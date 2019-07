Leipzig

Immer wieder blitzt etwas Lindgrünes auf, in der Masse des Orchesters, wie ein bunter Hoffnungspunkt. Für das festliche Abschlusskonzert der Jüdischen Woche 2019 wählte Leipzig am Sonntagnachmittag einen sehr besonderen und symbolträchtigen Ort: die Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs. „Ein Ort der Ankunft und des Abschieds und damit auch des Abschieds von der Jüdischen Woche,“ wie ihn Kulturbürgermeistern Skadi Jennicke in ihrem Grußwort betitelt.

Von Generation zu Generation

Unter der Schirmherrschaft von Michale Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, kommt in der Bahnhofshalle ein selten gehörtes Werk zum Klingen: Awodat Hakodesch von Ernest Bloch, ein chorsinfonischer Sabbat-Gottesdienst. Um dem Motto L’dor V’dor (Von Generation zu Generation) der Jüdischen Woche gerecht zu werden, vereinen sich verschiedenste musikalische Gruppen in der Aufführung, die verschiedene Generationen, Profis und Laien, Deutsche und Israelis zusammenführt. Das Jugendsinfonieorchester Leipzig begleitet virtuos den Gewandhausjugendchor, die Männerstimmen des MDR-Kinderchores, die Chorpaten des MDR-Rundfunkchores, den Leipziger Synagogalchor, das Leipziger Vokalkollektiv und den Moran Choir aus Israel unter der Gesamtleitung von Ludwig Böhme. Solistisch tätig werden Kantor Assaf Levitin in der Bassbariton-Partie und Landesrabbiner Zsolt Balla als Sprecher.

Heller Zusammenklang im Chor

Fünf Teile umfasst das auf hebräisch gesungene Werk, Bariton und Chor treten meist in ein Zwiegespräch, beziehen sich aufeinander. Das Orchester muss in seinem leisen Einstieg gegen die Bahnhofsgeräusche anspielen, liegt etwas sperrig in der ungewohnten Umgebung, doch sobald der circa 90-köpfige Chor seine Stimmen erhebt, ist auch das Umfeld vergessen, denn die hohe Osthalle scheint perfekt für diesen ausgeglichen hellen Zusammenklang. „Wie gut sind deine Zelte, Jaakow“, scheint sich auf diese einzigartige Aufführungshalle zu beziehen, die den lichten Obertönen so viel Raum lässt und alles Dunkle schluckt.

Friedensbotschaft auf Deutsch

„Höre Israel, der Ewige ist unser Gott“, singt Bariton Assaf Levitin mit so viel Inbrunst und drängend, dass er ohne Mühe die Brücken zum Publikum schlägt. Noch gewaltiger und dringlicher ist jedoch die Antwort der vielen Stimmen, die seine flehende Aufforderung annehmen. Auch für Zuhörer, die nicht des Hebräischen mächtig sind, ist Levitins Textverständlichkeit wahrnehmbar.

Ludwig Böhme schlägt klar, groß und begleitet den Chor in allen seinen Emotionen, schließlich auch Rabbiner Zsolt Balla, der die zentrale Friedensbotschaft über den Orchesterklang hinweg auf Deutsch verkündet. Und bei so viel musikalischer Schönheit kommt Hoffnung auf.

Von Katharina Stork