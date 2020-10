Leipzig

Es gibt Abende, an denen geht man nach Hause in dem Bewusstsein, etwas erlebt zu haben, das noch eine Weile nachhallen, Gedanken und Diskussionen provozieren wird. So ein Abend war der Jazztagefreitag im Leipziger Kunstkraftwerk.

Schon das Duo der polnisch-deutschen Saxofonistin Angelika Niescier mit dem britischen Pianisten Alexander Hawkins mit punktgenauem Interplay zwischen Komposition und Improvisation bietet mit spannenden Dialogen und blitzschnellen Unisono-Passagen eine Lehrstunde dafür, wo der Jazz heute steht.

Wucht und Spannung

Sowieso haben wir es mit einer jüngeren Generation äußerst gut ausgebildeter Musiker zu tun. Wenn deren Vertreter ein spontanes Aufeinandertreffen so intensiv und facettenreich zu gestalten vermögen, weil sie ihre Individualitäten zu etwas Gemeinsamem verbinden, ergibt das wie in diesem schlüssigen Fall detailscharfe Musik voller Wucht und Spannung.

Diese beiden tragen eben nicht vor sich her, was sie alles können, sondern stellen es in den Dienst einer gemeinsamen Sache. Das macht ihren Auftritt so plausibel.

Kampf- und Protestlieder

Das Gemeinsame der folgenden und den Abend zum Ereignis machenden Band „Die Ernte“ sind Widerstands-, Kampf- und Protestlieder, die sie gegen den kulturschädlichen Neoliberalismus in Stellung bringen. „Die Moorsoldaten“, „Friedenslied“, „Unsre Heimat“ und immer so fort sollen nicht die falschen Geister von einst rufen, sondern zu Positionierungen verhelfen beim allpräsenten Overkill der Schlagzeilen und Informationen.

Es geht den Saxofonisten Uli Kempendorff und Benjamin Weidekamp mit dem Schweizer Bassisten Kaspar von Grünigen und hier erstmals mit Schlagzeuger Heinrich Köbberling um alles andere als Nostalgie, wenn sie altes und kontaminiertes DDR-Liedgut durchschreiten.

Zu Herzen gehende Direktheit

Es geht darum, die Fanfaren vor heutigen Gegebenheiten mit Dringlichkeit aufzuladen. Vier Musiker präsentieren genau das, was dem Jazz seine zusätzliche Dimension gibt: heftige Emotionalität, ansteckende Spielfreude und überzeugende Haltungen, was sich zu einem inneren Glühen addiert.

Das lädt diese Musik auf mit Power und Relevanz und führt zu unverhofften Glücksmomenten, weil Sentiment, Aufrichtigkeit und Furor sich hier verbinden zu einer zu Herzen gehenden Direktheit, die mit dem Publikum interagiert. Genau das ist es, was den Jazz in seinen besten Momenten zu etwas Größerem macht.

Ideale Partner

Auf ganz andere Weise bestimmte dieses Zu-Herzen-Gehen auch den Samstagabend im UT Connewitz. Mild, schwerelos und assoziativ rückte die deutsch-afghanische Vokalistin Simin Tander im Release-Konzert ihrer neuen CD „Unfading“ ferne Welten ganz nah. Ihren Kompositionen liegt feminine Lyrik zugrunde, mit deren Hilfe sie das Sanfte einer weiblichen Bewegung über die Jahrhunderte sinnlich macht, voller Melancholie in einem gerade heute wichtigen Weltumarmungsprogramm.

Dunkel grundiert ist das, und mit Schlagzeuger Samuel Rohrer und E-Bassist Björn Meyer hat sie für ihr sensibles Durchleuchten der Texte ideale Partner. Mindestens, denn wie die beiden mit ihren filigranen Improvisationen unaufdringlich und brillant den Fluss der Ereignisse lenken und steigern, erzeugt noch einmal dieses innere Glühen, subtil und substanziell.

