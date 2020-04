Flucht ins Unpersönliche – Kann Kultur im Digitalen überleben?

Leipzig

Für die meisten Menschen macht es keinen Unterschied, ob der Bachmannpreis in Klagenfurt vergeben wird oder im Internet. Sie haben sich die Lesungen und Jury-Diskussionen der frühsommerlichen „Tage der deutschsprachigen Literatur“ im Fernsehen angeschaut, live auf 3sat, einige Stunden am Tag. Oder eben später als „Video on demand“. Die wenigsten sind an den Wörthersee gereist, um im ORF-Theater oder im Garten davor die Kulisse des Literaturbetriebs zu bilden.

Dass der Wettbewerb dennoch für dieses Jahr zunächst abgesagt wurde, hatte in der offiziellen Begründung auch mit „Reisebeschränkungen innerhalb des deutschen Sprachraumes“ zu tun und den „Geboten zur sozialen Distanz ist jede Form“. Koordinator Horst Ebner bat um Verständnis für die „Maßnahme“.

„Zeichen der Solidarität“

Das wiederum wollten fünf der sieben Juroren nicht aufbringen, in einem offenen Brief nennen sie es „ein Zeichen der Solidarität mit den Kulturschaffenden, aber auch mit den Kulturkonsumierenden“, den Wettbewerb stattfinden zu lassen.

Unterschrieben haben Klaus Kastberger, Brigitte Schwens-Harrant, Philipp Tingler, Michael Wiederstein, Insa Wilke. Hubert Winkels und Nora Gomringer waren, wie Schwens-Harrant im Interview mit literaturcafe.de sagt, „schlicht anderer Meinung“. Nun soll es den Bachmannpreis ab 17. Juni doch geben, als „digitalen Wettbewerb“, Arbeitstitel: „ Bachmannpreis spezial“.

ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard kündigt an: „Wie das aussehen könnte, wie die Autoren vielleicht über Skype lesen könnten, wie die Diskussion der Jury aussehen könnte, all das müssen sich nun Verantwortliche anschauen.“

Abenteuer im Kinderzimmer

Skypen, Streamen, Podcast, Videos heißen die Zaubermittel gegen die Krise, in der sich Kultur und Künstler befinden. Sie trifft alles und alle: Konzerte, Theatervorstellungen, Lesungen, Ausstellungen, Filme ... Ausgeknockt sind Solokünstler, Bands, Ensembles – und das Publikum. Wer kann, sendet aus dem Homeoffice oder versucht, sich mit Aufzeichnungen aus dem Archiv in Erinnerung zu halten.

Der Pianist Igor Levit kommt jeden Abend um 19 Uhr live aufs mobile Endgerät und hat jetzt einen YouTube-Kanal. Der Leipziger Westflügel streamt am Wochenende das Theaterabenteuer „Die wundersame Reise der kleinen Sofie“ für Kinder ab 8 direkt ins Kinderzimmer. Die Thomaskirche hat am Mittwochabend eine kleine Passionsandacht online gestellt. Stoßgebete werden via Facebook in den Himmel geschickt. Mal geht es um Solidarität mit allen Isolierten, oft ums wirtschaftliche Überleben in einer schwer zu definierenden Zukunft.

Hochkantvideos aus interessanten Interieurs

Der Umzug der Kultur ins Internet ist auch der Versuch, einer Entfremdung vom kulturellen Leben entgegenzuwirken. Denn offenbar gewöhnen sich Menschen sehr schnell an sehr viel beziehungsweise im aktuellen Fall an sehr wenig.

Und selbst wenn es dabei bleiben sollte, dass Wohnzimmerlesungen, Küchenkonzerte sowie Hochkantvideos von Prominenten in interessanten Interieurs Social Media beleben – soziales Leben wird daraus nicht. Es überbrückt nur zwischen dem, was wir als Normalfall kultureller Vielfalt kannten und jenem, was neu abgesteckt, gestaltet werden muss und kann.

Am Procedere der ins 44. Jahr gekommenen „Tage der deutschsprachigen Literatur“ gab es länger schon Kritik. Mit einer Modernisierung war natürlich nicht die Flucht ins Digitale gemeint, weshalb ORF- Landesdirektorin Bernhard einen solchen Vorstoß 2012 verhindert habe, wie „Der Standard“ schreibt.

Klassische Form

Der Kulturverlust durch die Privatisierung der Kunst-Wahrnehmung ist schon jetzt erheblich. Er wäre irreparabel, wenn der Rückzug ins Digitale weiter dominiert. Wie das Pfeifen im Wald macht das Streamen im Medien-Dschungel nur Mut für den Moment.

Das Einbinden von Tablets, Smartphones und den Kanälen, die sie bespielen, in die Umgangsformen der Gesellschaft hat von Anfang an gespalten. Zu viel, zu spät, zu wenig, zu falsch. Was erstmal weg ist, kommt nie wieder, sagen Pessimisten aus Erfahrung.

Darum gibt sich die Jury des Bachmannpreises mit einer digitalen Ausgabe nicht zufrieden, sondern besteht auf einer Fernsehübertragung. „Dies auch als Zeichen der Wertschätzung und gesellschaftlichen Bedeutung von Kultur und Literatur“. Wozu nicht zuletzt Sponsoren beitragen. Für 2021 müsse die Durchführung in der klassischen Form garantiert werden. Die klassische Form – sie wird zur großen Herausforderung.

Bachmannpreis Die Tage der deutschsprachigen Literatur, in deren Verlauf unter anderem der renommierte Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen wird sollen unter dem Arbeitstitel „ Bachmannpreis digital“ ein neues Konzept bekommen. Der Preis wird seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926–1973) verliehen und gilt als eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. An den Literatur-Tagen in Kärnten nehmen Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. bachmannpreis.eu

Von Janina Fleischer