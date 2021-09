Leipzig

Mit „Bachs Nachfolger“ betitelt Peter Bruns das Programm, das der Künstlerische Leiter des Kammermusikfestivals „Con spirito“ für die Spielstätte im Bach-Archiv ausgewählt hat, für den Sommersaal. Ludwig van Beethoven hat er ausgewählt und Franz Schubert. Einmal das Streichtrio c-Moll op. 9 Nr. 3 und anschließend das Streichquintett C-Dur op. post. 163, D 956. Im Podcast, der auf der „Con spirito“-Internetseite nachzuhören ist, schreibt Bruns dem Streichtrio von Beethoven eine ähnliche Ernsthaftigkeit zu, wie Bachs Musik sie besitzt.

Hoher Andrang: Zusatzkonzert am Nachmittag

Der Einstieg im Trio ist markerschütternd. Diese vier Töne, die sich nach unten schrauben, schießen in die Knochen. In der ausgewogenen Akustik des Sommersaals konstruieren Sayako Kusaka an der Violine, Pauline Sachse an der Viola und Marie-Elisabeth Hecker am Violoncello eine Wand aus Tönen, die sich unaufhaltsam auf die wenigen, aber ausverkauften Plätze zu bewegt. Auch für dieses Konzert konnten die Organisatoren des Festivals ein Zusatzkonzert am Donnerstagnachmittag einschieben, um wenigstens den Großteil der Interessierten aufnehmen zu können.

Potpourri aus warmen Herbstfarben

Die drei Streicherinnen kreieren mit dem Beethoven ein Potpourri aus warmen Herbstfarben, scheinbar tief in sich versunken. Aber immer wieder fliegt ein vergnügter Blick zwischen den dreien hin und her, verrät die tiefe Freude am Zusammenspiel. Die unterschiedlichen Klangfarben ergänzen sich: Kusakas Violine strahlt silbrig hell, Heckers Cello ergießt sich wie dickflüssiger Honig und Sachses Viola geht den Mittelweg zwischen metallisch und warm, die Stimmen der anderen kommentierend.

Im Quintett von Schubert im Anschluss ist nur Pauline Sachse nicht dabei, denn Tomoko Akasaka übernimmt den Part der Viola. Der Einstieg im „Allegro ma non troppo“ übertrifft die ohnehin große Intensität des vorangegangenen Stücks. Jeder und jede der fünf erfüllt jeden einzelnen Ton mit neuem Gefühl: Erstaunen, Verlangen, Amüsement. Antje Weithaas spielt die erste Geige auch in den zugespitzten Tönen weich, mit natürlicher Autorität. Mächtig und dunkel treten die Celli von Peter Bruns und Eckart Runge in Erscheinung, Akasakas Viola nimmt immer wieder eine Beobachterrolle ein und kommentiert den Melodiefluss der anderen vier.

Gewitterartiges Finale, Gänsehautapplaus

Eine Flut an unterschiedlichen Empfindungen durchströmt die vier Sätze, die Franz Schubert kurz vor seinem Tod beendete – und seine Ohren nie erreichten. Einen großen Anteil an dieser Intensität hat die Dynamik, unglaublich fließende und nuancierte Crescendi und Decrescendi voller Seele. Melancholie, Sehnsucht, unterschwellige Wut münden im vierten Satz in ein gewitterartiges Finale, das Publikum und Musiker, Musikerinnen atemlos und emotional erschöpft zurücklässt. Gänsehautgetriebener Applaus.

Von Katharina Stork