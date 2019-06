Berlin

Als sich Ernst Ludwig Kirchner 1938 vor seiner Exilbehausung bei Davos erschoss, stand ein unvollendetes Gemälde auf seiner Staffelei, das eben dieses Haus mit einer Schafherde davor zeigen sollte: letztes Traumbild einer ersehnten Ruhe, die für den depressiven, morphiumabhängigen Künstler schon längst nicht mehr erreichbar war.

Heute gehört das Werk zum Bestand des Berliner Brücke-Museums; man begegnet ihm in der aktuellen Ausstellung „Flucht in die Bilder?“, die sich, korrespondierend zur großen Emil-Nolde-Schau im Hamburger Bahnhof, mit den Handlungsoptionen und dem praktischen Verhalten ehemaliger „Brücke“-Künstler in den Jahren des Nationalsozialismus befasst.

Öffentliche Diskreditierung

Es geht dabei erst einmal weniger um Ästhetik als um die Lebenswirklichkeit von Männern im sechsten Lebensjahrzehnt, die künstlerisch ohnehin schon aufregendere Zeiten gesehen hatten, sich aber nun in ihrem Künstlertum – und damit auch in ihren materiellen Lebensgrundlagen – insgesamt in Frage gestellt sahen: Hunderte ihrer Werke wurden aus den öffentlichen Sammlungen entfernt und in Teilen als „Entartete Kunst“ öffentlich an den Pranger gestellt.

Freilich war das weder ein einstufiges, schockartiges Geschehen noch betraf es alle ehemaligen Gruppenmitglieder in gleicher Weise. Vielmehr verlief die öffentliche Diskreditierung zeitlich und methodisch abgestuft, mit einem in der Ausstellung durch viele Dokumente verfolgbaren und gerade in seiner formellen Höflichkeit bedrohlichen Beamten-Bürokratismus.

Entwurzelte Bäume

Die Maler wiederum suchten Bündnispartner und ein gedeihliches Auskommen mit dem neuen Regime. Im existenziellen Sinne war das absolut verständlich; denn anders als Kirchner, der schon lange in der Schweiz lebte, arbeiteten Erich Heckel, Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff, die im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung stehen, weiter in Deutschland. Und obwohl ihre Offerten an die NS-Kulturbürokratie weniger offensichtlich waren als bei Nolde: Die Erzählungen über ihre „innere Emigration“ müssen auch bei diesen drei Künstlern differenzierter gelesen werden als bisher.

Widerständig? Karl Schmidt-Rottluff „Entwurzelte Bäume“ (1934, Öl auf Leinwand). Quelle: Nick Ash / VG Bild-Kunst

Wobei dann eben doch wieder die Ästhetik ins Spiel kommt. So, wenn Heckel auf einem Triptychon von 1934 eine Schar badender Knaben mit gestählten Athletenkörpern ausstattet, die auch neben Breker und Thorak gute Figur machen würden; oder wenn Pechstein auf einer Künstlerpostkarte für ein systemtreues Ehepaar seinen zehnjährigen Sohn in NS-Uniform posieren lässt – es gehört ziemlich viel guter Wille dazu, das als Ironie zu lesen.

Ob andererseits Schmidt-Rottluffs entwurzelte Bäume oder gegen den Strom gestemmte Eisbrecher von Anfang an so widerständig zu lesen waren, wie das dann bald nach 1945 geschah, steht ebenfalls dahin.

Erschütternd banal

Weniges ist hier so eindeutig, wie das eine Schwarz-Weiß-Geschichtsschreibung gern hätte. Außerdem lassen sich derart grundverschiedene Künstlerpersönlichkeiten kaum über einen Kamm scheren. So war Pechstein, im sozialdemokratischen Milieu groß geworden, gegen die NS-Ideologie besser immunisiert als seine Ex-Kollegen und nannte beispielsweise seine jüdischen Freunde auch, als das öffentlich nicht mehr opportun war, weiter „zuverlässig und gütig“.

Andererseits war der künstlerische Absturz bei wohl keinem der ehemaligen Mitstreiter größer als bei ihm: zwei Landschafts-Aquarelle von einer Personalschau, die er (immerhin noch 1937!) bei der Chemnitzer Auto-Union ausrichten durfte, sind geradezu erschütternd banal.

Mehr als 3000 Arbeiten verloren

Genützt hat es am Ende wenig, und dazu bedurfte es nicht einmal der Kriegszerstörungen, von denen alle waren. Pechstein büßte ein Konvolut von mehr als 3000 Arbeiten ein, dass er in Moritzburg, dem ehemaligen Lebenslust-Ort der „Brücke“-Gemeinschaft, sicher deponiert glaubte.

1933 und ’34 lagen seine Jahreseinkünfte bei wenig mehr als 1000 Reichmark – ein Facharbeiter verdiente im Durchschnitt 1700. Es sind nicht zuletzt solche, die Lebensumstände der Maler sehr konkret umreißende Details, die den Besuch der Ausstellung und das Lesen des Katalogs lohnend machen.

Bis 11 August m Brücke-Museum Berlin, Bussardsteig 9; täglich außer Di 11–17 Uhr

Von Gerald Felber