Leipzig

Auf der Internetseite klingt alles eindeutig: „Die Leipziger Buchmesse 2022 findet wie geplant statt. Wir informieren an dieser Stelle über die geltenden Regeln.“ Doch so einfach ist es nicht. Kann es auch gar nicht sein. „Wir stehen nicht auf einem so hohen Turm, dass wir die Situation besser überblicken als die Politik oder die Wissenschaft es tun. Niemand kann heute eine letzte Garantie geben, dass im März die Buchmesse durchgeführt werden kann“, sagte Buchmessedirektor Oliver Zille am Mittwoch gegenüber der LVZ. Was aber seiner Entschlossenheit keinen Abbruch tut, die Leipziger Buchmesse nach 2020 und 2021 nicht ein drittes Mal ausfallen zu lassen.

Ursprünglich sollte Anfang Januar alles entschieden sein, abhängig von den Festlegungen der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung über Zugangsbedingungen wie 2G oder 2G plus sowie die Auslastung der Messehallen. Doch da hatte niemand mit der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus gerechnet. Derzeit dürfen in Sachsen keine Messen stattfinden.

Buchmessedirektor Oliver Zille verweist auf hohe Ausstellerzahl

„Wir sind aber optimistisch“, so Zille, „zuletzt hat uns die Politik öffentlich ermutigende Signale gegeben. Eine Verschiebung auf einen anderen Monat oder ins Digitale komme in diesem Jahr nicht in Frage. Ob und wie die Buchmesse vom 17. bis 20. März mit Manga-Comic-Con und dem Festival „Leipzig liest“ möglich wäre, hängt von mehreren Faktoren ab.

„Im Moment holen wir uns in einer Blitzumfrage bei unseren Ausstellern die Zustimmung für einen neuen Etappenplan“, sagt Zille. Er informiert die Verlage über die Rahmenbedingungen: die Landesregierung müsste in ihrer neuen Corona-Schutz-Verordnung, die Anfang Februar in Kraft treten soll, Messen erlauben sowie eine Besucherzahl von 25.000 Personen pro Tag ermöglichen.

Eine Voraussetzung ist aber auch, dass die Verlage an ihrer Teilnahme festhalten – trotz 2G-Modell, halber Kapazität bei den Besucherzahlen und obwohl eine kurzfristige Absage generell nicht ausgeschlossen werden kann. Der Buchmessedirektor zeigt sich zuversichtlich: „Die Branche steht hinter uns. Sie signalisiert uns: Wir wollen!“, so Zille. Derzeit hätten sich 75 Prozent der Aussteller angemeldet – verglichen mit 2019. „Das ist eine ermutigende Zahl.“

Verlage der Kurt Wolff Stiftung stehen zur Buchmesse

Dass die Verlage zur Buchmesse stehen, bestätigt Katharina E. Meyer vom Merlin Verlag als Vorstandsvorsitzende der Kurt Wolff Stiftung: „Das Hygienekonzept der Veranstalter wirkt auf uns schlüssig und durchdacht und wird eine Durchführung gewährleisten, die der gebotenen Vorsicht entspricht“. Da die Buchmesse „traditionell in unvergleichlicher Weise den Brückenschlag zum Publikum pflegt“, sei sie vor allem für die kleineren Unternehmen der Verlagsbranche von unschätzbarer Bedeutung. Eine erneute Absage hätte, sagt Katharina E. Meyer, „für die Verlegerinnen und Verleger, Autoren wie auch zahlreiche Buchgestalterinnen und Lektoren existenzbedrohende Folgen“.

Die Kurt Wolff Stiftung versteht sich als Interessenvertretung unabhängiger deutscher Verlage und ist mit dem Leseforum „Die Unabhängigen“ auf der Messe vertreten. Dort sind unter anderem Robert Schneider, Axel Hacke und Knut Elstermann fest eingeplant.

Situation anders als 2021

Die Situation unterscheidet sich von der in den Jahren 2020 und 2021, denn diesmal unterstützt der Bund mit Geldern aus dem Topf „Neustart Kultur“ dahingehend, dass die Stornogebühren für die Standfläche übernommen werden. So würden für die Verlage keine Kosten entstehen, sollten sie kurzfristig ihren Messestand absagen müssen. Diese Unterstützung hatte es auch im Herbst bei der Frankfurter Buchmesse gegeben, die ebenfalls mit einer Beschränkung auf 25.000 Besucher am Tag zurechtkommen musste. Für Zille eine positive Erfahrung. „Wir waren uns im Herbst alle einig, dass es absolut richtig und wichtig war, das so zu machen. Nicht zuletzt aus psychologischen Gründen ist eine kleine besser als keine Buchmesse.“

Er sieht diese Ausgabe der Leipziger Buchmesse als eine Art „Brückenmesse“ zwischen denen bis 2019 und jenen ab 2023, „wenn wir das Feuer neu entfachen“, zum Beispiel mit den Gastländern Österreich und Niederlande. Die Höhepunkte in diesem Jahr stehen auf drei Säulen: Das Gastland Portugal wird sich mit seinen Autoren und Neuerscheinungen vorstellen.

„Leipzig liest“ als Herz der Buchmesse

Im Rahmen des Schwerpunkts Südosteuropa sind alle Balkanländer auf der Messe vertreten. Im „Forum offene Gesellschaft“ werden drängende Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens verhandelt, die sich nicht erst seit der Pandemie stellen. „Mit diesen Themen wollen wir auf jeden Fall in die Öffentlichkeit gehen, auch wenn die Buchmesse physisch nicht stattfinden sollte“, so Zille, „davon gehen wir aber jetzt nicht aus.“

Öffentlichkeit – dafür stehen neben dem Hallenbetrieb die Veranstaltungen von „Leipzig liest“. Eine Messe ohne dieses Festival sei „konzeptionell nicht sinnvoll und für uns nicht denkbar“. „Leipzig liest“ bilde „das Herz der Messe“. Im Moment steht fest: In diesem Jahr wird an 160 Orten gelesen, sofern es erlaubt ist. „Seit die Buchmesse 1991 neu angetreten ist, hat sie ihre Rolle, Bücher, Menschen und gesellschaftlich relevante Themen zusammenzubringen, erfüllt. Dafür lohnt es sich zu kämpfen“, sagt Zille. „Der Ticketverkauf läuft seit Dezember, wir sehen eine hohe Zahl an Fans, die unserem Hygienekonzept vertrauen und uns gern besuchen wollen.“

Von Janina Fleischer