Leipzig

Tschaikowskis Sechste, seine „pathetische Sinfonie", handelt vom Tod. Sie tut dies nicht, weil wir wissen, dass ihr Komponist wenige Tage nach der Uraufführung gestorben ist – unter Umständen, die jedem Schwarzromantiker vor Freude das Blut in den Adern gerinnen lassen. Nein, sie handelt vom Tod, weil sie selbst stirbt. „Adagio lamentoso“ hat Tschaikowski über das Finale geschrieben, sehr langsam und klagend also. Mit „jammernd“ ließe sich das auch übersetzen. Aber sie jammert nicht, diese Musik. Ihr Herz hört einfach auf zu schlagen, der Puls der Bässe verebbt, und mit ihm löst die ganze gewaltige Sinfonie sich in Stille auf.

Diese Stille bebt nach im Großen Concert des Gewandhausorchesters am Donnerstagabend. Eine gefühlte Ewigkeit hält Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons die Arme oben, und das Publikum im Corona-ausverkauften Saal hält den Atem an, hält sie aus, die schmerzhaft lärmende, gellende Stille, mit der sich die schwärzeste aller Sinfonien des romantischen Repertoires auflöst in ein Nichts, in dem es wenigstens keinen Schmerz mehr gibt.

Schönheit und Zärtlichkeit, Kraft und Gewalt

Gut 50 Minuten lang haben sich Andris Nelsons und sein Gewandhausorchester zuvor gegen das Unvermeidliche gestemmt, haben es mit Schönheit versucht und mit Zärtlichkeit, mit Kraft und Gewalt, mit torkelnden Walzern und Geschwindmärschen, mit Weinen und Wüten. Und über diese ganzen gut 50 Minuten stülpte Nelsons kein Pathos über diese „Pathétique“, führte des Brückenschlag zwischen Leben und Sterben und Werk des Peter Iljitsch Tschaikowski nicht in sentimentale Untiefen, sondern in eine sinfonische Sternstunde. Weil Nelsons eben nicht mit Tönen das traurige Ende ihres Schöpfers nacherzählt, sondern die Sinfonie ihr eigenes Grab schaufeln lassen.

Eine Marmor-Gruft ist es nicht, eher ist es ein Erdloch. Nelsons treibt die Selbstauslöschung der Musik bis zum Äußersten. Nichts von den Herrlichkeiten der fiebrig glühenden Streicher um Andreas Buschatz, des subtil homogenen Solisten-Gewirks der Holzbläser, des zwischen Gespinst und Panzer enorm flexiblen Blechs genügt sich als Selbstzweck. Nichts erzählt die tragische Geschichte vom traurigen Komponisten. Schönheit und Kraft entstehen aus der Musik selbst heraus, aus Tschaikowskis unendlich weiten unendlich schmerzhaften Bögen. Und sie entstehen aus dem Augenblick, weil Nelsons, ein Dirigent, der alles zeigen kann, bei dieser Musik viel zu zeigen hat. Ergebnis ist eine „Pathétique“ die noch geschlossener, bewegender wirkt als vor gut drei Jahren, als der begnadete Tschaikowski-Dirigent und das vollkommene Tschaikowski-Orchester 2018 zum ersten Mal gemeinsam auf die Sechste trafen. Und mehr noch als alle Bruckners und Sträusse schreit dieser Tschaikowski danach, auf Tonträger der Ewigkeit übergeben zu werden.

Nikisch-Gedenken

Das Konzert ist Teil der Feierlichkeiten zum 100. Todestag des einstigen Gewandhauskapellmeisters Arthur Nikisch. Der hat die Pathétique zwei Jahre nach ihrer Uraufführung und dem Tod seines Freundes Tschaikowski erstmals im Gewandhaus aufgeführt. Nelsons kombiniert sie nun mit zwei Werken, die Nikisch uraufführte, und die den Weg von der Wiege ins Grab sozusagen im Schweinsgalopp antreten: Erich Wolfgang Korngolds „Ouvertüre zu einem Schauspiel“ ist das staunenswerte Werk eines 14-Jährigen, der das Leben feiert und das eigene Genie, während Ferruccio Busonis „Symphonisches Tongedicht“, von Nikisch 1893 mit dem Boston Symphony Orchestra aus der Taufe gehoben, das Ende der Musik am Ende des Lebens von Peter Iljitsch Tschaikowski vorbereitet.

Busonis grandios instrumentiertes, thematisch ein wenig amorphes, durch das satztechnische Können seines Schöpfers, die harmonische, melodische, klangliche Fantasie aber unwiderstehliches Tongedicht kennt nur eine Richtung: abwärts. Es singt sozusagen das sinfonische Hohelied des Nihilismus und stellt insofern die perfekte Fortsetzung von Korngolds Ouvertüre auf dem weiten Weg zu Tschaikowskis Sechster dar.

Tod und Orgasmus

Während der die Musik 1893 sterben ließ, kannte Erich Wolfgang 1911, in dem Jahr ließ sein Vorbild Richard Strauss sie zu Beginn des „Rosenkavaliers“ ihren ersten Orgasmus durchjauchzen und durchkeuchen , nur den Blick nach vorn. Wie sich das gehört für einen 14-Jährigen, dessen erstes Orchesterwerk von einem der größten Dirigenten seiner Zeit mit einen der besten Orchester seiner Zeit aus der Taufe gehoben wird.

Beider Nachfolger nehmen den schwelgerischen und schwülen, den ein wenig geschwätzigen, dabei aber ungeheuer charmanten, den gespenstisch gekonnten und doch unwiderstehlich naiven Viertelstünder ernst, lassen ahnen, zu welchen musikalischen Heldentaten dieser Teenager später noch fähig sein sollte – und legen damit hoffentlich den Grundstein für eine Korngold-Renaissance in Leipzig. Und wenn wir schon mal dabei sind: Busoni hat auch Sensationelles hinterlassen. Gewiss würden Nikischs Amtsurenkel und sein Orchester seinem Andenken den größten Dienst erweisen, verfolgten sie die Linien weiter, die er einst im Repertoire zu verankern versuchte. Das Publikum, der Applaus zeigt es deutlich, hätte nichts dagegen.

Das Konzert wird am 28. Januar, 20 Uhr wiederholt. An der Abendkasse oder unter Tel. 0341 1270280 gibt’s mit etwas Glück noch Restkarten

Von Peter Korfmacher