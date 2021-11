Leipzig

Dreimal wurden die traditionell im Mai stattfindenden Festtage Leipziger Romantik wegen der Corona-Pandemie verschoben. Nun finden sie rund um Mendelssohns 174. Todestag statt: Von Mittwoch bis Sonntag gibt es im Paulinum der Universität Leipzig drei Konzerte. Ragna Schirmer, Carolin Masur und Matthias Eisenberg sowie das Orchester Leipziger Romantik holen nun nach, was eigentlich für 2020 vorgesehen war: „Unsere Festtage waren als Beitrag zum Beethovenjubiläum geplant, und wir wollen dieses Jubiläum jetzt nachfeiern, indem wir Werke Beethovens und ihre Wirkungen auf die nächste Epoche der Musikgeschichte erlebbar werden lassen“, sagt David Timm, Universitätsmusikdirektor und Vorsitzender des Vereins Leipziger Romantik.

Gegenüberstellungen

Matthias Eisenberg spielt an beiden Orgeln des Paulinums Werke von Beethoven, Mendelssohn, Reger sowie Improvisationen. Besonders spannend dürfte werden, wie Eisenberg die erst kürzlich eingebauten neuen Register der Schwalbennestorgel zum Klingen bringt. Die Pianistin Ragna Schirmer spielt an einem historischen Flügel der Firma Pleyel sowie am modernen Flügel Werke von Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Clara Schumann und Liszt, sie moderiert selbst.

Wagner Weg zu Wagner

Das „Orchester Leipziger Romantik“ unter der Leitung David Timms zeichnet auf historischen Instrumenten den Weg des jungen Wagner als Verehrer Beethovens zu ersten eigenen und eigenständigen Werken nach: „Nachdem meine d-moll-Ouvertüre, welche noch stark auf der Beethovenschen Coriolan-Ouvertüre fußte, glücklich von statten gegangen, vom Publikum freundlich aufgenommen war...“ schreibt Wagner in seinen Erinnerungen. Im Konzert werden diese Stücke einander gegenübergestellt sowie der erste Satz von Beethovens Neunter und Wagners Holländer-Ouvertüre zu hören sein. Carolin Masur erinnert mit Mendelssohns „Nachtlied“ an die Trauerfeier, die am 7. November 1847 in der Paulinerkirche für ihn stattfand.

4. November: Matthias Eisenberg; 6. November: Ragna Schirmer; 7. November. Orchester Leipziger Romantik. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Paulinum, Restkarten 13/10/8/5 Euro gibt’s noch an der Abendkasse. Es gilt 3 G.

Von lvz