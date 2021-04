Leipzig

Die Hoffnung stirbt scheibchenweise. Doch irgendwann ist sie am Ende. Für GoEast war es der 24. März. Endlich entschied das Festival fürs mittel- und osteuropäische Kino: Wir gehen auch 2021 wieder online. Was sein Gutes hat: GoEast ist kein Filmfest nur für Wiesbaden, sondern fürs ganze Land. Wer will, kann sehen. Dauerkarte: 60 Euro, Einzelfilme knapp 7 Euro.

So beginnt mit GoEast die nächste Runde der Festivals in Pandemie-Zeit mit vergrößerter Öffentlichkeit. Wer jetzt nicht pennt, erkennt, was das für eine Zukunfts-Chance ist. Hybrid bleibt angesagt: Zuschauer vor Ort plus Zuschauer im Netz. Dem im gewöhnlichen Kinoalltag ignorierten osteuropäischen Film, oft origineller als der übliche Einheitsbreit, kann das nur guttun. Er wird sichtbar. Endlich.

Armuts-Porträt einer lebensstarken Frau

Wiesbaden öffnete seinen Wettbewerb für 16 neue Produktionen, 9 Spiel-und sieben Dokfilme. So verschieden die Themen, so verschieden die Stile – von realistisch bis atmosphärisch, von alltäglich bis überdreht. Allerdings ebenso auch bedeutungsschwangere Unsicherheit und kopflastige Didaktik. Oder nur gut Gemeintes.

Herrlich „Bitte warten“ von Pavel Cuzuioc. Der 42-jährige Moldawier begleitet mit der Kamera TV- und Telefontechniker in Dörfern der Ukraine, Rumäniens, Bulgariens, Moldawiens, sieht und hört ihnen zu, lässt ihren Kunden reden und zeichnet so ein Bild sozialer Stimmungslagen. Kurzweilig, genau, einfühlsam, auch heiter. Ebenso beeindruckend: „Das Leben der Ivanna“ des Guatemalteken Renato Borrayo Serrano (seit 2012 in Russland). Szenen aus einer Hütte auf Kufen in der eisigen Tundra, von einer jungen Nenzin mit fünf Kindern. Der Vater wohnt fern und erbärmlich. Ein Trinker ohne Arbeitslust. Die Kamera ist immer nah in der Familie und in den lausigen Räumen. Das Armuts-Porträt einer lebensstarken Frau. Am Ende hat sie die Hütte in Schnee und Kälte aufgegeben. Ihr Bauch ist wieder rund.

Genre-Kino wird aufgebrochen

Interessant auch die sehr persönliche Erinnerung von Ivan Ramljak an einen Freund, Aussteiger und hoch begabten Fotografen im Zagreb der 90er, der jung an einer Überdosis stirbt. Mehr als ein atmendes Zeitgefühls-Porträt („Es war einmal die Jugend“). Andrei Dascalescu hingegen, der rumänische Dokfilmer, wird erstmals Vater – und fragt: Was war mein Vater für ein Vater? Der lebt, nach der Scheidung, jahrelang als Mönch auf Athos. Ein Vater-Sohn-Dialog in prächtigen Bildern als autobiografische Spurensuche.

Eine zahlenmäßig starke Sektion kam unter den Spielfilmen aus Mittelasien. Leider stilistisch oft etwas verkorkst. Das Genre-Kino wird aufgebrochen, schwarzhumorig oder bizarr, aber die Krimis oder Western-Versuche gehen daneben. Schade vor allem bei „Ulbolsyn“: Eine selbstbewusste Frau, deren 16-jährige Schwester scheinbar in die Ehe mit einem Wunderheiler entführt wird, kämpft, auch mit der Waffe, im verschneiten kasachischen Dorf gegen Bürokratie, Korruption, Vettern- und Machowirtschaft.

Irrwitzig flirrendes Spiel

Bei „Vorbereitung für unbestimmte Zeit zusammenzusein“ von Lili Horvát (Ungarn) stimmte eigentlich alles. Außer dieser hirnrissige Drama-Titel. Eine Augenweide: Natasa Stork. Die 37-Jährige ist eine Hirnchirurgin, die in den USA den Job kündigt und nach Budapest zurückkehrt, weil sie dort mit einem Mann verabredet ist. Doch der kommt nicht. Als sie ihn sucht und trifft, sagt er: Ich kennen Sie nicht … Womit eine amour fou beginnt, ein irrwitzig flirrendes Spiel zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Gefühlen und Gesten. Exquisites Erzählkino.

An diese Qualität reichte sonst nur „Wenn der Wind sich dreht“ aus Armenien heran: Ein französischer Spezialist soll feststellen, ob der verödete Flughafen in Stepanakert, Hauptstadt der nicht anerkannten Republik Bergkarabach, geöffnet werden kann. Unaufgeregt folgt Nora Martirosyan dem neutralen, mit Einheimischen sympathisierenden Franzosen und der verwickelten Lage in den kaukasischen Bergen. Der Airport ist eine ebenso große Hoffnung für die Bewohner wie der Traum eines Jungen, der täglich Wasser schleppt und verkauft, von seinem blühenden Weizenfeld.

Faszinierend wie ein Sowjet-Eastern

In Litauen gab es bereits Wirbel um „In der Dämmerung“ von Sarunes Bartas. Er nämlich sieht die Waldbrüder, die in der Nachkriegs-Zeit bewaffnet gegen die sowjetische Besetzung kämpften, nicht allein als selbstlose Patrioten, sondern auch als Räuber und Mörder. So erzählt er, elegisch, langsam, düster, von einem Bauern und seinem Adoptivsohn, die den Partisanen helfen, von NKWD-Aktionen, Verrat und Sterben. Dichte Stimmungsbilder, düsterer Wald, dunkle Zimmer. So faszinierend wie einst der Sowjet-Eastern „Niemand wollte sterben“ (Hit im DDR-Kino) ist er aber nicht.

Ein kleines Meisterstück kam aus Russland: „Chupacabra“. Eine feinfühlige, bildstarke Sozialstudie vom Weißen Meer (Region Krasnodar) um einen alkoholkranken Vater, eine lethargische Mutter und einen Jungen voller Fantasie. Bilder aus der Armut.

Filme bis 28. April unter www.online.filmfestival-goeast.de/streamen

Von Norbert Wehrstedt