Auch in einem Jahr ohne Leipziger Buchmesse ist es der sonst zu ihrer Eröffnung vergebene Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, der Maßstäbe setzt. Dann nämlich, wenn Preisträgerinnen und Preisträger in ihren Reden Sprache und Gesellschaft vermessen, sich und ihr Schreiben darin positionieren. So war es auch diesmal, als am Mittwochabend Karl-Markus Gauß in der Nikolaikirche ausgezeichnet wurde für sein Buch „Die unaufhörliche Wanderung: Reportagen“. Der Preis ist mit 15 000 Euro dotiert.

Die Dankesworte des österreichischen Schriftstellers dokumentieren ungehaltene Reden. Denn: „Was sind das für Zeiten, in denen es nicht möglich ist, eine Dankesrede auch nur zwei Wochen im Voraus zu verfassen!“ Hieße es doch, „zu schweigen über so vieles, das seither geschehen ist“. Erst war es die Absage der Buchmesse, dann der Krieg gegen die Ukraine.

Leipziger Buchmesse „unser Tor zum Osten“

Beides hat mit all dem zu tun, worüber zu sprechen ist, wenn Karl-Markus Gauß seine Gedanken über Europa und Verständigung entwickelt. Über Minderheiten, Macht und Kultur. Es sei ein Verdienst der Messe, „die realen und die imaginären Grenzen, die durch Europa schneiden, in der Literatur aufzuheben“. Das verhindert zu haben, wirft Gauß jenen Konzernen vor, deren Rückzug und „Synchronjammern“ zur Absage geführt hätten.

Solange Krieg herrscht, sagt Gauß, „ist es schwierig, für Verständigung zu werben. Aber wann wäre es notwendiger, es zu tun?“ Auch dafür müsse es die Leipziger Buchmesse weiter geben: als eine der Brücken, auf denen sich die, die keine Täter werden wollen, treffen können mit jenen, die keine Opfer bleiben wollen. Als „unser Tor zum Osten“ hat Karin Schmidt-Friderichs die Messe bezeichnet.

Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels feiert „die Vorfreude auf 2023“. Dass es dann eine Messe geben solle, bestätigt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der in seinem Grußwort für Freiheit, Menschenrechte und die Souveränität jedes Staates wirbt.

Daniela Strigls Laudatio ist ein literarisches Porträt

Die Essayistin und Kritikerin Daniela Strigl hält die Laudatio auf Karl-Markus Gauß. Quelle: Jan Woitas/dpa

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung erinnert daran, dass wir es hätten „schon besser wissen können, was wir gerade erleben“. Von den Preisträgern der Jahre 2006 und 2019 nämlich, Juri Andruchowytsch und Masha Gessen. „Wichtig ist, dass wir nicht nachlassen, uns davon erzählen zu lassen und auch willens sind, in die Lage versetzt zu werden, sie zu verstehen“, so Jung.

In den Worten zum Krieg gegen die Ukraine spielt die Unmöglichkeit von Verständigung eine Rolle. Wie sie möglich wird, beschreibt die österreichische Essayistin und Kritikerin Daniela Strigl in ihrer Laudatio auf Karl-Markus Gauß. Sie folgt dem Wanderer und dessen Neugier und schafft dabei ein literarisches Porträt der Zeit wie auch des Autors, der „einen edlen Windmühlenkampf gegen die schrecklichen Vereinfacher auf allen Seiten“ kämpfe.

„Verständigung heißt für ihn nicht, das Schlechte schön- und dem anderen nach dem Mund zu reden.“ Worauf es ihm ankomme, sei die Vermeidung von Trostlosigkeit. „Wer bei Verstand ist, der ist auch bei Trost“ hat Superintendent Sebastian Feydt zur Eröffnung der Preisverleihung gesagt.

Info: Bis Sonntag wird in Leipzig gelesen und diskutiert, im Rahmen des alternativen Festivals „Leipzig liest trotzdem“. Am 16. März sind Karl-Markus Gauß und Laudatorin Daniela Strigl ab 18 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum im Gespräch. Anmeldung unter anmeldung-zfl@hdg.de oder Stream auf www.youtube.com/c/bpbtv. Am Freitag ist Gauß ab 13.40 Uhr auf dem „Blauen Sofa“ in der Kongreßhalle am Zoo zu Gast. Die Veranstaltung findet vor Publikum statt und wird auf www.das-blaue-sofa.de gestreamt.

Von Janina Fleischer