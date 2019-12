Fokus Weinberg: Gewandhausorchester mit Andris Nelsons und Håkan Hardenberger

Leipzig

Der Trompeter Håkan Hardenberger muss sich vorkommen, als wäre er beim Probespiel gelandet. Im dritten Satz von Mieczyslaw Weinbergs Trompetenkonzert kriegt der Solist es mit Fanfarenstößen zu tun, wie sie in Auswahlvorspielen gern geprüft werden. Mendelssohns Hochzeitsmarsch aus der Sommernachtstraum-Musik ploppt da auf, Bizets „Carmen“ blickt ums Eck. Leicht zu entlarvende Karikaturen, dabei eingebettet in eine gespenstisch entleerte Orchesterumgebung. Ein symphonische Friedhofsstimmung, in die sich makaber wankende Walzerandeutungen mischen und schräge Xylophon-Töne, wo beide, Solist und Orchester, immer wieder in Selbst- statt Zwiegesprächen geraten, irrlichtern, nicht weiter wissen, und ein knalliger Schlussakkord die allgemeine Ratlosigkeit für beendet erklärt.

Opfer der Zeitläufte

Mieczyslaw Weinberg, an dessen 100. Geburtstag das Gewandhausorchester mit einem dem Komponisten gewidmeten Programmschwerpunkt erinnert, war in mehrfacher Hinsicht ein Opfer der Zeitläufte: Als einziges Familienmitglied überlebte er Krieg und Holocaust, floh aus seiner Heimat Warschau nach Minsk, gelangte über Umwege nach Moskau, wo er sich mit Schostakowitsch anfreundete, der ihn zeitlebens unterstützte und gegen die antipolnischen und antisemitischen Tendenzen der ausgehenden Stalin-Diktatur verteidigte. Trotzdem starb er 1996 völlig verarmt und von der Musikwelt vergessen, um erst posthum mit seiner Oper „Die Passagierin“, 2010 bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt, aus dem Loch der Nichtbeachtung zu klettern.

Groteske Märsche

In die Entstehungszeit dieses Hauptwerks fällt auch das Trompetenkonzert B-Dur op. 94. Versatzstücke von Zirkusmusik hat es im ersten, „Etüden“ überschrieben ersten Satz, schräge Marschmusik in den „Episoden“ des zweiten, aber über allem macht sich eine musiksprachliche Verwandtschaft zu Schostakowitsch bemerkbar. Mit dem Unterschied, dass die irrealen Erfüllungen, die grotesken Märsche und Abgründe bei Weinberg nicht in der gleichen schonungslosen Direktheit zu den Hörern sprechen. Und Hardenberger wie Nelsons diese nicht erzwingen wollen. Zweifelsohne gewinnt das Stück in dieser Interpretation.

Naturidyll und Macht

Nichts erzwingen, nur geschehen lassen, trifft gut auf das Vorspiel zu Mussorgskys Oper „Chowanschtschina“ zu. Die Morgendämmerung an der Moskwa ist darin zu erleben, und wie unwirklich schön die Streicher um Frank-Michael Erben hier das Panorama bereiten für die ersten kitzelnden Lichtstrahlen der Flöte, macht es schwer zu glauben, dass auf das Naturidyll Konflikte um Macht, Liebe und religiösen Fanatismus folgen. Darum ging es Mussorgsky nämlich in der unvollendeten Oper.

Kämpfe innerer Art

Sein Kollege und Zeitgenosse Peter Tschaikowsky hatte auch ein Leben lang heftigste Konflikte durchzustehen, Kämpfe innerer Art, gerichtet gegen sich, die eigene Persönlichkeit und das für gläubige Russen alles überwölbende Fatum. Seine Vierte ist insofern ein starkes Stück Bekenntnismusik und läuft nicht selten Gefahr, das Kitsch-Klischee vom schwulen Weichling zu streifen.

Volksfest-Finale

Aber Nelsons und das Gewandhausorchester, sie feiern nicht den pathosgesättigten, melancholisch-selbstverliebten Russen. Von der einleitenden Schicksalsfanfare bis zum tosenden, glückerzwingenden Volksfest-Finale herrscht brutaler Seelenrealismus. Mit seidig-weichen, aber niemals wattigen Streichern, einer Blech-Abteilung, die Wucht und Präzision vereint, und Holzbläsern, so beredt wie emotional und manchmal sogar gewollt spitzig.

Gebrochene Klanglandschaft

So erschafft Nelsons eine faszinierend vielfältig gebrochene Klanglandschaft von unbestechlicher Detailgenauigkeit, die zwei oft eher unbemerkte Seiten Tschaikowskys zum Vorschein bringt: den Meister der motivisch-thematischen Kleinarbeit (sein österreichisch-deutsches Erbe) und den Vorläufer der Klangdrastiker Strawinsky und Schostakowitsch.

Eine Sternstunde, die entsprechend rückhaltlos gefeiert wird und erfreulicherweise – die Konzerte am Donnerstag und Freitag wurden aufgezeichnet – ab April auf DVD beim Label Accentus zu haben ist.

Von Werner Kopfmüller