Leipzig

Letzten Mai war Pandemie. In das Loch fielen auch die Mitteldeutschen Medientage. Juni 2021 ist immer noch Pandemie, aber der Branchentreff ist zurück. Online.

Rund 80 Referenten, zwei Drittel tatsächlich in Leipzigs Spinnerei, auf 15 Panels in zwei Tagen. Geredet wird – natürlich – über Corona und die Folgen, Streaming, Medienordnungen, Wahlen, Moral in den Medien, von digitalem Wettbewerb bis Werbung in TV und Radio. „Wir haben doppelt und dreifach geplant, um zu starten – ein Riesenaufwand“, sagte Claudius Nießen von Veranstalter Bebe Medien gestern zum Auftakt. „Es ist eine neue Art der Begegnung“, eröffnete Jochen Fasco, der Direktor der Medienanstalt Thüringen, den Diskussion-Reigen.

Ein depressives Bild

Zwischen Bereitschaft zum Risiko bei MDR und 3sat und Befürchtungen für Kino, Verleih und Produktion lag die Spanne denn auch bei der Runde über Film und Fernsehen. Christoph Kukula, Chef von 42films Halle („Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande“), malte ein depressives Bild: Corona kostete Geld, internationale Co-Produktionen (Spezialität von 42films, „Die Maisinsel“) warten auf Drehstarts, neue Projekte gibt es nicht. Man habe Serien entwickelt, sich an Ausschreibungen beteiligt, brauche nun aber bald eine Zusage: „Es muss in nächster Zeit was kommen, sonst wird es schwierig. Die Zeit drängt.“

Die drängt auch bei Michael Kölmel (Weltkino-Verleih, Passage-Kinos). Nächste Hoffnung: das gefeierte Drama „Der Rausch“ (Oscar, Bester Film Europas). „Zigmal haben wir den verschoben. Jetzt startet er im Juli. Das macht mir gute Laune.“ Allerdings fürchte er, das Kino hat durch Corona seine Alleinstellung eingebüßt. Nicht allein, dass die Kette Kino, DVD, Pay-TV mit den festen Auswertungszeiten bröckelt, Streaming und Mediatheken seien ohnehin die beiden Gewinner der Pandemie. Hinzu kommt, dass die öffentlich-rechtlichen Kanäle, die ihre Mediatheken ausbauen, Filmkunst als Schnäppchen einsammeln wollen.

„Jenufa" und „Pest“ in der Kultur-Sparte

Mehr Risikofreudigkeit stellte 3sat-Koordinatorin Natalie Müller-Elmau fest. Erstmals gab es mit „Jenufa“ eine Opernpremiere, für unbeschäftigte Künstler honorierte Auftritte und mit „Pest“ eine Theater-Kooperation mit Oberhausen. Sebastian Puffpaffs Corona-Satire brauchte von der Idee bis zur Ausstrahlung nur zehn Tage.

Für MDR-Programmdirektorin Jana Brandt war Corona ein Beschleuniger. Für 100 000 Euro zusätzlich wurde mit „Neustart“ eine Produktionschance für Dokfilmemacher der Region geöffnet. Außerdem ging man mit großer Offenheit an Arbeiten heran, die nicht an feste Sendeplätze gebunden sind: Webserien, Podcasts. Die Budgets des MDR seien erst mal nicht eingefroren – trotz fehlender Gebühren-Erhöhung.

Claas Danielsen, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), glaubt: „Die tiefgreifende Veränderung der Branche geht erst los.“ Auf die Pandemie hat die MDM 2020 rasch reagiert: eine Million Euro Soforthilfe, um Filme zu beenden, und eine Verdreifachung der Summe der Kinoprogrammpreise auf 300 000 Euro: „Bisher gab es keine Ausfälle unter den Kinos.“ Was dann doch nach einigem Optimismus für 2021 klang.

Von Norbert Wehrstedt