertoirestücken der Musikalischen Komödie zusammensetzte. Orchester, Solisten, Chor und Ballett liefen zur Hochform an guter Laune auf und präsentierten Highlights aus „Gräfin Mariza“, „Zar und Zimmermann“, „Prinzessin Nofretete“, oder „Die Juxheirat“, außerdem Musical-Ausschnitte und Schlager-Ohrwürmer. Für die Künstlerinnen und Künstler haben sich die Arbeitsbedingungen schon vor drei Jahren verbessert, als sie endlich die maroden Kellerräume verlassen konnten und neue Garderoben und Probenräume bekamen. „Durch die Umgestaltung des Orchestergrabens haben sich die Akustik und die Gestaltungsmöglichkeiten verbessert“, erzählte Posaunist Gero Schmidt. Besonders Orchestervorstand Christiane Lauer habe sich sehr bei der Mitgestaltung engagiert.

Das Bauen geht weiter

Am Ende gab’s einen Tusch und Blumen für Roland Seiffarth, langjähriger Chefdirigent der Musikalischen Komödie, zu seinem 81. Geburtstag. Mit viel Beifall, Zugabe-Rufen und einem kräftigen Flitterregen endete das Festprogramm. Was nicht endet, sind die Bauvorhaben: Der Förderverein der Musikalischen Komödie möchte acht Figuren originalgetreu wiederherstellen lassen, die bis 1952 auf dem Gebäude standen. Die dafür nötige Spendensammlung wurde an Donnerstagabend offiziell gestartet.

Von Kerstin Decker