Leipzig

Sechs Versuche vereitelte die Pandemie. Im siebten Anlauf soll die Premiere „Der Reigen. Ein überaus schönes Lied vom Tod“ am Donnerstagabend im Westflügel endlich gelingen, eine Koproduktion des Leipziger Duos Wilde & Vogel mit Christoph Bochdansky aus Wien und der Compagnie Off Verticality aus Linz. Puppenspieler treffen auf Tanz und Musik und das Publikum auf eine wiederkehrende Auseinandersetzung mit dem Tod.

15. Geburtstag des Figurentheaters

„Der Reigen“ leitet den ersten Showcase am Westflügel ein, der den 15. Geburtstag des Figurentheaters aus dem vergangenen Jahr nachfeiert und oft um das Thema Tod und Endlichkeit kreist. Ein Ende hat der Westflügel aber nicht im Sinn. Künftig sollen Showcases regelmäßig kompakte Einblicke ins Genre liefern. „Wir zeigen viel, wenn auch nicht das komplette geplante Programm“, kündigt Sprecher Matthias Schiffner die bis Sonntag dauernde Ausgabe an. Die Pandemie zwingt zu einer reduzierten Taktung der Aufführungen.

Wilde & Vogel zeigen außerdem die Premiere „Micro“. Figuren und Spiel sind vom Insektenforscher Jean-Henri Fabre inspiriert und am Samstag in kurzen Fünfminuten-Sequenzen für jeweils ein oder zwei Zuschauer zu erleben.

„Zeit, du Callboy der Ewigkeit“

Zum weiteren Programm gehört unter anderem Christoph Bochdansky mit Szenen aus „Das Leben misst dir deinen Teufel an“. Jan Jedenak zeigt sein beklemmend-intensives Körpertheater „Mandragora“. Die Gruppe Flunker Produktionen wagt mit Masken und Puppen in „Zeit, du Callboy der Ewigkeit“ einen Openair-Auftritt im benachbarten Wilden Heinz. Das Duo Lehmann und Wenzel blickt zusammen mit Franziska Merkel in „Frauen in gehobenen Positionen“ zwischen Hebefigur und Erfolgsfrau auf den Feminismus.

Info: Westflügel Showcase, 3. bis 6. Juni, das komplette Programm und Karten unter www.westfluegel.de

Von Dimo Rieß