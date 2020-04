Findet 2020 ein Wave-Gotik-Treffen in Leipzig statt?

Leipzig

Die Zahl stagniert seit Mitte März. 108 Künstler hatten bis dahin ihren Auftritt beim Leipziger Wave-Gotik-Treffen ( WGT) zugesagt, das vom 29. Mai bis 1. Juni stattfinden soll. Davor war die „Treffen- und Festspielgesellschaft für Mitteldeutschland mbH“ alle drei, vier Tage mit ein paar neuen Namen herausgerückt. Eine Wiener Band namens „The Devil & The Universe“ war eine der letzten Gruppen, deren Verpflichtung die Organisatoren verkündeten. Der Teufel und das Universum. Auf der WGT-Facebook-Seite würdigten zwei Nutzerinnen die Nachricht mit schwarzen Herzchen. In den rund 150 weiteren Kommentaren ging es aber um einen ganz anderen Teufel, der zurzeit das Universum heimsucht: Corona.

„Ihr glaubt doch nicht ernsthaft daran, dass das WGT dieses Jahr stattfinden wird?“, schreibt einer. „Im Leben nicht“, antwortet ein anderer. Aber es gibt auch Stimmen, die sich bedanken dafür, dass die Veranstalter so lange am 29. Pfingstfestival festhalten, „bis ihr keine andere Wahl mehr habt, als es abzusagen“. Und genau das scheint die Devise der Treffen- und Festspielgesellschaft zu sein. „Wir planen weiterhin normal und gehen davon aus, dass das WGT zu Pfingsten stattfinden kann“, sagt Sprecher Cornelius Brach auf Anfrage.

Schleppender Vorverkauf

Die Tatsache, dass man seit fast drei Wochen keine neuen Künstler verkündet, ist jedoch immerhin ein Indiz, dass die Vorbereitung so ganz normal nun auch wieder nicht abläuft. „Wir wollen einfach nicht über eine mögliche Absage oder Verschiebung und deren Folgen spekulieren, solange das nicht behördlich amtlich ist“, erklärt Brach denn auch. Der Vorverkauf laufe so schleppend, wie zu erwarten sei in einer Situation, in der fast weltweit eine weitgehende Kontaktsperre gilt. Zwar seien bis Anfang März Kartenbestellungen im vierstelligen Bereich eingetrudelt, aber längst nicht alle davon seien bezahlt.

„Die Leute sind ja nicht doof“, sagt Brach. Die potenziellen Besucher könnten selbst einschätzen, wie wenig realistisch das Zustandekommen des Festivals sei, sollte sich die Corona-Lage nicht bald wesentlich verbessern. Immerhin handelt es sich beim WGT nicht lediglich um irgendein Konzert: Das Treffen ist so etwas wie die Vollversammlung der internationalen Schwarzen Szene mit stets mehr als 20 000 Gästen. Stolz verwiesen die Veranstalter in all den Jahren auf die vielen Länder, aus denen Besucher und Künstler anreisen: Mexiko, Japan, Australien und aus ganz Europa sowieso. In pandemischen Zeiten kein empfehlenswertes Szenario.

Eine Verschiebung in den Herbst dürfte schwierig werden

Die Zurückhaltung, eine Entscheidung zu fällen, mag auch damit zusammenhängen, dass es rechtlich nicht dasselbe ist, ob man eine Veranstaltung aus eigenen Antrieb absagt oder der Staat dazu zwingt. Für die juristische Bewertung von Verträgen mit Künstlern und beteiligten Bühnen könnte es eine entscheidende Rolle spielen, wer den Anstoß gibt. Über einen Plan B dürften sie sich hinter den Kulissen jedoch längst ihre Gedanken machen. „Das WGT lässt sich nicht so leicht verschieben wie ein einzelnes Konzert“, gibt Brach zu bedenken. 200 bis 300 Künstler treten hier an vier Tagen auf rund 40 verschiedenen Leipziger Bühnen auf. Sie alle nicht wie gewohnt zu Pfingsten, sondern beispielsweise kommenden Herbst auf einen Nenner zu bringen, dürfte schwierig werden.

Zumindest finanziell macht sich die Treffen- und Festspielgesellschaft aber offenbar nicht die allergrößten Sorgen. „Klar, wir hätten Einbußen, würde das WGT dieses Jahr komplett ausfallen“, sagt Brach. „Aber es wäre nicht existenziell. Wir stehen auf guten Füßen.“ Dann würde Leipzig eben zu Pfingsten 2021 wieder schwarz leuchten – wie seit 1992 bislang jedes Jahr.

Von Mathias Wöbking