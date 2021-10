Leipzig

Die Musikalische Komödie ist, was niemand je für möglich gehalten hätte, fertig saniert, erstrahlt im neuen Glanz und feiert dies mit einem etwas verspäteten großen Festakt: Nach der digitalen Eröffnung in der vergangenen Spielzeit und der ersten vollgültigen Premiere am vergangenen Samstag folgt am 7. Oktober die feierliche Eröffnungsgala vor Live-Publikum. Zuschauerinnen und Zuschauer können das frisch sanierte Haus Dreilinden erkunden und gemeinsam mit dem Team die Wiedereröffnung des Operettenhauses feiern. Dazu präsentieren Solisten, Orchester, Chor, Ballett und Ensemble ein buntes Galaprogramm, das sich quer durch die Gattungen zwischen Operette und Musical aus Neuproduktionen und Repertoirestücken der Musikalischen Komödie zusammensetzt: Zar und Zimmermann, Gräfin Mariza, Prinzessin Nofretete, Die

Juxheirat, Sweeney Todd, Bretter, die die Welt bedeuten, Spiel mit eine alte Melodie ...

Donnerstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, Musikalische Komödie: Eröffnungsgala, Restkarten (10–49 Euro) an der Abendkasse oder unter Tel. 0341 1261261; www.oper-leizig.de

Von kfm