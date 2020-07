Leipzig

Wie eine Spinne saß er im Zentrum der Musikgeschichte. Was sich in seinem Blickfeld bewegte, das fing er ein und nahm es auf: „Bach, Strawinsky, Stockhausen und ein paar andere Komponisten sind in mir drin, wurden zu einem Teil von mir, mein Fleisch und Blut.“ Und weil er sie sich alle anverwandelt hatte, konnte Ennio Morricone mehr als ein halbes Jahrhundert lang frei über sie verfügen, konnte für Filme Fugen flechten, in Konzerten Kanons, Avantgarde-Happenings, Aleatorik, Pathos und Sachlichkeit, Schlichtheit und Schwulst.

Für immer verstummt

Nun ist Italiens größter Filmkomponist für immer verstummt – im Alter von 91 Jahren ist er in einem Krankenhaus in Rom gestorben, wo er wegen eines gebrochenen Beins in Folge eines Sturzes behandelt wurde.

Verdächtig vielseitig

Seine Vielseitigkeit hat ihn der Musikwissenschaft und dem Feuilleton verdächtig gemacht. Hierzulande noch mehr als anderswo. Schließlich sind bei uns die Schubladen heilig. Da kann nicht sein, was nicht sein darf, dass nämlich ein einziger Komponist mit die beste Filmmusik des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts geschrieben, hinreißende Schnulzen arrangiert hat und mit seiner wilden Improvisationsgruppe „Nuova Consonanza“ zum kompromisslosen Bürgerschreck avancierte. Das konnte ja nur ein Eklektiker sein.

Wurzeln in der Tradition

Ja, das war er auch. Doch das war bei Brahms nicht anders. Bei Strawinsky sowieso. Vom späten Penderecki ganz zu schweigen. Und was soll schlimm daran sein, seine Wurzeln tief in die Tradition zu treiben, um daraus Neues wachsen zu lassen?

Immer auch ein wenig Zwölftontechnik

Morricone hebelte nicht nur die Zeit aus, sondern auch die Grenzen zwischen den Genres. Seine Soundtracks funktionieren im Konzertsaal, seine Kammermusik projiziert innere Filme. Selbst in Schlagern, die er für Mario Lanza schrieb, hat der Sohn eines Unterhaltungs-Trompeters es sich nicht nehmen lassen, augenzwinkernd unterzubringen, was er bis 1956 am Konservatorium von Santa Cecilia in Rom bei seinem Lehrer Goffredo Petrassi lernte, der eine ganze Generation italienischer Avantgardisten ausgebildet hat: sprechende Melodiebögen spannen, beunruhigende Harmonik, zündende Rhythmen, brillante Instrumentation, und immer auch ein wenig Zwölftontechnik.

Tanzmusik und Avantgarde

Mit diesem Handwerkszeug hat Morricone, der als Kind schon zu komponieren begonnen hatte, Tanzmusik gemacht, Trompete gespielt, Revuen musikalisch ausgestattet, Fernseh-Shows geziert, Radio-Formate unerkennbar gemacht. Damit hat er aber auch Chor-, Kammermusik und Orchesterwerke geschrieben und es 1958 sogar ins Allerheiligste der Avantgarde geschafft zu den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt.

Unrasiertes Genre

Dann aber, 1965 war es, kamen nach einigen Übungsschritten auf dem Filmmusik-Parkett „Für eine Handvoll Dollar“ Sergio Leone und der Italo-Western, jenes Genre mit den unrasierten Charakterköpfen, sparsamen Dialogen, weiten Landschaften, zerknitterten Langmänteln, das ohne Ennio Morricones Musik wohl nicht die Kinos der Welt im Sturm erobert hätte.

Laszive Melodien, lakonische Härte

Sicher: „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968) etwa ist brillant besetzt, hat ein großes Skript, beeindruckende Bilder. Aber was wäre dieser epische Film ohne das virtuose Spiel mit Mundharmonika, E-Gitarre, Frauenstimme, ohne diese lasziven Melodien, diese lakonische Härte?

Sparsam gebaute Musik

Morricone begleitete Bilder nicht, er machte sie. Seine eher sparsam gebaute Musik ist Kommentar, auch Erklärung, mindestens Vertiefung der gut 500 Filme, für die er die Musik schrieb. Filme wie „Zwei glorreiche Halunken“, „Queimada“, „Es war einmal in Amerika“, „Die Unbestechlichen“, „Frantic“, „Mission“, „Cinema Paradiso“, Filme von Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Tornatore, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci, Margarethe von Trotta, die er geadelt hat. Dazu kamen zahlreiche geistliche Werke wie seine große Messe für Papst Franziskus (2015) oder die Oper „Partenope“ (1996).

Die Oper des 20. Jahrhunderts

Da schloss sich ein Kreis. Denn das Kino war sozusagen die Oper des 20. Jahrhunderts. Der für fünf Oscars Nominierte, der am Ende noch zwei bekam, 2007 den für sein Lebenswerk und 2016 schließlich den für seine Musik zu Tarantinos „The Hateful Eight“, konnte sich längst aussuchen, was er komponierte, und kam als Italiener auf Dauer an der Oper natürlich nicht vorbei.

Zwei Oscars für Maria Travia

Morricone nahm seit vier Jahrzehnten nur noch Aufträge an, die ihn wirklich interessieren, was immer noch ein gutes Dutzend Filme im Jahr bedeutete. Dazu entdeckte er in den letzten Jahren zunehmend seine Begeisterung fürs Dirigieren und kümmerte sich ansonsten liebevoll um seine Frau Maria Travia, mit der er seit 1956 verheiratet war und mit der er vier Kinder hatte. Ihr widmete er seine beiden Oscars und sagte dazu: „Das ist ein Akt der Gerechtigkeit. Während ich komponierte, hat sie sich für die Familie und für unsere Kinder aufgeopfert. 50 Jahre lang haben wir uns nur wenig gesehen: Entweder war ich bei meinem Orchester oder in meinem Studio, um zu komponieren.“

Als Komponist ist Ennio Morricone längst unsterblich – und langsam beginnen sich sogar Musikwissenschaftler zu interessieren für diesen Grenzgänger im Zentrum der Musik aller Zeiten, Genres und Länder.

Von Peter Korfmacher