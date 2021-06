Leipzig

Stell dir vor, es ist Fußball-EM, und du gehst nicht zum Public Viewing. Hätte vor 15 Monaten ja keiner gedacht. Doch ein Home Viewing erspart wirklich viel. Mitbürger zum Beispiel. Sie bringen ja doch nur Verdruss. Denn in der Not werden Menschen Narzissten. Nicht alle natürlich, manche haben einfach nur ein bedürftiges Ego. Es soll Leute geben, die im Homeoffice ihr Spiegelbild mit einem satten „Mahlzeit!“ grüßen. Andere legen beim Dating-Portal zwei Profile an, um sich mit sich selbst zu verabreden – oder sich online mal aus dem Weg zu gehen.

Die Pandemie macht ein Selfie vom Menschen, und er erkennt sich selbst nicht wieder. Er hat sich das Heimbüro optimiert, selbst auf Viren getestet, ganz allein einen Impftermin besorgt. Wenn die Gesellschaft in der Pandemie zusammenhalten muss, statt zusammenzurücken, trägt wer die Verantwortung für Sicherheit durch Abstand und Immunisierung? Ich. Wen trifft die Schuld, wenn dabei etwas schiefgeht? Mich. Wessen Solidarität ist gefordert? Meine. Da hat es nicht lange gedauert, bis außer sich geriet, wer nicht zu sich finden konnte. Es herrscht Aufruhr in der Ich-WG.

Ein Opfer der Krise ist die Sprache

War da nicht mal was? Genau: die „Ich-AG“. Ein Kollateralwort der Hartz-IV-Erfinder, die in mehrfacher Hinsicht mit wenig Fortüne operierten. Es ging um einen Zuschuss für von Arbeitslosen gegründete Unternehmen. Heute gibt es dafür ein „Einstiegsgeld“, aber keinen Anspruch mehr darauf. 2002 befand die Unwort-des-Jahres-Jury, die Wortschöpfung „Ich-AG“ sei lächerlich unlogisch und selbst mit Humor nicht zu ertragen, gehöre ins Reich der sprachlichen Kosmetik.

Auch in der Pandemie ist die Sprache das erste Opfer der Krise, die diesmal „Institutionen und Gesellschaft zu einer Instrumentalisierung moralischer Sprache veranlasst“, schreibt der Historiker Henning Trüper in seinem Buch „Seuchenjahr“. „Die moralische Sprache ist gegen die Ungenauigkeit gebaut. Bis in kleinste Gesten reicht das moralische Gebot, zum Beispiel die ,Abstandsregeln’ oder das Husten in die Armbeuge, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, das teils empfohlen, teils geboten wurde.“

Wer im permanenten Zustand der Normverletzung lebe oder zu leben gezwungen sei, so Trüper, habe „keinen Alltag im eigentlichen Sinn“. Allerdings: Er hat ja sich. Selten sind Menschen sich selbst so häufig begegnet wie im Homeoffice. An irgendeinem Spiegel kommt immer vorbei, wer seinen Zuständigkeitsbereich, die Wohnung nämlich, durchstreift, um den Schrittzähler der Self-Tracking-Uhr zu befriedigen. Den Rest des Tages kann er sich in der Videokonferenz beim Sprechen zusehen.

Jedes Argument wird als Angriff empfunden

Zu den nicht zu unterschätzenden Folgen dieses Dauer-Blicks in eine Kamera gehört das Karl-Lauterbach-Syndrom. Wen es befällt, der hört nicht wieder auf zu reden. Selbstredend wird zum späten Opfer der Corona-Krise das Gespräch, wie es mal unter Kultur verortet wurde, als es die Komponenten Rede, Interesse und Verständnis enthielt, Gegenrede, Denkvermögen und Zugeständnis. Davon geblieben sind Rede und Gegenrede. Hinzugekommen aber Aggression, Verweigerung, Rechthaberei und Feindseligkeit.

Dass jedes Argument als Angriff empfunden wird, gehört zu den Rückzugsgefechten des gekränkten Ich, das die Pandemie persönlich nimmt. Eine Kapitulation, die direkt in jene Isolation führt, die vor einem Jahr noch bedrohlich wirkte, jedoch im Rahmen der Ein-Haushalt-Politik schnell eine Art Nest simuliert hat, in dem sich jeder selbst der Nächste ist. Der Einzige sowieso.

Die neue Ich-Form wirft den Menschen also auf sich selbst zurück. Da liegt er nun und will nichts anderes. Diffuse Angst ist ein Gleichmacher, der Abgrenzung gleichermaßen herausfordert, wie er Individualität erschwert. Da kann man schon mal auf einer Meinung beharren, die von sich selbst entfremdet. So kam das Ich-Ich in die Welt. Es streut, von aller Empathie verlassen, Ich-Botschaften gegen den Wind.

Henning Trüper über Quarantäne und Einsamkeit

„Das moralische Ungenügen, das schlechte Gewissen, wurde unmittelbar zum Teil der Pandemiebekämpfung, obwohl es nicht Teil des epidemiologischen Werkzeugkastens ist“, analysiert „Seuchenjahr“-Autor Henning Trüper. Aus diesem Ungenügen habe es keinen Ausweg gegeben. „Der absolute Charakter moralischer Forderungen lässt sich auf das nur noch statistisch beschreibbare massenhafte Ansteckungsgeschehen einerseits nicht anwenden, ist aber andererseits aus der Anstrengung, dieses Geschehen beherrschbar zu machen, nicht wegzudenken.“

„Bitte einzeln eintreten“ steht an Türen des öffentlichen Leben. Wenn in der gewohnten Welt vertrautes Maß nicht mehr gilt, bleibt dem Einzelnen nur Verlass auf sich. „Auch historisch ist eine der zentralen Denkfiguren der Quarantäne die Absonderung und folglich die Einsamkeit“, so Trüper. Die Tugend strebe danach, sichtbar zu werden, die Untugend hingegen, sich zu verstecken. Die weniger philosophische Variante der abstrakten Robinsonade bestehe darin, „sich gegen die kollektiven Immunisierungen zu immunisieren“. Zum Beispiel in der Impfgegnerschaft finde eine „symbolische Verweigerung der Vergesellschaftung“ statt.

In der Literatur ist das Ich eine Abstraktion, „mit sich selbst nicht identisch“, sagt der Schriftsteller Kurt Drawert im Gespräch mit der Literaturzeitschrift „Ostragehege“. „Das Ich im Roman ist eine rhetorische Figur, die nur im Kontext der Erzählung wahr ist.“ Das Krisen-Ich wird im Kontext des Rückzugs auf sich selbst wahr. Es wird identisch mit dem Bild, das die Pandemie im Spiegel der Gesellschaft von ihm zeigt.

Lektüre-Tipp: Henning Trüper: Seuchenjahr. August Verlag; 176 Seiten, 14 Euro

Von Janina Fleischer