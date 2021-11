Leipzig

Auch Max Schreyer wohnte in Pöhla, dem Ort zwischen flachen Bergen. Der Förster und Dichter. Sein größter Allzeit-Hit: „Dar Vuglbärbaam“. Der wird zur Weihnachtszeit 2019 allerdings nicht besungen. In der Kneipe stimmt die traute Runde lieber „Deutsch und frei woll´n wir sein“ an. Die heimliche Hymne des Erzgebirges, 1908 geschrieben, von den Nazis benutzt, seitdem in Verruf.

"Stollen" (D 2020), Dokfilm von Laura Reichwald (Regie) über das Erzgebirgsdorf Pöhla Quelle: MDR

Das aber nimmt der Vorsänger, textsicher trotz endloser Verse, nicht so einfach hin. Mit Rechtsradikalismus hat das Lied nichts zu tun. „Tradition ist alles“, sagt einer. Viel Nicken. Nur einer redet dagegen. Er bleibt sehr allein.

Weihnachtsland

Bilder aus einer hügeligen Gegend mit Vergangenheit. Armenland trotz frühem Silberbergbau. Wismut-Land mit Schneeberger Krankheit, viel Alkohol nach Tagen unter Tage – und einem Arbeitsklima, das alte Bergleute vermissen. Weihnachtsland, das Touristen magisch anzieht, wenn der triste, nasse Herbst gegangen ist und Schnee alles weiß färbt. Janine Pätzold, die Kamerafrau, ist in Pöhla geboren. An der Filmuni Potsdam-Babelsberg traf sie Laura Reichwald, die Regisseurin aus Halle. Für ihren Abschlussfilm fuhren sie ins Erzgebirge. Jürgen Kleinig, Chef der Dok-Produktionsfirma Neue Celluloid Fabrik Leipzig, kam dazu, holte den MDR mit an Bord und machte bei der Mitteldeutschen Medienförderung 50 000 Euro locker. Die Belohnung kam in diesem Januar: Hauptpreis Dok beim Max Ophüls Festival in Saarbrücken.

Die Natur leidet

„Stollen“ heißt das Porträt um Backen und Bergbau, Lichter und Landschaft, Mettenspiel und Mut zum Stollen mit Schokolade. Die gehört da nicht rein, sagt eine Frau – und gießt Grog in den Teig. Ganz und gar nicht zaghaft. Pöhla lebt mit Erinnerungen, die im Besucherbergwerk tief in den Stein führen, und mit der Gegenwart, in der seit 2011 wieder nach Erz gesucht wird. Nach Zinn, Indium, Wolfram, seltenen Erden.

Mit Folgen. Die Natur leidet, Wald und Wiesen werden geopfert. Es gibt laute, große Autos, Dreck, eine Halde, die höher und höher wächst. „Viele merken alles erst, wenn’s zu spät ist“, sagt einer. Widerstand klingt anders.

Beobachten statt werten

Aber „Stollen“ will auch gar nicht werten. „Stollen“ beobachtet lieber, fragt, hört zu, sieht hin. Ein Heimatfilm der anderen Art. Einer, der dokumentiert, der nach Eigenart und Eigensinn sucht. Der eintaucht in den Advent, von Stollen (Anschnitt wie Mundloch im Bergwerk) und Schwibbögen (Bergstollen-Form) erzählt, von Erzgebirge Aue-Treue, obwohl seine Hymne („Steigerlied“) ein Ruhrpott-Import ist, und einer Gläubigkeit, die von den Alten kommt. Die Kamera pflegt das Normalbild-Format, ist in der guten Stube, wenn sie fürs Fest geschmückt wird, wandert über den Weihnachtsmarkt und sitzt mit am Familientisch. Bis es irgendwann der Hausfrau reicht.

"Stollen" (D 2020), Dokfilm von Laura Reichwald, r., Regisseurin) und Janine Pätzold (Kamera) über das Erzgebirgsdorf Pöhla Quelle: MDR

Ein in ruhigen Szenen gemaltes dörfliches Stillleben. Einfühlsame Bilder von Leuten, die sind, wie sie sind, weil „Arzgebirgler“ nicht anders sein können. „Glück auf“, sagen die Advent-Touristen. „Klick auf“ die Einheimischen. Daran erkennt man den Erzgebirgler. Sagt einer stolz.

Von Norbert Wehrstedt