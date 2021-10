Leipzig

Leipzig liest durch. Das war vor einem Jahr so, als im Oktober der Literarische Herbst zu den letzten Veranstaltungen vor dem Lockdown gehörte. Erst danach wurde es dunkel im Kulturbetrieb. Bis im Mai die Leipziger Buchmesse mit ihrem „Leipzig liest Extra“ in Gärten, Höfen und auf Freiluftbühnen die Stadt wieder zum Schwingen brachte.

Gleich nach der Frankfurter Buchmesse, die vom 20. bis 24. Oktober zwar kleiner als vor der Pandemie, aber wieder in Präsenz stattfindet, wird in knapp einer Woche der Literarische Herbst in Leipzig eröffnet. Mehr als 60 Autorinnen und Autoren werden zu 23 Veranstaltungen erwartet – zu einem Programm, bei dem Jörn Dege, Nils Kahlefendt, Anja Kösler und Claudius Nießen nichts dem Zufall überlassen. Seit drei Jahren organisieren sie das Festival.

Gunnar Cynybulk stellt neuen Verlag vor

Es geht ihnen bei der Auswahl der Beteiligten – ob scheibend, verlegend oder moderierend – um Konstellationen, die nicht nur das Vorstellen neuer Bücher ermöglichen, sondern Gespräche über das Geschriebene hinaus. Und das an den jeweils genau passenden Orten dafür.

Dabei gibt es Veranstaltungen, „die kuratieren sich von allein“, wie Nils Kahlefendt sagt. Und zu den Abenden, die gewissermaßen aus sich selbst heraus entstehen, gehört „Alles auf Anfang!“ Da treffen der Schriftsteller Bov Bjerg und seine Kollegin Sophia Fritz auf den Verleger Gunnar Cynybulk. Der hat mitten in der Pandemie, im November 2020, den Kanon Verlag gegründet – zusammen mit einem Gesellschafterkreis, zu dem Bov Bjerg gehört. Cynybulks Credo: „Wer ernsthaft schreibt, begreift, selbst eine komplexe, verstörende Zeiterscheinung zu sein. Wer ernsthaft verlegt, lässt sich darauf ein.“ Programmatisch sagt er „Nein zum Nicht-Integren, zum Kitsch, zum Banalen, zum Brutalen und zum Weinerlichen“.

Bov Bjergs Debüt erscheint erneut

Am 26. Oktober stellt der Verleger im Horns Erben zwei Debüts aus seinem Haus vor: zum einen ein wirklich frisches: „Steine schmeißen“ der 1997 in Tübingen geborenen Sophia Fritz ist im September erschienen, beschreibt „das erbarmungslose und doch auch berührende Ringen einer Generation mit sich selbst, die Rebellion durch Achtsamkeit ersetzt und ihr Weltvertrauen irgendwo zwischen den Quellenverweisen im Internet verloren hat“. Bjergs Debüt „Deadline“ stammt eigentlich aus dem Jahr 2008, allerdings wurde die Druckauflage bei einem Lagerbrand vernichtet.

Debütanten sind es auch, die sich am gleichen Abend in „Beste erste Bücher“ vorstellen, einer Reihe, die im nun dritten Jahr fortgeführt wird – wie auch „Lyrikhotel“, Kritikergespräch, Essay-Preis der Literaturzeitschrift „Edit“, der Abend mit dem Joseph-Breitbach-Preisträger (diesmal Karl-Heinz Ott) – und der „Kriminaldauerdienst“.

Krimi-Abend in der LVZ-Kuppel

Mit der Kuppel im LVZ-Verlagsgebäude bekommt der Krimiabend ein neues Domizil. Zu Gast sind Pieke Biermann („Berlin-Quartett“) und Johannes Groschupf („Berlin Heat”). Wenn Nils Kahlefendt an Kriminalliteratur denkt, dann „nicht an Fitzek und Miss Marple“, sondern an den „Kriminalroman als politischen Roman der Gegenwart“, an Autoren, „die dahin gehen, wo es wehtut“. So wie Johannes Groschupf mit seinen Berlin-Romanen.

Und so wie Pieke Biermann. Die Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin war in den 70ern Aktivistin der Berliner Frauenbewegung, wurde in den 80ern berühmt mit ihren Berlin-Krimis. Die vier „Berlin-Quartett“-Bände („Potsdamer Ableben“, „Violetta“, „Herzrasen“ und „Vier, fünf, sechs“) erscheinen Anfang November in neuer Hardcover-Ausgabe im Ariadne Verlag – und sind am Abend der Lesung bereits exklusiv in der LVZ-Kuppel zu haben.

Viele Preisträgerinnen und Preisträger in Leipzig

Beide Krimiautoren wurden schon mehrfach ausgezeichnet, Pieke Biermann hat 2020 für ihre Übersetzung von Fran Ross’ „Oreo“ den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Überhaupt sei die „Dichte an hochkarätigen Preisträgern“ bei diesem Literarischen Herbst beträchtlich, sagt Kahlefendt. Das beginnt mit Tsitsi Dangarembga, Schriftstellerin und Filmemacherin aus Simbabwe und Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, die einen Tag nach ihrer Rede in der Frankfurter Paulskirche in Leipzig zu Gast sein wird. Die Veranstaltung ist allerdings nur im Stream zu erleben (25. Oktober, 19 Uhr).

Ariane Koch und Ferdinand Schmalz gehören zu den Debütanten am Abend „Beste erste Bücher“– am Wochenende wurde bekanntgegeben, dass Ariane Koch für ihren Roman „Die Aufdrängung“ den aspekte“-Literaturpreis erhält. Schmalz hatte es mit seinem Romandebüt „Mein Lieblingstier heißt Winter“ auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis geschafft und 2017 bereits für einen Ausschnitt daraus den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten (26. Oktober, 20 Uhr, Ost-Passage Theater).

Den Abschluss des Literarischen Herbstes bildet die 14. Leipziger Poetikvorlesung, eine Gemeinschafts­veranstaltung des Deutschen Literaturinstituts und der Stadt Leipzig. Diesmal gibt der Filmemacher Rosa von Praunheim Einblicke in seine künstlerische Arbeit (31. Oktober, 18 Uhr, Paulinum)

Info: Der Literarische Herbst fjndet vom 25. bis 31. Oktober statt. Zu 23 Veranstaltungen werden mehr als 60 Autorinnen und Autoren erwartet. Unter ihnen bekannte Namen wie Pieke Biermann, Bov Bjerg, Angelika Klüssendorf, PeterLicht, Rosa von Praunheim und Helga Schubert. Die meisten Veranstaltungen folgen der 3-G-Regel, einige – in sehr kleinen Räumen – setzen auf 2G. Alle Informationen und ein Podcast auf: literarischer-herbst.com

Von Janina Fleischer