Am 6. September 1941 gibt es den ersten deutschen Fliegerangriff auf Leningrad. Zwei Tage später gehen die gut gefüllten Badajew-Lagerhäuser durch Beschuss in Flammen auf – mit verheerenden Folgen für die Ernährung der 2,5 Millionen Einwohner. Der Blockadering um die Newa-Stadt ist geschlossen, nur über den Ladoga, dem größten See Europas, sind noch Versorgung und Evakuierung möglich.

So macht sich am 16. September 1941 das marode Frachtschiff 752 auf die Fahrt ans rettende Ufer. Ein morscher Kahn, an dem die Nieten ohne fremdes Zutun fallen. Nur 600 Passagiere haben Platz auf und unter Deck, doch 1500 sollen mitfahren. Eine Himmelfahrtsreise, die zehn bis zwölf Stunden dauert – wenn alles glatt geht. Also kein deutscher Jagdflieger auftaucht und kein Sturm aufzieht.

Cover von "Flucht aus Leningrad" (Russland 2019) von Alexej Koslow Quelle: capelight

Über 1200 sterben

Natürlich – da folgt das Drama „Flucht aus Leningrad“ der wirklichen Geschichte des Frachtschiffes 752 – trifft das müde anfällige Gefährt beides. Über 1200 sterben am 17. September 1941 beim Untergang, mehr als 200 werden von Iwan Jeofejew, Kapitän eines Schleppers, gerettet.

Um diese Katastrophe herum erzählt Alexej Koslow (Drehbuch und Regie) mit kräftigem Strich von der Liebe zwischen Nastja, Tochter eines Biologen, den Stalin ins Gefängnis schickte, und Kostja, Sohn eines Kapitäns, die beide auf dem Schiff landen, und dem selbstherrlichen KGB-Mann Wadim, der Nastjas Vater verhaftete und nun den Kadetten Kolja verfolgt, weil er dessen Vater treffen will.

Gefühle müssen zurücktreten

Es geht um Gefühle, die zurücktreten müssen, um Machtarroganz und Bewährung in einer aussichtsloser Lage. Eine bunt gemischte Gemeinschaft wird von einem schweren Sturm, der das Schiff rasch leck schlägt, Beschuss und Privilegienpocherei getroffen. Die Erziehung auch der miesen und windigen Charaktere beginnt, wenn alles heftig dem bösen Ende zuschlingert – und ein Mädchenorchester den Kampf gegen das Wasser mit Geigensound begleitet.

Ewiges Dilemma

Alexej Koslow fotografiert anfangs ein Leningrad in lichten Spätsommerfarben, um dann die Bilder allmählich dunkler zu färben. Für eine Weile verlässt er sogar das Schiff und folgt Nastjas freigelassenem Vater und einer Einheit unerfahrener Soldaten beim ersten Kampf an der Front vor Leningrad. Die intensiven und hitzigen Szenen, die er dabei inszeniert, brauchen sich vor einem internationalen Vergleich nicht zu verstecken. Was auch auf die Ereignisse auf dem Schiff zutrifft. Nur die deutschen Befehlshaber und Jagdflieger sind sehr überzogen. Eher Karikaturen als Charaktere. Aber das war ja schon ein ewiges Dilemma des sowjetischen Kinos.

Allerdings ist „Flucht aus Leningrad“ eher Action mit Gefühlen als Geschichtsstunde. Trotzdem schließt der Film eine Lücke, da bisher nur von der winterlichen Straße des Lebens über den Ladoga erzählt wurde. Vielleicht hätte Sergio Leone, der vor seinem Tod das Epos „Leningrado“ plante, da kompletter zurückgeblickt. Andererseits bleibt „Drei Tage bis zum Frühling“ (2017) von Alexander Kasatkin das originellere Abenteuer um Leningrads Blockade. Ein Spionagethriller um Viren, Verrat und virulente Epidemie-Ängste.

"Flucht aus Leningrad": Russland 2019; Bildformat: 2,35:1; Farbe, 95 Minuten, Deutsch und Russisch, ab 12,99 Euro

Von Norbert Wehrstedt