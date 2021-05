Leipzig

330 Menschen können verdammt laut sein. Wer am Freitagabend im Ballsaal des Leipziger Felsenkellers war, konnte das eindrucksvoll miterleben. Diese 330 Menschen hatten aber auch allen Grund dazu, schließlich ereignete sich hier etwas, das es in ganz Deutschland seit gut 14 Monaten nicht mehr zu erleben gab: ein Indoor-Konzert. Das erste bundesweit seit dem Lockdown, so zumindest hatten es der Felsenkeller und die Agentur Landstreicher Konzerte gut eine Woche zuvor zu aller Überraschung bekanntgegeben.

Was bis vor kurzem noch undenkbar erschien, wurde im Rahmen des Modellprojekts „Open Gastro LE“ möglich gemacht. Ein wichtiges Experiment, das zeigen soll, dass und wie Konzerte auch in Pandemiezeiten Corona-konform und mit minimalen Risiken stattfinden können. Die Besucher selbst dürfte das an diesem Abend nur am Rande interessiert haben – sie genossen stattdessen die schlichte Tatsache, dass es endlich, endlich einmal wieder Live-Musik zu hören gab. Und dass diese Musik nicht nur hör-, sondern auch sicht- und spürbar war. Und wie!

Fil Bo Riva im Felsenkeller: Testen und Einlass ohne lange Schlangen

Bevor es jedoch losging, musste einiger organisatorischer Aufwand betrieben werden. Bereits seit März dient der Felsenkeller als Standort für ein Testzentrum, für den großen Abend wurden die Kapazität nochmals erweitert, um notfalls alle Besucher mit dem notwendigen kostenlosen Schnelltest versorgen zu können. Lange Schlangen blieben trotz der Tatsache, dass viele dieses Angebot wahrnahmen, aus, kaum länger als fünf Minuten Anstehen waren notwendig, wenig später gab es das Ergebnis aufs Smartphone, auch der Einlass wurde ohne längere Wartezeiten abgefertigt. In Sachen organisatorischer Ablauf eine beachtliche Leistung.

Zur Galerie Ein echtes Konzert. Mit echten Zuschauern. Das gab es jetzt nach langer Corona-Pause wieder im Leipziger Felsenkeller.

Draußen wie drinnen war vorab vor allem eines zu spüren: Vorfreude. Bei den Angestellten darüber, endlich wieder Arbeitskollegen treffen und Karten abreißen können. Bei den Gästen über die Möglichkeit, nach so langer Zeit eine Konzerterfahrung mitnehmen zu können. Beim Künstler darüber, endlich wieder vor Menschen auf der Bühne zu stehen. Unter denen fanden sich vor allem Fans – wenn nicht vom Künstler direkt, dann doch zumindest von Konzerten an sich. Viele seien von der Ankündigung überrascht, gar verwirrt gewesen, hätten zunächst gedacht, der Termin finde erst 2022 statt, sagen sie. Und stürzten sich dann sofort auf die Tickets.

Erstes Indoor-Konzert in der Pandemie: Keine Getränke am Tisch

Durchweg Lob gibt es für das Test- und Einlasskonzept, alles habe reibungslos funktioniert. Bezüglich der Platzorganisation im Saal herrschen gemischte Gefühle. Da wird auf der einen Seite das Ambiente gelobt, auf der anderen aber auch Verwirrung darüber geäußert, dass zwei Haushalte an einem Tisch zusammensitzen. Ebenfalls ein kleiner Wermutstropfen: Weder gibt es einen Getränkeausschank noch darf mitgebrachte Flüssignahrung am Tisch zu sich genommen werden. Letztlich aber wird all das mit einem Lächeln hingenommen. Denn für die meisten ist es das erste Konzert seit gut eineinhalb Jahren. So auch für den Musiker.

Rund 330 Besucher hatten Ballsaal des Felsenkellers Platz. Quelle: Andre Kempner

Der betritt um 20.45 Uhr unter tosendem Beifall die Bühne: Es ist Fil Bo Riva, gebürtiger Italiener, seit einigen Jahren in Berlin lebend und, so lässt sich konstatieren, perfekt für dieses Konzertexperiment geeignet. Ein aufstrebender Jungmusiker, aber noch kein Superstar, mit einem musikalischen Stil zwischen Indie-Pop-Rock und Folk inklusive leichter Blues-Elemente. Keine Moshpit-Musik, eine gute Wahl für ein Sitzkonzert also. Kräftige Stimme, markante Melodien auf der Gitarre, viele Tempowechsel, zwischendurch auch mal Stille, atmosphärisch den Mittelweg zwischen Melancholie und Hoffnung beschreitend, was ja auch irgendwie in diese Zeit passt, in der endlich ein Ausweg aus dem erdrückenden mehrmonatigen Lockdown sicht- und greifbar wird.

Erstes post-Lockdown Konzert in Leipzig: Ehrfurcht auf der Bühne

Vor der Bühne herrscht Begeisterung, auf der Bühne Dankbarkeit. „Es ist sehr berührend, hier zu stehen“, sind die bescheidenen ersten Wörter, die Fil Bo Riva nach zwei Songs fast schon ehrfürchtig ans Publikum richtet. Großes Show-Gebaren und ausufernde Interaktionen mit den Gästen bleiben weitestgehend aus, sind aber auch überhaupt nicht nötig. Was an diesem Abend zählt und was allesamt wollen, ist Live-Musik. Und die liefern Fil Bo Riva und seine vierköpfige Band kompromisslos ab.

Fil Bo Riva und seine Band beim ersten Indoor-Konzert Deutschlands seit dem Lockdown. Quelle: Andre Kempner

Es ist eine fast in Vergessenheit geratene Empfindung, die da wieder wachgerüttelt wird: Musik nicht nur als Konsumgut, als berieselndes Hintergrundgeräusch, sondern als vollumfassende sinnliche Erfahrung. Da ist die anfänglich viel zu hohe Lautstärke, an die sich die Ohren nach wenigen Minuten gewöhnen. Da sind die Deckenlichter, die durch den Raum kreisen und einem immer wieder ins Auge blitzen. Und da sind vor allem die Druckwellen der Subwoofer, die über den Boden in die Füße und den Stuhl bis in den Oberkörper fahren und das Herz metaphorisch wie wortwörtlich zum Schwingen bringen. Musik endlich wieder hören, sehen und spüren, sich endlich wieder ganz der Show, dem Fluss der Klänge und der Gefühle hingeben. Kein Fuß und kein Kopf im Felsenkeller, die an diesem Abend nicht mitwippen.

Am Ende werden es statt der geplanten 75 Minuten ganze 90, das Publikum will Fil Bo Riva kaum noch von der Bühne lassen, und auch ihm ist anzumerken, dass ihm der Abgang schwerfällt. Sie hätten nicht viel Zeit zum Proben gehabt, erzählt der 28-Jährige, bevor er die Show mit seinem Top-Hit „Killer Queen“ beendet. Man merkt es ihm und der Band zu keiner Sekunde an. Zum Schluss gibt es Standing Ovations und ohrenbetäubenden Applaus. Wie gesagt: 330 Menschen können verdammt laut sein. Und verdammt glücklich.

Von Christian Neffe