Aus dem Frühlings- wird ein Herbstfestival: Im Mai hatte Corona Off Europa vereitelt. Ab Montag wird das sächsische Tanzfestival, in diesem Jahr unter der Überschrift „Identität Polska“, nachgeholt. Zumindest in Leipzig und Chemnitz, in Dresden war die geplante Spielstätte bereits belegt. Dennoch kann ein Großteil des geplanten Programms gezeigt werden. „Wir schaffen es gerade noch über die Ziellinie“, hofft Festival-Macher Knut Geißler mit Blick auf die Corona-Situation.

Drei Dokumentarfilme eröffnen am Montag in der Leipziger Cinémathèque den Länderfokus, der sich im Kleid der Kunst immer auch gesellschaftspolitisch positioniert. In kaum einem europäischen Land sieht sich die Kultur so heftigem Druck ausgesetzt wie in Polen, seit die nationalkonservative PiS regiert. Das Kulturkonzept der Partei bringt die Theaterwissenschaftlerin Anna R. Burzynska so auf den Punkt: „Nationalistisch, xenophob, homophob, patriarchal, besessen von Geschichte und untrennbar mit der katholischen Kirche verbunden.“ Die Folgen für die polnische Theaterlandschaft skizziert sie am Donnerstag, 18 Uhr, im Lofft in englischer Sprache.

Getanzt wird von Mittwoch bis Samstag. „Nicht jedes Stück ist automatisch politisch“, sagt Geißler. Aber einige Inszenierungen reiben sich sichtbar am gesellschaftlichen Klima. Etwa Renata Piotrowska-Auffret mit der Performance „The pure gold is seeping out of me“, ein Blick auf Mutterschaft und weibliche Identität im Griff von gesellschaftlichen Erwartungen, Kirche und Gesetzen.

Agata Maszkiewicz setzt eine Art gedankliche Klammer um das Leipziger Programm. Sie ist zu sehen mit ihrer älteren Arbeit „ Polska“, die sich abstrakt mit dem eigenen Land auseinandersetzt und ihrer neuen Raum-Installation „Taki pejzaz“. Geißler: „Es atmet die Aufforderung zur gesellschaftlichen Teilnahme.“

Karol Tyminski, inzwischen in Berlin zu Hause, zeigt „This is a musical“. Mit dem Mikrofon lotet er den Sound des eigenen Körpers aus und steigert sich in tänzerische Anarchie. Als provokativ werden seine Stücke und der Umgang mit der eigenen Homosexualität wahrgenommen. Auftritte in Polen sind schwierig. „Es gibt kein Verbot“, sagt Geißler, aber der politische Druck auf Veranstalter sei groß.

Von Dimo Rieß