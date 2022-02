Leipzig

Die Chancen, dass die Leipziger Buchmesse nach zwei Corona-bedingten Ausfällen in diesem Jahr stattfindet, stehen gut. Allerdings wird sie nicht mit dem obligatorischen Festakt im großen Saal des Gewandhauses eröffnet, sondern in der Nikolaikirche. Hintergrund sind Unwägbarkeiten der Planung.

Der Umzug in die Nikolaikirche „hat in erster Linie etwas mit der notwendigen Flexibilität der Veranstaltungsgröße zu tun, die die jetzige Zeit erfordert“, teilte gestern eine Sprecherin der Leipziger Messe auf nachfrage mit. „Wir können im Moment nicht hundertprozentig absehen, wie groß oder klein der Personenkreis ist, der bei der Eröffnung dabei sein wird. Ein mittelgroßer Veranstaltungsort, wie es die Nikolaikirche ist, lässt uns hierbei in beide Richtungen mehr Spielraum zu.“ Darüber hinaus sei die Nikolaikirche auch ein historischer, bedeutender Ort. „Daher haben wir uns dieses Jahr für den Wechsel entschieden, das hat aber keine Auswirkung auf die kommenden Jahre.“ Die Buchmesse soll in diesem Jahr wieder als Präsenzmesse stattfinden. Sie ist geplant vom 17. bis zum 20. März.

www.leipziger-buchmesse.de

Von kfm