„Fick den Scheiß“ – Wie Globalisierung beim Fluchen konkret wird

Leipzig

Form follows function, sagen die Designer. In der Sprache jedoch folgt die Form nicht immer der Funktion. Nehmen wir das Wort „eigentlich“. Es hat zwar zehn Buchstaben, verteilt auf drei Silben, belastet das Gesagte aber kaum mit Bedeutung. Es streckt den Satz und schwächt die Aussage.

Mehr Beachtung bekommt das Uneigentliche. Zum einen lässt sich damit ein ums andere Mal die galoppierende Formulierung „nicht wirklich“ ersetzen. Zum anderen macht es Arbeit. Denn das uneigentlich Gesagte fordert heraus zum Hinein- und Herauslesen, zur Entschlüsselung und Vervollständigung.

„...“

Letzteres immer dann, wenn etwas eigentlich ausgedrückt, allerdings nicht ausgesprochen werden soll. Dann steht da beispielsweise: „F....“. Vier Punkte für die Buchstaben u, c und k. Weiß ja jeder, was gemeint ist. Diese buchstäbliche Entsprechung zum zensierenden Piep-Ton ändert nichts an der Aussage – sie markiert lediglich Verklemmtheit bei der Verwendung volkstümlicher Schimpfwörter.

Von denen macht „fuck“ im deutschen Wortschatz Karriere. Das habe mit der Globalisierung zu tun, sagt ein Sprachwissenschaftler: „Deutsche fluchen eigentlich sehr fäkal“ – und verlegten sich nun zunehmend aufs Sexuelle.

Der Wandel ist zum Teil eine Wende. Von hinten nach vorn. In einer gewissen Peepshow-Haftigkeit sage man heute, jemand sei „gefickt“ statt „gearscht“, es heiße „Du Schwanz“ statt „Du Arsch“. Bereits durchglobalisiert textete die Punkband Dritte Wahl ihren Refrain „Fick den Scheiß“.

Wie gut jemand eine Sprache beherrscht, zeigt sich, heißt es, beim Fluchen. Eigentlich.

Von Janina Fleischer